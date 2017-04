Đi lại dịp 30/4, ăn những thứ sau đây sẽ giảm cảm giác say tàu, xe hiệu quả

Say tàu xe có thể gặp ở mọi đối tượng, không phân biệt giới tính, tuối tác, nhưng thường xuất hiện nhiều ở những người sẵn bị thiểu năng tuần hoàn não, thường hay bị đau nặng đầu, hoa mắt chóng mặt, ngủ kém, trí nhớ có biểu hiện giảm sút…

Để hạn chế bị tác động của tàu xe, trước khi lên xe bạn cần lưu ý những điều sau đây:

- Không ăn quá no, tuyệt đối không để bụng rỗng trước khi lên xe

- Không ăn những thực phẩm khó tiêu, tránh các đồ ăn có gia vị hoặc mùi mạnh.

- Không uống rượu hoặc những đồ uống có ga.

- Không hút thuốc lá hoặc ngồi gần người hút thuốc.

- Không dùng dầu khi không cần thiết. Mùi dầu có thể khiến bạn bị ám ảnh cảm giác say xe.

Ngoài ra, cần chuẩn bị những thực phẩm sau để giảm cảm giác say tàu xe hiệu quả:

Bánh mì

Bánh mì giúp bạn chống say xe hiệu quả khi bạn ăn chúng để giảm cảm giác say xe vì khi ăn bánh mì, tuyến tụy sẽ tiết ra trypsin. Men này trao đổi chất với axit amin trong bánh mì có tác dụng trấn tĩnh thần kinh. Ngoài ra, ngửi một mẩu bánh mỳ có thể giúp giảm bớt mùi tàu xe, giảm cảm giác say xe.

Khoai lang

Khoai lang sống rất hiệu quả trong việc phòng chống say tàu xe, nó giúp chống co thắt và trung hòa axit trong dạ dày do đó có tác dụng chống nôn. Bạn có thể dùng khoai lang tươi đã làm sạch, ăn nhai nuốt cả bã. Một phương pháp đơn giản khác để giảm bớt các triệu chứng say xe là nhai kẹo cao su và uống từng ngụm nước nhỏ trong suốt chuyến đi.

Vỏ chanh

Vỏ quả chanh tươi có thể giảm bớt triệu chứng buồn nôn, ói mửa khi di chuyển bằng tàu xe. Bạn có thể ngậm một chút vỏ chanh để giảm cảm giác nôn nao. Ngoài ra, bạn có thể dùng vỏ cam, vỏ quýt để thay thế. Tuy nhiên, bạn tuyệt đối không nên ăn các loại hoa quả chua, tính axit cao như cam chanh trước khi lên tàu xe. Tính chất chua của cam, chanh sẽ gây cảm giác nôn nao và hại cho dạ dày của bạn.

Gừng tươi

Gừng là bài thuốc chữa đau bụng rất hiệu quả, làm dịu những cơn buồn nôn chóng mặt do say tàu xe. Nhấm một chút gừng tươi khi bạn bắt đầu cảm thấy những dấu hiệu say tàu xe. Ngoài ra, bạn có thể uống trà gừng khoảng 1 giờ trước khi khởi hành để giảm các triệu chứng buồn nôn, đau bụng, chóng mặt khi đi tàu xe.

Lựa chọn vị trí ngồi hợp lý cho người bị say xe - Nếu đi ôtô: Hãy ngồi ở hàng ghế trước, gần cửa sổ. Tranh thủ xuống xe mỗi khi dừng trạm nghỉ. - Nếu đi máy bay: Ngồi ở các hàng ghế từ cánh máy bay trở lên. Hãy hướng lỗ thông hơi nhẹ để duy trì không khí thoải mái. Hãy nuốt nước bọt, mỗi khi có cảm giác ù tai. - Nếu đi tàu hỏa: Hãy chọn hàng ghế ngồi sao cho hướng ngồi nhìn cùng với hướng di chuyển tiến của tàu, chọn ghế cạnh cửa sổ. - Nếu đi tàu biển: Chọn các vị trí ở trước và giữa thân tàu để tránh các chuyển động lắc lư khi sóng đánh vào 2 bên thân tàu. Lưu ý: Ngồi thẳng, tựa lưng vào ghế, giữ đầu cố định, thăng bằng và nhìn thẳng, xa vào đường chân trời. Không nên đọc sách báo, nhắn tin hay nhìn tập trung vào các điểm gần.

