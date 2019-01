Để con trai ở nhà với ông bà nội, mẹ chết lặng khi bác sĩ nói con phải cắt lưỡi

Gia đình nào có trẻ em đều luôn rất cẩn thận và chú ý để trẻ không gặp nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng. Tuy nhiên đôi khi, chỉ vì một chút lơ là hoặc sai lầm vì thiếu hiểu biết lại có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Mới đây, một bé trai 2 tuổi tại Trung Quốc đã phải cắt bỏ lưỡi chỉ vì sơ sảy rất nhỏ của ông bà nội.

Theo đó, chị Xiaowei có một cậu con trai 2 tuổi rất khỏe mạnh và hoạt bát, nghịch ngợm. Hằng ngày, cậu bé ở nhà với ông bà nội để bố mẹ đi làm kiếm tiền. Ông bà nội chỉ có một đứa cháu nên vô cùng yêu quý, chiều chuộng, cháu đòi thứ gì cũng đều cho cả.

Bé trai 2 tuổi thường ở nhà với ông bà nội.

Một thời gian trước, chị Xiaowei đi công tác nước ngoài về và mang theo một túi miếng trầu. Đây là loại trầu sấy khô mà nhiều người già thường hay ăn. Chị Xiaowei chỉ định mua về cho ông bà nội và chồng mình ăn bởi họ rất thích món này, tuy nhiên cậu con trai 2 tuổi vì hiếu động và tò mò nên luôn đòi ăn thử.

Thấy cháu nhiều lần đòi, ông bà nội không còn cách nào khác đã lấy một miếng trầu cho cháu trai và nghĩ rằng đây chỉ giống như miếng kẹo, không hề có hại. Nếu cậu bé ăn mà cảm thấy không ngon thì nhất định sẽ nhả ra. Chị Xiaowei không hề biết gì về chuyện này.

Ông bà chiều cháu nên đã cho cậu bé ăn trầu.

Chuyện này cứ thế xảy ra thêm vài lần nữa cho tới một hôm, chị Xiaowei để ý thấy con trai mình thường chỉ ăn ở một bên hàm và thường xuyên kêu đau miệng, chán ăn. Chị Xiaowei lập tức kiểm tra thì thấy miệng và lưỡi con trai đầy vết lở loét vô cùng đau đớn. Người mẹ nhanh chóng đưa con tới bệnh viện kiểm tra và khám chữa.

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành khám và đưa ra kết luận, một phần mô lưỡi của bé trai đã bị hoại tử, phải cắt bỏ sớm để giữ tính mạng. Đây là một điều vô cùng tàn nhẫn bởi cậu bé chỉ mới 2 tuổi.

Người mẹ chết lặng khi nghe bác sĩ nói con phải cắt bỏ một phần lưỡi.

Sau khi hỏi ra, bác sĩ xác định nguyên nhân khiến cậu bé bị như vậy là do ăn trầu trong một thời gian khá dài. Do trong miếng trầu có những chất gây ung thư , lại cộng thêm miệng lưỡi của cậu bé còn non nớt nên đã bị tổn thương rất nặng, dẫn đến hoại tử lưỡi, nếu để lâu có thể gây ra Ung thư miệng rất nguy hiểm tới tính mạng.

Nghe được tin ấy, chị Xiaowei đau đớn tột cùng đến mức ngã quỵ, còn ông bà nội của bé trai thì hối hận khôn nguôi nhưng không còn kịp nữa. Cuối cùng, cậu bé 2 tuổi phải chấp nhận cắt bỏ một phần lưỡi để giữ tính mạng. Đây là một bài học đắt giá dành cho các bậc phụ huynh khi trông giữ trẻ nhỏ.