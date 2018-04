Đây là những việc làm sẽ khiến bạn nhanh chóng trở nên già ơi là già

Lão hóa là nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là chị em phụ nữ. Để hạn chế tình trạng này, mọi người thường tìm đến các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp hoặc thẩm mĩ viện. Tuy nhiên, chính những thói quen xấu hàng ngày lại là nguyên nhân gây lão hóa sớm. Dưới đây là những thói quen mọi người nên loại bỏ để níu giữ tuổi thanh xuân của mình:

Tiêu thụ thực phẩm gây viêm

Thường xuyên tiêu thụ thực phẩm gây viêm nhiễm như dầu thực vật, thịt đỏ, đường, thực phẩm đã qua chế biến vào bữa sáng sẽ ảnh hưởng đến da. Chúng có thể gây viêm nhiễm và làm tăng khả năng hình thành nếp nhăn. Do đó, để ngăn ngừa quá trình lão hóa, bạn hãy lựa chọn thực phẩm giàu axit béo omega-3 và axit alpha-linolenic (ALA) thường có trong hạt lanh, bơ, cá hồi và dầu ôliu.

Ngoài ra, các loại trái cây và rau quả có thể cung cấp nhiều kẽm, selen, vitamin C và beta carotene. Đây đều là những chất tham gia vào quá trình sản sinh collagen trong cơ thể và chống lại tổn thương do các gốc tự do gây nên.

Suy giảm hormone tăng trưởng

Cơ thể sản sinh hormone tăng trưởng trong tuyến yên. Kết hợp với collagen, loại hormone này giúp duy trì sự hình thành da và cơ. Khi có tuổi, quá trình sản sinh collagen trong cơ thể sẽ chậm lại, khiến da mỏng và dễ bị tổn thương.

Theo một nghiên cứu đến từ Trường Y Icahn ở Mount Sinai, một vài axit amin có thể kích thích cơ thể sản sinh hormone tăng trưởng. Do đó, tiêu thụ nhiều loại thực phẩm chứa chất này sẽ tăng cường khả năng sản sinh collagen và duy trì làn da sáng mịn.

Uống nhiều rượu

Theo Tạp chí Huffington Post Healthy Living, rượu là một loại thuốc lợi tiểu tự nhiên. Vì vậy, càng dùng loại đồ uống này, bạn càng mất nước. Ngoài khả năng lấy đi độ ẩm tự nhiên ở da, rượu cũng có thể gây nên chứng mặt đỏ và làm gia tăng khả năng hình thành nếp nhăn, mụn trứng cá.

Nếu không thể loại bỏ thói quen uống rượu, bạn hãy hạn chế tiêu thụ loại đồ uống có hại này. Hơn nữa, việc làm này cũng giúp gan không phải làm việc quá sức để bài tiết độc tố và tạp chất khỏi cơ thể.

Hay bị stress

Theo một nghiên cứu trên Tạp chí Huffington Post vào năm 2012, căng thẳng do công việc gây nên có khả năng ảnh hưởng tới ADN trong tế bào. Hơn nữa, các nhà nghiên cứu cũng cho biết, những người bị stress sở hữu trình tự lặp lại của ADN ngắn hơn bình thường. Hiện tượng này sẽ khiến tế bào chết đi hoặc bị tổn hại và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Ngoài ra, căng thẳng có thể làm tăng huyết áp, ảnh hưởng tới giấc ngủ.

Hạn chế tiêu thụ cafein, các loại thực phẩm đã qua chế biến và tập thể dục thường xuyên là cách hiệu quả để cải thiện tâm trạng và thư giãn.

Thiếu ngủ

Theo nghiên cứu của Trung tâm y khoa trực thuộc Đại học Y Maryland, hơn 1/3 người Mỹ trưởng thành không có thời gian để ngủ đủ giấc. Điều này đem lại tác động không nhỏ tới sức khỏe như làm tăng cân, suy giảm hệ miễn dịch, ảnh hưởng tới da và khả năng ghi nhớ.

Nếu có thể, bạn hãy cố gắng ngủ từ 7- 9 tiếng mỗi đêm. Tuy nhiên, ngủ quá nhiều cũng có thể làm các nếp nhăn xuất hiện. Do đó, Fransesca Fusco, trợ lý giáo sư lâm sàng về da liễu tại trung tâm y tế Mount Sinai ở New York khuyên, bạn nên ngủ đủ, đúng giờ và sử dụng loại gối phù hợp với bản thân.

Tắm nắng

Tắm nắng có ảnh hưởng rất lớn tới làn da. Bên cạnh nguy cơ gây ung thư, tiếp xúc nhiều với tia UV sẽ phá hủy tế bào da và mạch máu, làm mất màu da và da dễ bị tổn thương hơn.

Bôi kem chống nắng là cách hiệu quả để bảo vệ làn da khỏi tia UV. Hơn nữa, loại kem này cũng có tác dụng chống hình thành nếp nhăn, giảm nguy cơ phát triển ung thư da và duy trì làn da sáng mịn. Ngoài ra, Gerald Imber, chuyên gia y khoa kiêm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở New York cho biết, bạn có thể kết hợp sử dụng kem dưỡng ẩm với serum vitamin C, một loại vitamin C ở dạng lỏng, để hạn chế tổn thương do ánh mặt trời gây nên.

Hút thuốc

Hút thuốc lá có liên quan tới bệnh tim, cao huyết áp, ung thư phổi, thậm chí gây vô sinh. Ngoài những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng này, thuốc lá còn làm tăng mức độ nghiêm trọng các triệu chứng bệnh vảy nến và lấy đi oxy trong tế bào da. Hút thuốc có khả năng hủy hoại collagen và làm da chảy xệ, mất màu, xù xì ở nhiều nơi trên mặt, tay và ngực.

Không quan tâm tới sức khỏe mắt

Theo Debra Jaliman, chuyên gia y khoa kiêm tác giả của cuốn Skin Rules: Trade Secrets from a Top New York Dermatologis, vùng da xung quanh mắt rất mỏng và có ít tuyến dầu. Do đó, bạn nên chăm sóc vùng da này bằng một số loại kem chuyên dụng để ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. Việc làm này sẽ kích thích sản sinh collagen và hạn chế các nếp nhăn xuất hiện.

Không tập thể dục

Một số chuyên gia cho rằng, chạy quá mức có thể gây nên chứng chảy xệ "runner's face". Việc làm này sẽ khiến các gốc tự do làm tổn thương tế bào, từ đó dẫn đến quá trình phân hủy collagen. Tuy nhiên tập thể dục vừa phải không chỉ giúp giữ dáng, có lợi cho tim và phổi, mà còn làm da trẻ hóa. Nếu không đủ sức khỏe, bạn chỉ nên tập thể dục trong một thời gian ngắn và tránh để nhịp tăng quá cao.

Trang điểm không đúng cách

Trang điểm có thể giúp che giấu mụn và những khuyết điểm trên mặt. Tuy nhiên, không biết cách trang điểm có thể khiến bạn trông già hơn. Ngoài ra, một số loại phấn kém chất lượng có thể bám vào mặt, làm nổi bật các nếp nhăn quanh mắt và miệng. Thay vì sử dụng đồ trang điểm, bạn có thể bôi kem dưỡng da có màu để vừa bảo vệ vừa làm tăng độ sáng của làn da.

Theo Helino