Đây là dấu hiệu bạn chưa ăn đủ rau củ quả

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) khuyến cáo rằng người Mỹ cần ăn 2-3 khẩu phần rau củ quả mỗi ngày, số lượng có thể tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể và lượng calo tiêu thụ của mỗi người. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh (CDC), từ năm 2007 đến năm 2010, 87% người Mỹ đã không tuân theo những khuyến cáo về lượng rau của USDA.

Bạn có nghĩ rằng mình nằm trong số 87% đó? Hãy cùng xem những dấu hiệu dưới đây, nếu bạn cũng gặp như vậy thì có nghĩa là bạn nên ăn rau của quả nhiều hơn.

Da dễ bị bầm tím

Nếu mỗi vết sẹo nhỏ do bạn vấp ngã hoặc trầy xước đều tạo ra vết bầm thì đó là dấu hiệu chế độ ăn của bạn đang thiếu rau củ. Trong một cuộc phỏng vấn, Tiến sĩ Gary Goldenberg, trợ lý giáo sư da liễu tại bệnh viện Mount Sinai, nói rằng thiếu vitamin C có thể gây ra nhiều vết bầm tím vì vitamin C giúp chữa bệnh và sản xuất collagen. Nếu không có nó, các mạch máu dễ bị tổn thương hơn, gây ra nguy cơ bị bầm tím nhiều hơn.

Hãy ăn nhiều các quả cam quýt, cải xoăn, ớt chuông, bông cải xanh và cải bắp… để bổ sung nguồn vitamin C cho cơ thể.

Bị táo bón

Táo bón không phải là trò đùa, nó thực sự là vấn đề khiến bạn khó chịu. Không ăn đủ rau củ quả có thể gây táo bón vì hầu hết rau củ quả đều là nguồn chất xơ tốt, giúp bạn tiêu hóa đều đặn.

Theo các dữ kiện dinh dưỡng do Greatist biên soạn, atisô, bơ, bông cải xanh và bắp cải đều được coi là những loại rau nhiều chất xơ. Thêm chất xơ vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp giảm táo và làm cho hệ thống tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn.

Luôn cảm thấy đói

Ngoài tác dụng giúp bạn không bị táo bón, chất xơ còn có thể giúp bạn cảm giác no bụng. Trong một cuộc phỏng vấn, chuyên gia dinh dưỡng Frances Largeman-Roth đã nói rằng nếu sau khi ăn 1-2 giờ bạn đã cảm thấy đói thì có thể do bạn không đủ chất xơ trong bữa ăn gần nhất.

Vì vậy, đừng quên thêm các loại rau củ quả chứa nhiều chất xơ hoặc những loại họ đậu để giúp bạn no lâu hơn.

Tăng cân

Nếu bạn không ăn đủ rau, củ, quả thì bạn có thể sẽ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn không có lợi cho sức khoẻ. Theo SF Gate, các loại rau củ quả giúp bạn có cảm giác no bụng và không muốn nạp thêm lượng calo vào cơ thể.

Hãy thêm rau củ quả vào chế độ ăn uống nếu bạn đang có ý định giảm cân. Hoặc hãy chọn lựa các chế độ ăn ít calo, giảm thịt, giảm chất béo để cơ thể có cảm giác no bụng.

Mệt mỏi

Nếu bạn luôn mệt mỏi mà không thể hiểu được tại sao thì có thể cần phải xem xét chế độ ăn uống. Theo một bài báo của Psych Central, rau củ quả cung cấp tất cả các loại chất dinh dưỡng mà mọi người cần để tăng năng lượng.

Hãy bổ sung nhiều rau lá xanh đậm vào chế độ ăn uống để đảm bảo cơ thể được bổ sung magiê nhiều hơn, giúp sản xuất năng lượng, giảm bớt tình trạng mệt mỏi.

Dễ bị ốm

Trong một cuộc phỏng vấn, chuyên gia dinh dưỡng Abby Sauer nói rằng nếu không ăn đủ rau củ quả, hệ thống miễn dịch có thể không có khả năng chống lại bệnh tật một cách hiệu quả.

Để có hệ thống miễn dịch làm việc tốt, bạn cần phải ăn nhiều rau củ quả. Sauer khuyên bạn nên những loại rau có màu xanh đậm để tăng cường hệ thống miễn dịch và giảm tình trạng hay ốm vặt.

Đãng trí

Theo một thông cáo báo chí từ Đại học Tufts năm 2015, lutein có thể giúp cải thiện trí nhớ cũng như các chức năng nhận thức khác.

Rau có lá màu xanh đậm chứa nhiều lutein là những loại rau như rau bí, bông cải xanh, rau diếp, măng tây…. Những loại rau này nên được ăn bổ sung vào mùa hè và mùa thu để giúp cải thiện trí nhớ tốt hơn.

Nếu bạn nhận thấy có bất kỳ dấu hiệu nào trong số những dấu hiệu trên thì hãy cố gắng ăn nhiều rau củ quả hơn nữa.

Theo Trí thức trẻ