Đây chính là những căn bệnh dễ bùng phát vào thời tiết nắng nóng trên 40 độ: Làm thế nào để phòng tránh?

Nắng nóng kéo dài, nhiều dịch bệnh có khả năng bùng phát

Mấy ngày gần đây, khu vực miền Bắc xuất hiện những đợt nắng nóng kinh hoàng. Vào ngày 31/5, do ảnh hưởng của của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng gió phơn nên nắng nóng đã xảy ra ở phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Vào ngày 1/6, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên.

Nền nhiệt độ tăng cao là nguyên nhân dẫn đến nhiều dịch bệnh.

Nắng nóng gay gắt xảy ra ở các khu vực trên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Nhiệt độ tăng lên quá cao, không có mưa đi kèm là nguyên nhân gây ra một loạt những căn bệnh nguy hiểm. Dưới đây là một số căn bệnh dễ phát sinh khi nhiệt độ tăng cao bạn cần biết:

Say nắng

Khi nhiệt độ tăng cao, lên đến 38-39 độ C thì bất kể đối tượng nào, dù là người lớn hay trẻ em đều có thể bị say nắng. Nguyên nhân là do cơ thể mất nhiều nước (tiết mồ hôi nhiều, rối loạn điều hòa thân nhiệt khi gặp ánh nắng gay gắt chiếu vào người). Khi bị say nắng, người lớn thường có biểu hiện sốt, chóng mặt, thậm chí bị ngất xỉu. Trẻ nhỏ sẽ có biểu hiện quấy khóc, lờ đờ, chán ăn, nóng toàn thân, thậm chí bị co giật .

Các bệnh đường tiêu hóa

Thời tiết nắng nóng là thời điểm lý tưởng cho nhiều loại vi khuẩn, vi trùng sinh sôi, nảy nở trong thức ăn, nước uống. Đó là lý do mà đồ ăn thức uống của bạn rất nhanh bị ôi thiu. Ăn phải những thực phẩm có sự xâm nhập của vi khuẩn, bạn sẽ dễ dàng bị ói mửa, buồn nôn, ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy kéo dài…

Ăn phải những thực phẩm có sự xâm nhập của vi khuẩn, bạn sẽ dễ dàng bị ói mửa, buồn nôn...

Các bệnh đường hô hấp

Thời tiết quá nóng khiến bạn luôn có tư tưởng bật điều hòa, quạt điện hết công suất để xua tan nắng nóng mùa hè. Chưa hết, nhiều người còn luôn thích chiếu thẳng luồng gió vào đầu để tận dụng mát mẻ tốt hơn. Điều này vô tình khiến hầu họng bị khô do chất nhầy bảo vệ đường hô hấp bị thổi khô, tạo điều kiện thuận lợi cho vi trùng xâm nhập và gây nên bệnh.

Triệu chứng thường gặp ở người bị bệnh đường hô hấp vào ngày nắng nóng là chảy nước mũi, ho, sốt, thở khò khè, đau họng, viêm đường hô hấp trên… Đối với những nhân viên văn phòng, thường xuyên ngồi máy lạnh, khi ra ngoài trời rất dễ bị sốc nhiệt, rất dễ bị viêm mũi họng, viêm xoang.

Các bệnh lan truyền do virus như thủy đậu, tay chân miệng

Khi thời tiết nắng nóng kéo dài, bệnh lây qua đường hô hấp rất dễ phát triển và lây lan trong cộng đồng, đặc biệt là bệnh tay chân miệng và thủy đậu. Triệu chứng thường gặp là sốt, đau họng và nổi ban có bóng nước.

Khi thời tiết nắng nóng kéo dài, bệnh lây qua đường hô hấp rất dễ phát triển và lây lan trong cộng đồng, đặc biệt là bệnh tay chân miệng và thủy đậu.

Giải pháp phòng tránh bệnh tật với nắng nóng trên 40 độ

Để ngăn chặn nắng nóng trên 40 độ có thể gây ra nhiều bệnh tật nguy hiểm, thậm chí tử vong ngay lập tức, bạn cần:

- Tuyệt đối không đi ra ngoài nắng, nhất là đường bê tông và đường nhựa vào những giờ cao điểm, từ 11h đến 14h.

- Hạn chế ra ngoài nắng nhiều nhất có thể. Khi đi ra ngoài nắng cần được đội mũ rộng vành, đeo kính, khẩu trang… che chắn cẩn thận, tránh để ánh nắng chiếu thẳng trực tiếp lên da.

- Cải tạo mái nhà càng dày càng tốt, đặc biệt có lớp xốp cách nhiệt thì khí hậu khu vực sống sẽ ôn hòa hơn.

Sử dụng quạt hơi nước, quạt hơi đá, hệ thống phun sương... sẽ giúp điều hòa nhiệt độ.

- Sử dụng quạt hơi nước, quạt hơi đá, hệ thống phun sương vào vị trí tiếp xúc nhiều với nhiệt nóng như cửa sổ, cửa nhà thì sẽ làm hạ nhiệt xuống đáng kể.

- Quần áo mang trên người phải được làm những chất liệu dễ thấm mồ hôi như cotton, bông thay vì có quá nhiều nilon sẽ cảm thấy rất bí, nóng. Bạn cũng nên tránh mặc những trang phục có màu đen vì chúng có khả năng hấp thụ nhiệt tốt hơn, khiến bạn cảm thấy khó chịu hơn.

- Bố trí thời gian làm việc hợp lý, có thể làm sớm hơn vào lúc 6h sáng và kết thúc lúc 10h, buổi chiều có thể làm sau 14h đến 18h…

- Đối với bộ phận dân văn phòng, để điều hòa ở mức vừa phải, không nên để thấp quá để tránh khi bước chân xuống đường sẽ bị sốc nhiệt.

- Bù nước cho cơ thể bằng cách uống càng nhiều nước càng tốt, uống ít nhất 2 lít nước lọc mỗi ngày. Bù nước khi chưa thiếu, uống nước khi chưa khát mới có tác dụng khống chế tác hại của nắng nóng rõ nét.

- Nếu bị say nắng, phải nhanh chóng đưa vào chỗ râm mát, cởi bớt quần áo cho thoáng, quạt và lau mát cho nạn nhân.

- Ăn uống đảm bảo vệ sinh, thực hiện ăn chín uống sôi, rửa tay sạch trước khi ăn. Thực phẩm đã nấu chín cần được bảo quản trong tủ lạnh. Không ăn thực phẩm ôi thiu hoặc bắt đầu có dấu hiệu ôi thiu.

Ăn uống đảm bảo vệ sinh, thực hiện ăn chín uống sôi, rửa tay sạch trước khi ăn giúp phòng tránh nhiều bệnh nguy hiểm mùa hè.

- Thường xuyên làm ẩm đường hô hấp bằng nước muối sinh lý dạng nhỏ vào mũi hay chai xịt nếu bạn thấy khô mũi.

- Nếu xuất hiện những dấu hiệu như thủy đậu, tay chân miệng, tuyệt đối không được chích vỡ các mụn phồng gây bội nhiễm. Có thể sử dụng dung dịch sát trùng như xanh méthylène chấm vào các mụn nước. Tình hình bệnh không có tiến triển cần được đem đến bệnh viện để được điều trị kịp thời.

Theo Tiểu Nguyễn (Trí Thức Trẻ)