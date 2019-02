Dấu hiệu sớm bệnh ung thư 'giết' hơn 25.000 người Việt mỗi năm

Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2018 cho thấy ung thư gan là một trong 5 loại gây tử vong hàng đầu. Ước tính có khoảng 782 nghìn ca tử vong mỗi năm, chiếm 8,2% số người chết vì ung thư toàn cầu.

Năm 2018 thế giới ghi nhận hơn 840 nghìn người phát hiện mới ung thư gan , phần lớn ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới (WCRF) xếp Việt Nam trong nhóm những nước mắc ung thư gan cao nhất.

TS.BS. Phạm Xuân Dũng, Giám đốc BV. Ung bướu TP.HCM, cho biết năm nay đánh dấu lần đầu tiên số bệnh nhân ung thư gan tại Việt Nam vượt qua ung thư phổi, xếp thứ nhất ở cả số mắc mới lẫn tỷ lệ tử vong.

Tổ chức Ung thư Toàn cầu (GLOBOCAN) thống kê năm 2018 Việt Nam có 25.335 ca mắc mới ung thư gan và căn bệnh cướp đi 25.404 sinh mạng. Bệnh ung thư phổi xếp thứ hai với 23.667 người phát hiện bệnh và 20.701 người tử vong.

GS. Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, cho biết ung thư gan là ung thư tế bào nguyên phát của gan. Ở nước ta ung thư gan thường gặp hàng đầu ở cả nam lẫn nữ, nguy cơ ở đàn ông gấp ba lần phụ nữ.Bệnh khó phát hiện sớm nên tỷ lệ trị khỏi rất thấp.

Hiện thế giới có khoảng 325 triệu người đang nhiễm virus viêm gan b, C, nguy hiểm là phần lớn không hề biết mình mắc bệnh.Việt Nam nằm trong vùng dịch viêm gan do virus với số mắc đang ngày càng tăng nhanh. Đây là yếu tố nguy cơ chủ yếu của ung thư gan. Viêm gan do virus B, C diễn tiến âm thầm thành xơ gan, gặp ở 80 - 90% bệnh nhân ung thư gan.

Một số yếu tố nguy cơ khác gây ung thư gan là độc tố nấm mốc aflatoxin thường có trong các loại ngũ cốc ẩm mốc, uống nhiều rượu bia, các bệnh chuyển hóa như gan nhiễm mỡ, đái tháo đường, bệnh ứ chất sắt…

Những dấu hiệu báo động ung thư gan:

Vàng da

Vàng da không phải là một căn bệnh, nó là một biểu hiện lâm sàng của suy giảm chức năng gan. Chức năng gan suy giảm gây ra tích tụ bilirubin trong cơ thể. Vàng da là một trong những dấu hiệu đầu tiên của bệnh ung thư gan.

Gan nở rộng

Gan nằm ở vùng bên phải của bụng trên, kéo dài đến giữa. Gan nở to làm bạn có thể sờ thấy nó ở vị trí này. Bạn nên theo dõi để nhận được những lời khuyên từ bác sĩ vì đây là những dấu hiệu quan trọng của bệnh ung thư gan.

Nước tiểu có màu tối

Tăng bilirubin trong máu sẽ làm cho màu sắc của nước tiểu thay đổi từ màu vàng sẫm đến nâu. Nếu bạn nhận thấy có sự thay đổi màu sắc của nước tiểu, hãy đến gặp bác sĩ sớm nhất có thể.

Tụ dịch trong bụng

Tụ dịch trong bụng là một trong những triệu chứng ung thư gan giai đoạn đầu. Chướng bụng cùng với việc có thể sờ thấy được gan là một dấu hiệu sớm của bệnh ung thư gan.

Buồn nôn và nôn

Nếu bạn bị buồn nôn và nôn mửa không rõ nguyên nhân, kiểm tra xem bạn có bất kỳ triệu chứng suy giảm chức năng gan khác không. Nôn và buồn nôn thường được coi là dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh ung thư gan.

Sút cân

Gan là cơ quan chính giúp cơ thể chúng ta trao đổi chất. Chức năng gan suy giảm sẽ khiến bạn bị sút cân. Sút cân được coi là một trong những triệu chứng quan trọng nhất của giai đoạn đầu tiên của ung thư gan.

Đau bụng

Gan nở rộng và suy giảm chức năng sẽ dẫn đến đau bụng. Nếu bạn bị đau bụng cùng với gan nở rộng, rất có thể bạn đã mắc bệnh về gan.

Ngứa

Ngứa có thể được coi như một triệu chứng chung. Nhưng đó cũng là một trong những dấu hiệu sớm của bệnh ung thư gan. Điều này xảy ra chủ yếu là do ảnh hưởng của sự gia tăng bilirubin trong cơ thể. Chức năng gan suy giảm sẽ dẫn đến tăng bilirubin, gây ngứa trên da.

Mệt mỏi

Nếu cảm thấy mệt mỏi kéo dài đi kèm với bất kỳ triệu chứng suy giảm chức năng gan nào khác, bạn có thể đã mắc ung thư gan. Mặc dù mệt mỏi là một triệu chứng chung, nhưng rất thường gặp ở bệnh nhân ung thư gan.

Theo Tiền phong