Đã có 5 người chết vì ngộ độc thực phẩm, cảnh giác với ngộ độc thức ăn ngày hè

Bộ Y tế cho biết, trong tháng 5 đã xảy ra 8 vụ ngộ độc thực phẩm làm 220 người mắc, 218 người đi viện, 2 trường họp tử vong.

Nguyên nhân các vụ ngộ độc được xác định: 01/08 vụ do vi sinh vật, 04/08 vụ do độc tố tự nhiên và còn 03/08 vụ chưa xác định được nguyên nhân gây ngộ độc.

Như vậy, tích lũy từ đầu năm đến nay toàn quốc đã xảy ra 30 vụ ngộ độc thực phẩm với 806 người mắc, 798 người đi viện, 05 người tử vong.

Theo Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng tránh được ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm trong mùa hè cần lựa chọn, mua và sử dụng những thực phẩm còn tươi, thực phẩm có nhãn mác ở những cửa hàng cố định, đặc biệt lưu ý hạn sử dụng của sản phẩm; bảo đảm vệ sinh tay, vệ sinh dụng cụ ăn uống, dụng cụ chế biến thực phẩm; sử dụng nguồn nước sạch; bảo quản thực phẩm đảm bảo vệ sinh.

Đặc biệt, nên thực hiện “ăn chín, uống sôi”.

Đối với việc bảo quản thực phẩm bằng tủ lạnh phải chú ý cả hai mặt “Lợi – Hại” của chiếc tủ lạnh. Tủ lạnh chỉ có tác dụng làm chậm sự biến chất của thực phẩm; hạn chế sự sinh sôi và phát triển của vi sinh vật do cơ chế giảm nhiệt độ và độ ẩm.

Nếu đưa quá nhiều thực phẩm vào tủ lạnh, không khí lạnh không lưu thông được; nhiệt độ ngăn mát, ngăn đá không đảm bảo; thực phẩm không vệ sinh, sơ chế trước khi bảo quản trong tủ lạnh; thực phẩm sống để lẫn thức ăn chín… sẽ làm gia tăng ô nhiễm thực phẩm, làm cho thực phẩm nhanh hỏng.

Cảnh giác với ngộ độc thực phẩm tăng cao trong ngày hè. Ảnh minh họa.

Như vậy, để đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc và bệnh truyền qua thực phẩm thì người tiêu dùng cần nắm được những kiến thức cơ bản, trách nhiệm trong bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, cũng như cách bảo quản thực phẩm.

Bên cạnh đó, người sản xuất, người trực tiếp kinh doanh thực phẩm, kinh doanh mặt hàng ăn uống phải có trách nhiệm, đạo đức cao trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm để góp phần phòng tránh hiệu quả ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm cho cả cộng đồng.

Khuyến cáo thực hiện 10 nguyên tắc chế biến thực phẩm an toàn

1. Chọn thực phẩm an toàn.

2. Nấu kỹ thức ăn.

3. Ăn ngay khi thức ăn vừa được nấu chín.

4. Bảo quản cẩn thận thực phẩm đã nấu chín.

5. Đun kỹ lại thực phẩm trước khi ăn.

6. Không để lẫn thực phẩm sống và chín.

7. Luôn giữ tay chế biến thực phẩm sạch sẽ.

8. Giữ bề mặt chế biến, bếp luôn khô ráo, sạch sẽ.

9. Bảo vệ thực phẩm khỏi các loài côn trùng, loài gặm nhấm và các động vật khác.

10. Sử dụng nguồn nước sạch.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm, phải đình chỉ việc sử dụng thực phẩm nghi ngờ và niêm giữ toàn bộ thức ăn đó lại (kể cả chất nôn, phân, nước tiểu…) để xác minh, báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất đến xử trí kịp thời hoặc đưa người bị ngộ độc đi bệnh viện.

Vệ sinh, tẩy uế khu vực có chất nôn, phân, nước tiểu của người bị ngộ độc thực phẩm và thực hiện chế độ cách ly nghiêm ngặt đề phòng sự lây lan của dịch bệnh.

Thực hiện các biện pháp diệt ruồi, nhặng, gián, chuột… và các hướng dẫn vệ sinh phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của ngành y tế.

Bộ Y tế cho biết hiện đang tiếp tục tổng hợp ý kiến các Bộ ban ngành, hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn thực phẩm, trình ban hành trong Quý 11/2019. Tiếp tục xây dựng Thông tư truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Y tế; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm- Chất tạo ngọt tổng họp. Phối họp với Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định Thông tư quy định yêu cầu kỹ thuật đối với các chất được sử dụng để bổ sung Vitamin A vào thực phẩm. Chuẩn bị ban hành các Thông tư: Hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm (thay thế Thông tư số 27/2012/TT-BYT và Thông tư số 08/2015/TT-BYT); Thông tư sữa học đường.

Chỉ đạo Sở Y tế một số tỉnh/thành phố về công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm. Trong tháng 5, chỉ đạo Sở Y tế và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Nam đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ đại lễ Vesak liên hợp quốc năm 2019 tại Hà Nam từ ngày 11/5/2019-15/5/2019, kết quả đã đảm bảo an toàn cho 148.988 suất ăn cả đại biểu quốc tế, tăng ni phật tử và nhân dân tham dự, số mẫu kiểm nghiệm nhanh đã thực hiện 2107 mẫu, kết quả 2011 mẫu đạt yêu cầu (tỉ lệ 95,4%).

Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm tại Đà Nẵng và Quảng Nam. Kiểm tra việc bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng ữang thiết bị kiểm nghiệm cho một số tỉnh: Thanh Hóa, Ninh Bình, Quảng Bình, Hà Tĩnh...

Theo Sức khỏe & Đời sống