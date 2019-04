Cụ ông 81 tuổi vào nhà nghỉ bị đột tử: Quý ông lớn tuổi ‘yêu’ sao cho an toàn?

Câu chuyện cụ ông 81 tuổi ở Quảng Trị không may đột tử trong nhà nghỉ là sự việc khá hi hữu. Người hiểu chuyện thì chia sẻ, cảm thông, người ít hiểu lại xì xào, mỉa mai, bàn tán. Thực tế, “yêu đương” là nhu cầu chính đáng, không kể độ tuổi, chỉ có cách “yêu” như nào để an toàn cho sức khoẻ mới đáng quan tâm.

BS nam khoa Lương Giang Đức cho biết, độ tuổi “mãn yêu” của phụ nữ và nam giới khác nhau. Trong khi phụ nữ ngoài 40 tuổi đã bắt đầu cảm nhận rõ thời kỳ mãn kinh do lượng estrogen sụt giảm không phanh, tình trạng khô âm đạo bắt đầu xuất hiện thì ở nam giới, quy trình này tiến triển rất từ từ. Đó là lý do vì sao nhiều cụ ông 70-80 tuổi vẫn còn hừng hực lửa yêu đương.

Đời sống tình dục ở người cao tuổi vẫn có thể duy trì được thi vị nếu như có lối sống khoa học, dùng thuốc hợp lý

Tuy nhiên với nam giới, từ ngoài 40 tuổi, các dấu hiệu mãn dục cũng bắt đầu, từ giảm ham muốn, độ cương cứng giảm, chất lượng tinh trùng giảm dần, khối lượng cơ bắp giảm, mỡ tích nhiều hơn, có người bị bốc hoả, giảm chú ý, rối loạn giấc ngủ...

Trên 60 tuổi, độ cương sẽ không tốt dẫn đến “chưa đến chợ đã hết tiền”, không tạo được cú dứt điểm mà chỉ "kéo cưa lừa xẻ" khiến các quý ông dễ chán, quý bà cũng nản nên dần cả 2 giảm ham muốn.

Chưa kể, từ 60 trở đi, phổ biến mỗi người mắc 2-3 bệnh lý mãn tính, sức khoẻ suy giảm nên khả năng tình dục cũng giảm theo, luôn gặp tình trạng “trên bảo dưới không nghe” khiến “cuộc yêu” không đạt như ý muốn. Càng khao khát, càng bất lực nên không ít quý ông độ tuổi ngoài 80 vẫn tìm gặp bác sĩ nam khoa để nhờ tư vấn, vực dậy “lửa yêu”.

BS Đức cho biết, bệnh nhân nhiều tuổi nhất anh tư vấn là cụ ông 93 tuổi. Cụ có bạn gái mới ngoài 50 nên chia sẻ khao khát mong muốn có được hạnh phúc gối chăn. Bác sĩ đã tư vấn cho cụ nâng cao thể chất, tăng cường dinh dưỡng, tập luyện, thay đổi lối sống và điều trị rối loạn cương dương. Sau 2 tháng, cụ khoe tình hình đã tốt lên rất nhiều.

Điều đó cho thấy, tuổi tác chỉ quyết định một phần “lửa yêu”, nếu quý ông có lối sống tốt, thể chất tốt, tập luyện đều đặn thì chuyện 70-80 tuổi vẫn có nhu cầu “yêu” là hết sức bình thường.

Tuy nhiên, BS Đức lưu ý, ở độ tuổi này, các cụ cần hết sức chú ý đến sức khoẻ. Theo đó, các cụ ông cần phải được khám sức khoẻ định kỳ để phát hiện, quản lý, theo dõi và điều trị các bệnh lý mạn tính như tim mạch, phổi tắc nghẽn, tiểu đường...

Ngoài ra, để có thể yêu đương mặn nồng, các cụ cần được tư vấn về dinh dưỡng, lối sống để tránh các nguy cơ quá tải. Đồng thời, các cụ ông cần được tư vấn để có kiến thức nhận ra một số dấu hiệu báo trước các nguy cơ.

“Đặc biệt lưu ý, các cụ không nên tự dùng thuốc cương dương tuỳ tiện, bản thân thuốc này đã cần uống có chỉ định. Việc sử dụng không đúng liều, hoặc sử dụng cùng với nhiều thuốc khác đang uống để điều trị bệnh mạn tính có thể gây nguy hiểm nếu như bệnh nhân không được chẩn đoán, sàng lọc trước”, BS Đức lưu ý.

BS Đức dẫn chứng, nếu cụ ông đang dùng thuốc điều trị huyết áp lại kết hợp thêm thuốc điều trị rối loạn cương dương thì rất dễ tụt huyết áp.

Theo VietNamNet