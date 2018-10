Còn trẻ mà đã lọm khọm như bà già chỉ vì những thói quen mà ai cũng tưởng là vô hại này

Việc duy trì những thói quen lành mạnh mỗi ngày sẽ giúp chúng ta luôn có được một sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, có một số thói quen sinh hoạt cứ tưởng là vô hại nhưng lại có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của bạn, thậm chí còn khiến bạn nhanh già trước tuổi. Dưới đây là một số thói quen sai lầm mà bạn cần sửa ngay để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.

Tập luyện quá sức

Tập luyện mỗi ngày là một thói quen tốt giúp bạn duy trì được sức khỏe luôn ổn định. Thế nhưng, việc tập luyện quá sức đôi khi lại không mang đến nhiều hiệu quả như mong đợi. Bởi khi bạn tập quá mức thì các cơ bắp của bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để phục hồi, từ đó gây gián đoạn giấc ngủ và thậm chí còn có thể dẫn đến tình trạng rối loạn kinh nguyệt.

Ngủ nướng

Mỗi ngày, chúng ta chỉ cần ngủ đủ từ 7 - 8 tiếng để phục hồi lại năng lượng. Nếu bạn ngủ quá số giờ trên thì nó có thể dẫn đến hàng loạt vấn đề về sức khỏe trong một thời gian dài. Do đó, bạn nên sửa ngay thói quen này để không gặp phải tình trạng đãng trí, thiếu tỉnh táo... khi còn trẻ.

Bỏ bữa thường xuyên

Bất kỳ bữa ăn nào trong ngày cũng đều rất quan trọng, vậy nên, đừng vì muốn giảm cân hay có lý do riêng mà tự ý bỏ bữa. Những người có xu hướng bỏ bữa nhiều thường rất dễ tăng cân so với những người ăn đủ 3 bữa/ngày. Do việc bỏ bữa trong ngày sẽ khiến bạn nhanh đói và thèm ăn vặt linh tinh hơn.

Sử dụng chất kích thích

Thuốc lá, rượu bia... đều là những chất kích thích không hề có lợi cho sức khỏe của bạn. Thậm chí, nếu sử dụng quá thường xuyên còn có thể gây ra những thiệt hại không đáng có trên làn da. Bên cạnh đó, những chất kích thích này còn tác động tiêu cực đến tầng sâu của da, từ đó khiến độc tố tích tụ lại bên trong và gây hư tổn da sớm.

Dán mắt vào điện thoại cả ngày

Cứ "ôm" khư khư chiếc điện thoại suốt cả ngày, kể cả trong ngày nghỉ cũng có thể gây ra một vài tác hại lớn đối với sức khỏe của bạn. Những vấn đề sức khỏe điển hình mà bạn có thể gặp phải lúc này là căng thẳng thường xuyên, mất khả năng tập trung, đãng trí, hay quên...

