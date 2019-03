Có nên uống nước chanh để giải rượu?

Anh ấy uống rượu khoảng trên ba ngày một tuần. Xin bác sĩ tư vấn thêm các cách giải rượu an toàn và hiệu quả. (Thạnh)

Trả lời:

Nước chanh giàu vitamin C, giúp người say thoát khỏi cảm giác nôn nao, khó chịu do bia rượu. Loại nước uống này cung cấp năng lượng, tăng cường hệ miễn dịch và cũng làm giảm tình trạng mất nước do chất cồn gây ra.

Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc sử dụng nước chanh thường xuyên với những người có bệnh lý dạ dày và tá tràng. Thay vì uống nước chanh, nên cho người say uống đồ uống có đường, mật ong, muối, sữa...

Để giải rượu, bạn có thể tham khảo những cách sau:

Pha nước cốt rau cần với đường giúp giải rượu rượu, không bị đau đầu sau khi tỉnh.

Dùng khoảng 200 g lá dong, giã nát vắt lấy nước cốt pha đường uống.

Giã khoảng 10 g đậu xanh cả vỏ, pha đường uống.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Bay

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM

Theo VnExpress