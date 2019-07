Cô gái có 2 khối u quái ở buồng trứng vì thích ăn loại thực phẩm nhiều người cũng mê

Hầu hết chúng ta đều thích ăn thức ăn nhanh. Thức ăn nhanh dễ mua, giá cả phải chăng lại phục vụ nhanh chóng, hương vị cũng thơm ngon nên được rất nhiều người yêu thích. Nhưng dù vậy các chuyên gia vẫn khuyên nên ăn những thức ăn nhanh này vừa phải vì các nghiên cứu cho thấy những thực phẩm này rất nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta nếu tiêu thụ quá nhiều.

Tuy nhiên, một cư dân mạng đã tiết lộ rằng những mối nguy hiểm của việc ăn đồ ăn nhanh không chỉ giới hạn ở việc béo phì. Cô gái trẻ có tên Eyza Zakiey đã đăng tải trên Facebook cá nhân về việc tình cờ phát hiện ra u nang buồng trứng như thế nào.

Eyza Zakiey có hai khối u quái buồng trứng.

Vì cảm thấy bụng to ngày càng to, nghĩ do bị đầy hơi nên cô gái trẻ đã đi massage. Trong quá trình mát xa, Eyza rất ngạc nhiên khi nhân viên massage nói với cô rằng có gì đó trong bụng và khuyên cô nên đi khám bác sĩ. Eyza sau đó đã đến gặp bác sĩ và nhận được thông báo cô có hai khối u nang trong cơ thể. Bác sĩ khuyên cô nên phẫu thuật càng sớm càng tốt vì các u nang rất to ở mức 9,7cm và 5,7cm, và họ thậm chí còn tìm thấy một số sợi tóc bên trong chúng. Đó có thể là u quái buồng trứng.

Theo những gì bác sĩ nói với Eyza, thực tế tất cả phụ nữ đều có những u nang này, nhưng chúng không phát triển thành u quái như thế và cũng không gây nguy hiểm. Một trong những yếu tố có thể kích thích u nang của Eyza phát triển là do sở thích ăn thức ăn nhanh, hải sản, đậu nành và thực phẩm đóng hộp của cô.

Sau sự việc, Eyza cũng nhắc nhở mọi người không nên ăn quá nhiều đồ ăn nhanh vì có thể gây tổn hại tới sức khỏe giống như cô.

Theo bác sĩ việc ăn quá nhiều đồ ăn nhanh là nguyên nhân khiến khối u phát triển trong cơ thể Eyza Zakiey. (Ảnh minh họa)

U quái buồng trứng là gì?

Khác với u nang buồng trứng thường chứa đầy chất dịch bên trong thì u quái buồng trứng lại chứa các mô tuyến bã, da, tóc, xương… Vì thế loại u này được gọi là u quái (tên gọi khác là u nang bì buồng trứng).

U quái buồng trứng có nguồn gốc từ tế bào mầm. Các tế bào mầm phát triển và biệt hóa tạo thành u quái trưởng thành. Nếu các tế bào mầm không biệt hóa tốt sẽ là u quái không trưởng thành. Khoảng 95% các u quái là u quái trưởng thành.

U quái buồng trứng có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp nhất là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Điều nguy hiểm là u quái buồng trứng không có dấu hiệu rõ rệt khi hình thành và đang phát triển, vì thế rất khó để chị em nhận biết và có sự đề phòng.

Tác hại của việc ăn quá nhiều đồ ăn nhanh Theo bác sĩ Cẩm Nga chia sẻ trên Sức khỏe đời sống, đồ ăn nhanh tuy hấp dẫn về mặt cảm quan nhưng cũng có những mặt trái như: cao năng lượng, nhiều đạm, nhưng lại ít vitamin, thiếu chất xơ và khoáng chất... Nếu dùng với thời gian dài, ngoài nguy cơ thiếu chất xơ, thiếu vitamin và khoáng chất còn dễ dẫn đến những nguy cơ khác như: dư thừa năng lượng và chất béo, dẫn đến tình trạng thừa cân, béo phì và nguy cơ bệnh lý khi trưởng thành liên quan đến dư thừa dinh dưỡng như rối loạn chuyển hoá mỡ, tăng huyết áp, tiểu đường, đột quỵ, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim... Lượng đạm trong đồ ăn nhanh vượt xa nhu cầu chất đạm hàng ngày (khoảng 15%, tương đương khoảng 120-150g các thực phẩm giàu đạm có nguồn gốc động vật). Ăn quá nhiều đạm sẽ làm giảm tuổi thọ của thận, tăng nguy cơ sỏi thận, loãng xương và gây bệnh gút. Các loại thức ăn chiên như khoai tây chiên, gà chiên và cá chiên… cực kỳ nhiều chất béo, rất không tốt cho động mạch. Đồ ăn nhanh có chỉ số đường huyết cao khiến tuyến tụy phải tiết nhiều insulin để giúp chuyển hóa glucose thành năng lượng. Do đó, dẫn đến tình trạng tuyến tụy sẽ bị suy giảm chức năng do luôn phải hoạt động quá nhiều và nguy cơ cao dẫn đến đái tháo đường. Vì vậy, cách tốt nhất là bạn nên hạn chế con ăn fast food.

