Cô gái 19 tuổi tử vong sau khi vào nhà vệ sinh bốc mùi do hít phải khí cực độc

Vụ việc xảy ra tại một nhà vệ sinh công cộng gần bãi biển Gwangalli, Busan, Hàn Quốc vào khoảng 3h30 sáng ngày 29/7. Theo Hapskorea, cô gái trẻ đã vào nhà vệ sinh công cộng tại một trung tâm chuyên bán hải sản tươi sống ở Millak-dong, Busan.

Tuy nhiên sau khi bước vào, cô gái trẻ đã bất tỉnh vì hít quá nhiều khí hydro sunfua. Bạn bè của cô gái đã lo lắng khi không thấy cô đi vệ sinh quá lâu. Vì vậy, một nam thanh niên trong nhóm bạn đã quyết định đi vào nhà vệ sinh để tìm cô gái.





Người bạn kéo nữ sinh viên ra khỏi nhà vệ sinh bốc mùi khí độc nồng nặc.

Khi bước vào, người bạn thấy cô gái đã nằm trên mặt đất và ngay lập tức kéo cô ra khỏi nhà vệ sinh để thực hiện hô hấp nhân tạo nhưng vô hiệu. Cô được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng rơi vào tình trạng hôn mê. Sau hai tháng nằm viện, cảnh sát xác nhận rằng cô đã qua đời vào ngày 27/9 do tổn thương não nghiêm trọng.

Người bạn nam đã kéo cô gái ra khỏi nhà vệ sinh cho biết: "Cô ấy không ra ngoài được 20 phút nên tôi vào tìm cô ấy. Tôi gần như suýt ngất đi hai lần khi vào bên trong và phải nhổ nước miếng vài lần do mùi khí độc và hôi thối."

Theo kết quả điều tra của cảnh sát, trong phòng vệ sinh có quá nhiều hydro sunfua. Khí này không màu nhưng có mùi hôi đặc trưng giống như mùi trứng thối, nó có thể gây độc khi có quá nhiều trong không khí. Trước đây, hydro sunfua được sử dụng làm vũ khí hóa học trong Thế chiến thứ nhất và cũng là một công cụ tự sát.

Cô gái trẻ đã tử vong sau 2 tháng hôn mê vì ngộ độc khí hydro sunfua.

Chính quyền địa phương cho biết, khí độc này thường có thể được tìm thấy trong nước thải, bể tự hoại và bãi rác do các phản ứng hóa học. Tuy nhiên, đối với trường hợp ở nhà vệ sinh này, người ta tin rằng đã có rò rỉ khí gas vì tòa nhà đã được xây dựng hơn 20 năm và bể tự hoại ở đó đang được sửa chữa vào đầu giờ sáng.

Điều tra sơ bộ cho thấy nồng độ hydro sunfua được phát hiện tại nhà vệ sinh công cộng cao tới 1.000 ppm, cao hơn 60 lần so với tiêu chuẩn an toàn là 15 ppm. Đây không phải là lần đầu tiên có trường hợp tử vong do hít phải hydro sunfua. Vào tháng 12/2018, ba công nhân tại một nhà máy xử lý nước thải ở Busan đã chết và ít nhất bảy người khác đã bất tỉnh do tiếp xúc với hydro sunfua. Sở cứu hỏa Busan cho biết, khi các công nhân đổ nước thải kiềm vào giếng, nó đã tạo ra khí độc.

Nhiễm độc hydro sunfua gây ra như thế nào?

Hầu hết việc nhiễm độc hydro sunfua là do hít phải, và bạn cũng có thể tiếp xúc với hydro sunfua qua da và niêm mạc mắt. Hydro sunfua cũng có thể được tạo ra do vô tình uống muối có chứa lưu huỳnh và axit dạ dày, và bị nhiễm độc do hấp thụ qua đường ruột.

Khí này sinh ra trong quá trình phân hủy các chất hữu cơ, ở nơi chứa rác, chất thải hữu cơ và ngay cả trong đất. Chúng tích lũy nhiều tại những nơi có không khí kém như trong các hang, hốc, khe, hầm hay chỗ trũng.

Các triệu chứng ngộ độc hydro sunfua là:

Nhiễm độc nhẹ sẽ có các phản ứng như chảy nước mắt, kích ứng mắt, chảy nước miếng, cảm giác nóng rát ở cổ họng hoặc các triệu chứng như nhức đầu, chóng mặt, mệt mỏi và buồn nôn.

Nhiễm độc vừa phải sẽ gặp các vấn đề như nhức đầu, chóng mặt, khó chịu, co giật, khó chịu, nhầm lẫn, tê liệt và động kinh.

Nếu bạn tiếp xúc với nồng độ hydro sunfua cao có thể gây hôn mê, tê liệt hô hấp, thậm chí bị đột tử.

Theo Khám phá