Có 6 tín hiệu trong cơ thể, ẩn chứa một sự thật: Ung thư đang ngấp nghé đe dọa bạn

Có 6 tín hiệu trong cơ thể, ẩn chứa một sự thật: ung thư đang đến

1. Sưng mặt hoặc cổ: Đề phòng ung thư phổi

Sưng cổ cũng cẩn thẩn là dấu hiệu của ung thư phổi

Nhiều người bỏ qua tình trạng sưng mặt hoặc cổ, vì cho rằng đó là do phù nề, và thường ăn một số thức ăn lợi tiểu, tiêu sưng. Tuy nhiên, bạn không biết rằng bệnh nhân ung thư phổi cũng có thể phát triển hội chứng tĩnh mạch chủ trên, dẫn đến sưng mặt và sưng cổ.

2. Đau bụng trên: Đề phòng ung thư dạ dày

Bụng trên thường xuyên bị khó chịu hoặc đau, kèm theo tình trạng chán ăn, chóng mặt do thiếu máu, nôn ra máu, phân đen, sút cân không chủ đích, uống thuốc giảm đau không thuyên giảm, tình trạng tiếu hóa ngày càng kém, thường xuyên bị táo bón hoặc tiêu chảy, cần phải đến bệnh viện khám kịp thời, rất dễ là ung thư dạ dày.

3. Khó nuốt thức ăn: Cẩn thận với ung thư thực quản

Tình trạng nhó nuốt nếu không phải do cảm lạnh thì nên đi khám

Cảm lạnh thông thường, trào ngược axit hoặc thậm chí một số loại thuốc cũng có thể khiến bạn khó nuốt. Nhưng nếu triệu chứng này không biến mất sau khi hết bệnh hoặc ngừng các loại thuốc trên thì bạn cần đi khám để tìm hiểu nguyên nhân. Khó nuốt cũng có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư thực quản. Hoảng sợ, đau khi nuốt thức ăn, khó chịu sau xương ức, cảm giác mắc dị vật trong thực quản hoặc đau ở vùng bụng trên là những dấu hiệu đầu tiên của ung thư thực quản.

4. Nổi hạch to trên cơ thể: Phòng ngừa ung thư máu

Hãy nói cho bác sĩ của bạn biết nếu bạn nhìn thấy những hạt nhỏ cứng, hình hạt đậu... sưng, nổi to lên ở cổ, nách, háng hoặc nơi nào đó trên cơ thể - cũng có thể là bạn bị nhiễm trùng do cảm lạnh, viêm họng do streptococcus - nhưng cũng có thể là bạn bị bệnh ung thư máu. Do đó, cần phải tầm soát sớm.

5. Đau dưới hạ sườn phải: Coi chừng bị ung thư gan

Đau hạ sườn bên phải cảnh báo các bệnh về gan

Đau tức hạ sườn là dấu hiệu bệnh lý của các cơ quan nằm trong khu vực gần gan, hoặc cũng có thể từ cơ quan cách xa hơn như túi mật, đường ruột, dây thần kinh liên sườn hoặc phổi. Tuy nhiên phần lớn người có dấu hiệu đau tức hạ sườn bên phải đều mắc các bệnh lý về gan.

Các bệnh mạn tính về gan (xơ gan, ung thư gan..) do viêm gan B, viêm gan C là hai bệnh lý gan thường gặp nhất hiện nay. Người bệnh sẽ có triệu chứng đau tức hạ sườn phải kèm theo chứng mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, khó tiêu, nôn, và sụt cân nhanh chóng.

6. Sưng vú: Coi chừng ung thư vú

Những bất thường ở vùng vú như: đau, chảy dịch, chảy máu ở núm vú, có vệt đỏ hoặc dày lên... đó là những cảnh báo quan trọng, dù không phải tất cả các trường hợp đều là ung thư vú, bạn cũng nên đến bác sĩ để chụp nhũ ảnh, MRI hoặc làm sinh thiết để được loại trừ hoặc chẩn đoán bệnh ung thư vú sớm.

Làm thế nào để phòng ngừa mắc ung thư nói chung?

Để phòng ngừa mắc ung thư, nên bắt đầu thực hiện những thay đổi trong lối sống sau đây:

- Không hút thuốc.

- Hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, sử dụng kem chống nắng thường xuyên

- Hạn chế số lượng rượu, không quá một ly mỗi ngày.

- Hạn chế số lượng bạn tình.

- Duy trì cân nặng lý tưởng (có thể dựa trên chỉ số khối cơ thể BMI để xác định cân nặng phù hợp).

Chế độ ăn uống hợp lý là cách phòng ngừa ung thư

- Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế ăn các loại thịt chế biến sẵn. Nên bổ sung hoa quả và các loại rau xanh mỗi ngày.

- Luyện tập thể dục đều đặn mỗi tuần.

- Nên làm các xét nghiệm sàng lọc ung thư và tiêm vắc-xin ngừa ung thư theo khuyến cáo của bác sĩ.

Theo Nhịp sống Việt