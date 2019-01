Có 16 dấu hiệu này, bạn hãy tự tin có thể sống đến 100 tuổi dù không bồi bổ nhiều

1. Trẻ hơn tuổi thật

Một số nghiên cứu cho thấy cảm giác trẻ trung có quan hệ mật thiết với sự khỏe mạnh của cơ thể. Nó thể hiện sự lạc quan và động lực để chúng ta vượt qua thử thách, căng thẳng và tăng cường hệ thống miễn dịch, đồng nghĩa với giảm nguy cơ mắc bệnh, giúp kéo dài tuổi thọ. Ngoài ra, người được người khác đánh giá là trẻ hơn so với tuổi sẽ có sức khỏe tốt hơn so với người già hơn tuổi.

2. Ăn uống điều độ

Những người có thói quen ăn uống đầy đủ chất, cân bằng, đúng giờ, đúng lượng và lành mạnh có cơ hội sống lâu hơ

Thói quen ăn uống 3 bữa ăn/ngày có thể nói là nền tảng cuộc sống và tuổi thọ của chúng ta, bởi vì chúng ta cần bổ sung các chất dinh dưỡng và năng lượng cần thiết cho cơ thể để hoạt động bằng cách ăn đều đặn.

3. Ăn nhiều rau và trái cây

Theo nghiên cứu, phụ nữ ăn nhiều rau và trái cây có nguy cơ tử vong thấp hơn 46% trong khoảng thời gian 5 năm so với những người ăn ít. Các chuyên gia cho biết mỗi người trưởng thành nên sử dụng 10 phần rau quả mỗi ngày (khoảng 800 gam) sẽ rất tốt cho cơ thể, làm giảm 25% tỷ lệ mắc các bệnh về tim mạch, 33% nguy cơ bệnh đột quỵ, 13% nguy cơ ung thư và 30% nguy cơ tử vong sớm.

4. Ăn nhiều cá

Kết quả điều nghiên dữ liệu từ một nghiên cứu kéo dài 16 năm trên hơn 430.000 người cho thấy, chế độ ăn chứa nhiều cá có thể là một trong những bí quyết giúp sống lâu.

Với nguồn đạm chất lượng cao, dồi dào các vitamin và chất béo lành mạnh, cá là loại thực phẩm luôn được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị bổ sung vào bữa ăn hàng ngày để tăng cường sức khỏe. Đặc biệt, các loại cá béo như cá hồi, cá trích, cá ngừ rất giàu axít béo Omega 3 - được chứng minh có lợi cho sức khỏe tâm thần, làm chậm lão hóa và bảo vệ thị lực.

5. Ít ăn thịt đỏ

Một bản báo cáo của Viện nghiên cứu chứng ung thư của Mỹ cho thấy: nếu mỗi tuần chúng ta dung nạp nhiều hơn 510g thịt đỏ, nguy cơ bị ung thư trực tràng sẽ tăng cao.

Nếu mỗi ngày dung nạp khoảng 99g thực phẩm thịt đã chế biến (thịt hun khói, xúc xích) thì nguy cơ mắc bệnh ung thư trực tràng lên tới 42%.

6. Thường xuyên đi bộ

Các nhà khoa học cho biết những người đi bộ khoảng 30 phút mỗi ngày sống lâu hơn gấp 4 lần so với nhóm còn lại, bất kể hình dáng, kích thước như thế nào. Bên cạnh đó, phụ nữ thừa cân có thể cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách tạo thói quen đi bộ khoảng 10 phút hàng ngày.

7. Duy trì được giấc ngủ ngon

Ngủ ngon và đủ giấc không chỉ giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể, mà còn đảm bảo rằng tất cả các cơ quan của cơ thể có thể hoạt động tốt hơn. Dù là ngủ vào ban đêm hay chỉ nghỉ trưa ngắn vào buổi trưa đều là điều rất quan trọng mà bạn nên cố gắng ưu tiên thời gian.

8. Có đôi chân khỏe mạnh

Một đôi chân khỏe mạnh giúp cơ thể cân bằng, linh hoạt và bền bỉ hơn. Khi về già, những điều này là chìa khóa giúp giảm nguy cơ té ngã và chấn thương, đặc biệt là gãy xương hông. Theo khảo sát, 20% bệnh nhân bị gãy xương hông tử vong trong vòng một năm do biến chứng từ chấn thương.

9. Vòng eo gon gàng

Eo và bụng là nơi tập trung của thận, tuyến tụy, gan và các nội tạng quan trọng. Nếu tích tụ mỡ ở vùng này sẽ làm tăng nguy cơ cao huyết áp, lipid máu, bệnh mạch vành ở tim và các bệnh khác. Nghiên cứu cho thấy xác suất của những người đàn ông bụng to mắc bệnh tim và đột quỵ cao hơn 42% so với nhóm có vòng eo trung bình. Điều này cũng đúng với phụ nữ.

10. Mông to

Vòng hông lớn là dấu hiệu cho thấy lượng lipid ở thân dưới cao, có lợi cho sức khỏe. Một nghiên cứu của tạp chí quốc tế về béo phì, xuất bản tại Đại học Oxford phát hiện những người mông to có lipid máu tốt hơn. Do chất béo hông thuộc về chất béo tốt có thể làm giảm nồng độ cholesterol xấu, tăng mức độ cholesterol tốt, giúp ngăn ngừa xơ cứng động mạch, giảm nguy cơ bệnh tiểu đường. Phụ nữ có xương chậu và hông to cũng đồng nghĩa với khả năng sinh sản tốt.

11. Bạn bè mạnh khoẻ

Nếu xung quanh bạn đều là những người khỏe mạnh thì đây có thể là một sự thúc đẩy to lớn cho tuổi thọ của chính bạn. Một nghiên cứu đã chỉ ra nếu bạn bè của bạn tăng cân, nguy cơ tăng cân của bạn lên đến 57%.

12. Hay uống trà

Theo một kết quả nghiên cứu đối với trên 40 nghìn người, những người uống tối thiểu 5 cốc trà/ngày sẽ có nguy cơ đột quỵ và chết vì bệnh tim thấp nhất. Chất catechins – thành phần tư nhiên trong lá trà còn có thể ngăn chặn sự tích lũy protein, bảo vệ các tế bào não, duy trì khả năng nhận thức của não bộ. Khác với caffeine trong cà phê, caffeine trong lá trà chứa axit theanine protein tự nhiên. Chất này có thể ngăn chặn tác dụng do caffeine thông thường mang lại như huyết áp tăng, đau đầu và mệt mỏi...

13. Ít dùng đồ uống có ga

Các nhà khoa học Mỹ phát hiện, mỗi ngày uống nhiều hơn 1 lon hoặc chai coca thì có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đái tháo đường. Nếu bạn thực sự thích uống nhiều đồ uống có ga thì nên uống trộn lẫn với nước hoa quả.

14. Thích ăn thực phẩm có màu tím

Một nghiên cứu mới nhất chỉ rõ: nho, dâu rừng và rượu nho hàm chứa phong phú chất phenol, có thể giảm thấp nguy cơ mắc bệnh tim và phòng chứng mất trí nhớ ở người già.

15. Không thuê người giúp việc

Theo một nghiên cứu của Mỹ, những người tự làm việc nhà, sử dụng máy hút bụi, quét dọn cầu thang hoặc lau cửa kính trong thời gian hơn 1 tiếng thì sẽ tiêu hao được khoảng 285 calo nhiệt lượng, đồng thời nguy cơ tử vong giảm 30%. Hơn nữa, theo nhiều nghiên cứu thì những chị em thường xuyên làm việc nhà sẽ giảm đáng kể nguy cơ bị ung thư vú .

16. Có nhiều mối quan hệ tốt

Mối quan hệ của cá nhân bạn trong gia đinh, xã hội tốt sẽ là động lực chống lại stress. Căng thẳng tinh thần quá lâu sẽ làm suy giảm hệ miễn dịch và đẩy nhanh sự lão hóa tế bào, cuối cùng khiến tuổi thọ bị rút ngắn từ 4- 8 năm. Nghiên cứu cho thấy, những người có tính cách sôi nổi sống khỏe mạnh hơn những người hay ủ ê, buồn chán.

Theo Dân Việt