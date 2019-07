Chuyên gia thẩm mỹ: Túi ngực không thể vỡ do thay đổi áp suất khi đi máy bay

Mới đây, một chuyến bay của Vietnam Airlines khởi hành từ TP HCM đi Vinh đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Đà Nẵng để cấp cứu cho một nữ hành khách bị chảy máu ngực nghi do vỡ túi độn ngực.

Liên quan đến vấn đề này, BS Hoàng Văn Hồng, Quyền Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) cho biết, túi ngực không thể bị vỡ trên máy bay do nguyên nhân thay đổi áp suất, hay do bất kể nguyên nhân gì.

Theo các bác sĩ, túi độn ngực không thể bị vỡ do thay đổi áp suất khi đi trên máy bay. Ảnh minh họa

Theo BS Hoàng Văn Hồng, trường hợp bệnh nhân được cấp cứu trên máy bay là do chảy máu từ vết mổ, do mới phẫu thuật và túi ngực của bệnh nhân còn nguyên vẹn không bị vỡ.

Trước đó, nữ bệnh nhân này đã làm phẫu thuật thẩm mỹ tại một cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ ở TP HCM và lên máy bay sớm khi vết mổ chưa được chăm sóc, theo dõi, điều trị ổn định sau phẫu thuật.

Máu chảy ra từ vết mổ mới không cầm được nên đã phải yêu cầu trợ giúp từ đội bay của Vietnam Airline. Cơ trưởng chuyến bay này đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Đà Nẵng để cấp cứu bệnh nhân.

Tuy nhiên, lý do cấp cứu của bệnh nhân là chảy máu sau mổ chứ không phải là do túi Silicone dùng để độn ngực của bệnh nhân bị vỡ.

BS Hoàng Văn Hồng cho biết thêm, túi ngực trên thị trường hiện nay chất lượng rất tốt, không thể vỡ do thay đổi áp suất khi đi máy bay; do chèn ép, hay do tai nạn, chấn thương...

Một số cơ sở thẩm mỹ sử dụng chất liệu kém hơn thì kết quả sẽ kém hơn cho bệnh nhân sau này, còn các chất liệu túi độn Silicone nhập từ Mỹ có chứng nhận của Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) trên thị trường hiện nay là rất an toàn.

Bệnh nhân có thể làm việc, sinh hoạt, chơi thể thao, lao động hoàn toàn bình thường và không bao giờ phải lo lắng về việc túi ngực có thể bị vỡ khi đi máy bay.

BS Hồng khuyến cáo, trong trường hợp chị em muốn phẫu thuật thẩm mỹ, phẫu thuật nâng ngực, phẫu thuật độn túi ngực bằng túi Silicone gel nên đến các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ có uy tín, được thực hiện bởi các bác sỹ phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ giỏi, được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm lâu năm để tránh các nguy cơ biến chứng xảy ra trước, trong và sau phẫu thuật như chảy máu, nhiễm trùng, ngực không cân đối, co bao, bao xơ gây biến dạng ngực, mất cân xứng, ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ.

"Phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực, phẫu thuật đặt túi độn ngực Silicone là phẫu thuật an toàn, hiệu quả và là nhu cầu chính đáng của các chị em. Tuy nhiên, các chị em nên tìm đến bác sỹ giỏi, chuyên môn tốt, cơ sở bệnh viện có uy tín, an toàn để được tư vấn và được nhận dịch vụ phẫu thuật tốt nhất có thể", BS Hồng nhấn mạnh.

N.Mai