Chuyên gia khuyến cáo những điều cần thiết bảo vệ sức khỏe khi dịch quay lại

BS Trần Quốc Khánh – Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh truyền nhiễm là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh và tử vong ở Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới. Đặc biệt là những người có hệ miễn dịch yếu như trẻ nhỏ, người già yếu, người có bệnh tim mạch, ung thư hoặc những người đang dùng thuốc ức chế hệ miễn dịch... Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, thường gặp nhất hiện nay bao gồm bệnh cúm do virus cúm, bệnh sốt xuất huyết do virus Dengue, bệnh sởi và Rubella, bệnh chân tay miệng, bệnh bạch hầu…và gần đây nhất là viêm đường hô hấp cấp do virus corona.



Với vi khuẩn, kháng sinh mang lại hiệu quả chữa trị rất tốt tuy nhiên luôn có sự chạy đua giữa việc phát minh ra những kháng sinh mới với sự kháng kháng sinh của những dòng vi khuẩn đột biến, ở đó cơ hội của chúng ta luôn thấp hơn loài sinh vật bé nhỏ này. Còn với virus thì kháng sinh không mang lại hiệu quả chữa trị mà cơ bản sẽ dựa vào việc dự phòng cũng như tăng cường hệ miễn dịch.

Theo bác sĩ, hầu hết các loài vi khuẩn, virus xâm nhập vào cơ thể qua các "kẽ hở" trên cơ thể chúng ta như mũi, miệng, tai, hậu môn… Bởi vậy, để ngăn ngừa mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể, mọi người cần kiểm soát những đường vào này.

Theo đó, những việc cần làm để hạn chế sự lây nhiễm của vi khuẩn, virus nói chung, trong đó có COVID- 19 bao gồm:

* Dinh dưỡng

Bữa ăn cân bằng lành mạnh là vô cùng quan trọng nâng cao sức đề kháng. Mọi người nên tập trung vào: Trái cây, rau, ngũ cốc, các sản phẩm sữa và sữa ít béo hoặc không béo. Thịt nạc, thịt gia cầm, cá, đậu, trứng và các loại hạt. Bổ sung chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, cholesterol, muối (natri) và đường. Bởi trái cây rau quả có nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết để chữa lành vết thương. Thực phẩm giàu chất xơ như rau và ngũ cốc nguyên hạt giúp cải thiện và tăng cường năng lực đường tiêu hoá. Axit béo omega-3 có trong cá giúp giảm táo bón và quá trình viêm.

* Vệ sinh sạch sẽ các vật dụng trong nhà

Thường xuyên vệ sinh các vật dụng trong nhà thường xuyên sẽ đảm bảo không gian gia đình sạch sẽ, đảm bảo môi trường sống lý tưởng mà còn hạn chế và ngăn ngừa các ổ dịch phát sinh trong gia đình như quạt, chăn màn… Nếu không vệ sinh sạch sẽ thường xuyên chúng sẽ trở thành ổ vi khuẩn ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình chúng ta, nhất là chăn ga gối. Trẻ em vốn có sức đề kháng yếu hơn so với người lớn nên trong thời điểm dịch bệnh diễn ra, đảm bảo vệ sinh các vật dụng hằng ngày để đảm bảo sức khỏe các bé càng trở nên cần thiết. Thường xuyên vệ sinh gấu bông, đồ chơi, thậm chí khử trùng các món đồ chơi mà bé thường mang theo là rất cần thiết.

Sự tồn tại và phát triển của vi khuẩn trên chăn ga, gấu bông, áo quần… có thể được loại bỏ bằng các sản phẩm giặt giũ chuyên dụng hoặc dung dịch thuốc tẩy.

* Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn

Một trong những biện pháp ngăn ngừa và tiêu diệt vi khuẩn được khuyên dùng hữu hiệu nhất hiện nay đó là rửa tay bằng xà phòng vừa giúp giết chết vi trùng, loại bỏ nhiều bụi bẩn, mảnh vụn cũng như các mầm bệnh. Hoặc có thể dùng các dung dịch sát khuẩn đủ tiêu chuẩn.

* Đeo khẩu trang

Thời điểm này nên hạn chế ra ngoài khi không thật cần thiết. Nếu buộc ra ngoài cần đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc tốt nhất là 2m.

* Tiêm phòng đầy đủ

Đây là một trong những giải pháp dự phòng hiệu quả và rẻ nhất hiện nay. Hãy đảm bảo các thành viên trong gia đình được tiêm phòng đầy đủ bệnh Thủy đậu, sởi, uốn ván, viêm màng não, bệnh zona, quai bị, viêm gan, cúm, ho gà, viêm phổi (Streptococcus pneumonia…

Ngoài ra cần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó đặc biệt luôn đảm bảo những thực phẩm tươi sống không tiếp xúc với thực phẩm đã nấu chín (qua tủ lạnh, dao, thớt…).

