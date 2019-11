Chuyên gia cảnh báo ngủ lâu hơn con số này, nguy cơ tử vong sớm càng cao

Nhiều người nghĩ rằng thức khuya có hại, nên ngủ nhiều hơn sẽ tốt hơn. Trên thực tế, ý tưởng này là hoàn toàn sai lầm.

Cơ thể con người có một "đồng hồ sinh học" có thể bị ảnh hưởng bởi ánh sáng và bóng tối. Đồng hồ sinh học đóng một chức năng rất quan trọng, một trong số đó là điều hòa giấc ngủ. Do đó, giấc ngủ cần phải nhịp nhàng, ngủ quá nhiều hoặc quá ít đều gây bất lợi đối với cơ thể.

Ngày càng có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng ngủ quá nhiều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Khoa học và Công nghệ Y khoa Keele ở Anh, cùng với các nhà nghiên cứu tại Đại học Leeds, Đại học Manchester và Đại học East Anglia đã tiến hành phân tích toàn diện 74 báo cáo nghiên cứu về hơn 3 triệu người và về giấc ngủ cũng như sức khỏe trên thế giới.

Hóa ra, những người ngủ trung bình 10 giờ mỗi đêm có nguy cơ tử vong sớm cao hơn 30% so với những người ngủ trung bình 8 giờ mỗi đêm. Trong số đó, nguy cơ tử vong do đột quỵ tăng 56% và nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch tăng 49%.

Ngủ quá 10 tiếng mỗi đêm sẽ gây bất lợi tới sức khỏe. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, bạn càng ngủ nhiều, bạn sẽ càng dễ gặp các vấn đề sau:

- Tăng nguy cơ ung thư,

- Dễ thừa cân;

- Dễ mắc bệnh tiểu đường hơn;

- Ảnh hưởng đến huyết áp;

- Cản trở chức năng của hệ thống thần kinh;

- Mất trí nhớ;

Do đó, ngủ nhiều hơn cũng gây hại chẳng kém gì việc thức khuya.

Ngủ bao lâu là tốt nhất?

Trước hết, đối với những giấc ngủ ngắn, 10-20 phút là hữu ích nhất để khôi phục chức năng não, có thể giúp não bạn "khởi động lại" sau khi làm việc.

Đối với giấc ngủ ban đêm, hầu hết người lớn cần ngủ 7-9 tiếng mỗi ngày. Theo dữ liệu được công bố bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), những người có thời gian ngủ trung bình hàng ngày là 6-7,25 giờ có tuổi thọ dài nhất.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng thời gian trên là dành cho người lớn, và nhu cầu của những người ở các độ tuổi khác nhau là khác nhau. Dựa trên nghiên cứu mới nhất, Tổ chức Giấc ngủ Hoa Kỳ khuyến nghị thời gian ngủ cho các nhóm người khác nhau là:

- Trẻ từ 0 đến 3 tháng: 14-17 tiếng

- Trẻ sơ sinh từ 4 đến 11 tháng: 12-15 tiếng

- Trẻ 1-2 tuổi: 11-14 tiếng

- Trẻ mẫu giáo trong độ tuổi 3-5 tuổi: 10-13 tiếng

- Trẻ em trong độ tuổi đi học 6-13 tuổi: 9-11 tiếng

- Trẻ từ 14-17 tuổi: 8-10 tiếng

- Người trưởng thành từ 18-25 tuổi: 7-9 tiếng

- Người trung niên: 7-9 tiếng

- Người già hơn 65 tuổi: 7-8 tiếng

Trẻ nhỏ cần thời gian ngủ nhiều hơn so với người trưởng thành. (Ảnh minh họa)

Nếu thức khuya có nên ngủ bù vào ngày hôm sau?

Một số người thức suốt đêm và nghĩ rằng chỉ cần ngủ bù vào ngày hôm sau như vậy sẽ vẫn đảm bảo số giờ cần ngủ. Thực tế điều này cũng hoàn toàn sai.

Trước hết, thức khuya sẽ phá vỡ "đồng hồ sinh học" bình thường, điều này sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe con người theo nhiều cách, dẫn đến giảm khả năng miễn dịch, da xỉn màu, khô mắt và giảm trí nhớ.

Thứ hai, chất lượng giấc ngủ lúc này không thể bằng được với giấc ngủ ban đêm bình thường. Điều này là do cơ thể không thể thích nghi với đồng hồ sinh học mới một cách nhanh chóng vào ban ngày, ảnh hưởng đến giấc ngủ. Do đó, ngày hôm sau, không thể khôi phục lại tinh thần.

Cuối cùng, ngủ vào ban ngày sẽ khiến bạn khó ngủ hơn vào ban đêm. Do đó hình thành một vòng luẩn quẩn và phá vỡ hoàn toàn "đồng hồ sinh học" của bạn.

Nếu muốn có giấc ngủ ngon, nên làm những điều sau:

Để phòng ngủ thật tối sẽ giúp ngủ ngon hơn để đèn ngủ trong phòng. (Ảnh minh họa)

- Tắt tất cả các sản phẩm điện tử trước khi đi ngủ và chỉ để đèn ngủ trong nhà vệ sinh;

- Chọn một chiếc gối thoải mái;

- Không ăn quá nhiều cho bữa tối, không ăn trong 1 giờ trước khi đi ngủ;

- Uống sữa nóng trước khi đi ngủ và uống ít nước;

- Lượng tập thể dục trước khi đi ngủ nên vừa phải: nên tập thể dục cường độ cao 4 giờ trước khi đi ngủ, còn các hoạt động cường độ thấp như yoga và thái cực quyền có thể được thực hiện trước khi đi ngủ;

- Cố gắng không hút thuốc trong 4 giờ trước khi đi ngủ.

- Uống thuốc ngủ cẩn thận và không dùng thuốc như một cách giúp ngủ ngon;

Theo Khám phá