Chuyên gia cảnh báo món ăn khoái khẩu gây ung thư cực nhanh

Đồ nướng là món ăn khoái khẩu nhưng tiềm ẩn nguy cơ ung thư

Nhiều năm trở lại đây, vấn nạn thực phẩm bẩn đã khiến không ít người điêu đứng và hơn bao giờ hết "bệnh từ miệng mà ra". Chế độ ăn uống không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ung thư. Nhưng bên cạnh đó còn có một số thực phẩm có nguy cơ gây ung thư hàng đầu mà nhiều người không hề hay biết. Đồ nướng cũng nằm trong số đó.

Đồ nướng nằm trong top thực phẩm có nguy cơ gây ung thư hàng đầu.

PGS.TS Trần Đáng (Nguyên Cục trưởng Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm) cho biết, đồ nướng nằm trong top thực phẩm có nguy cơ gây ung thư hàng đầu, càng tránh tiêu thụ càng nhiều bạn sẽ càng có được nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đáng tiếc, đây lại là một món ăn khoái khẩu nên giờ đây, không chỉ là những cửa hàng đồ nướng phát triển mà nhiều gia đình cũng mua luôn bếp nướng về nhà để nướng đồ ăn và ăn hàng ngày.

Mới đây, thông tin một người đàn ông 30 tuổi ở Trung Quốc bị ung thư đại tràng do ăn đồ nướng quá nhiều khiến mọi người không thể chủ quan. Theo đó, Tiểu Cương ăn đồ nướng ít nhất 5 lần mỗi tuần. Từ năm ngoái Tiểu Cương đã bắt đầu xuất hiện tình trạng máu trong phân, ban đầu anh cho rằng đó là vì bệnh trĩ nên cũng không để ý nhiều chỉ mua thuốc để uống, không ngờ sau nửa năm tình trạng không cải thiện. Lúc này, Tiểu Cương mới đến Bệnh viện Nhân Dân số 2 thành phố Nam Kinh để kiểm tra, bác sĩ sau khi khám khẳng định anh đã bị ung thư đại trực tràng.

Đồ nướng có thể gây ung thư bằng cách nào?

Theo PGS.TS Trần Đáng, các amin dị vòng và hydrocarbon thơm đa vòng là các hóa chất hình thành khi thịt (bò, heo, cá, gia cầm) được nấu ở nhiệt độ cao (chiên, nướng) trực tiếp trên ngọn lửa.

Trên thực nghiệm, các chất này có khả năng gây đột biến gen và từ đó làm tăng nguy cơ ung thư.

Các amin dị vòng được hình thành khi các axit amin, đường, creatine (là những chất có trong cơ) phản ứng với nhiệt độ cao. Các hydrocarbon thơm đa vòng được hình thành khi mỡ của thịt tiếp xúc trực tiếp với bề mặt nóng hoặc ngọn lửa, gây cháy và khói, từ đó dính lên bề mặt thịt. Trên thực nghiệm, các chất này có khả năng gây đột biến gen và từ đó làm tăng nguy cơ ung thư.

Ngoài ung thư ruột, bàng quang và thận, nhiều nghiên cứu còn cho thấy tác hại của các chất này đến hệ thần kinh và khả năng sinh sản của nam giới khi ăn thường xuyên.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (giảng viên Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm) cho rằng, trong quá trình nướng ở nhiệt độ trên 500 độ C, đồ nướng trên bếp gas, than, điện… đều sản sinh ra hợp chất BAH (hydrocacbon đa vòng PAH – Polycyclic Aromatic Hdrocacbon). "Các amin dị vòng trong quá trình đốt cháy chất nướng giàu protein ở nhiệt độ trên 650 độ C đều là chất có khả năng gây ung thư. Vì thế, nếu ăn nhiều đồ nướng sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe."

Vậy, làm thế nào để vừa ăn đồ nướng vừa tránh nguy cơ ung thư? Giới chuyên gia đưa ra lời khuyên như sau:

- Tránh để thịt tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa hoặc bề mặt kim loại nóng.

- Sử dụng lò vi ba để nấu thịt trước khi nướng để giúp làm giảm thời gian tiếp xúc nhiệt độ cao.

- Xoay trở thịt liên tục khi nướng.

- Bỏ phần mỡ khỏi thịt trước khi nướng.

- Gỡ bỏ phần cháy đen của thịt, không dùng phần nước chảy ra.

- Giữ vỉ nướng sạch dầu mỡ. Nếu khay nướng dính quá nhiều phần cháy đen từ những lần nướng trước, hãy làm sạch nó trước khi nướng.

Theo Helino