Chuyên gia BV Bạch Mai chỉ cách giải rượu đơn giản ai cũng có thể thực hiện

Ăn đồ ăn giàu tinh bột và đường

Say rượu là tình trạng khá phổ biến xảy ra vào những ngày Tết. Theo Ths.BS Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) say rượu là cách gọi theo dân gian còn phải nói đúng hơn là ngộ độc rượu.

Ngộ độc này, chỉ ở mức nhẹ nếu như biết cách giải độc người say sẽ nhanh chóng tỉnh táo. Tuy nhiên khi bị say rượu, nếu giải độc không đúng cách có thể nguy hiểm tới tính mạng.

Bác sĩ Nguyên cho hay, trong trường hợp người say rượu còn tỉnh táo, cách giải rượu nhanh và đơn giản cho người say rượu ăn uống đầy đủ. Đặc biệt là những thức ăn có chứa nhiều tinh bột, đường.

Một số thức ăn dễ tiêu giúp cho người say nhanh chóng giải rượu như cháo loãng, bún, phở …

Cháo là một trong những món ăn giúp giải rượu rất hiệu quả, ảnh minh họa.

Bác sĩ Nguyên giải thích lý do phải cho người say rượu ăn tinh bột, chất bột đường là: "Do người uống rượu thường không ăn gì, chỉ uống rượu cho tới khi bị rơi vào tình trạng ngộ độc, cho nên rất dễ bị hạ đường huyết. Khi bị hạ đường huyết nếu không bổ sung đường kịp thời sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng".

Người thể trạng gầy yếu, người trẻ tuổi khi uống say, không ăn uống rất dễ bị rơi vào tình trạng hạ đường huyết. Thức ăn có chứa tinh bột, đường là cách giúp đưa đường huyết của cơ thể về mức an toàn.

Trên thực tế đã có những bệnh nhân sau khi uống say về ngủ luôn không ăn gì đã bị hạ đường huyết. Tới sáng người nhà đánh thức dậy thì bệnh nhân đã tử vong.

Uống nước có pha một chút muối

Bác sĩ Nguyên cho biết thêm ngoài cho người say ăn đồ ăn có chứa nhiều tinh bột, đường thì uống thêm nước có pha một chút muối như nước: nước canh, nước rau, nước hoa quả, nước khoáng, hoặc có thể dùng oresol pha uống là cách giải rượu rất tốt.

Trong dân gian có lưu truyền mẹo giải rượu nhanh bằng củ rong, nước đỗ. Theo lý giải của chuyên gia bản chất của hai loại thực phẩm trên là tinh bột giúp phòng ngừa hạ đường huyết.

Bác sĩ Nguyên khuyến cáo rất nhiều người đang mắc phải sai lầm dùng nước chanh, đồ uống chua để giải rượu. Đồ uống có axit khi uống vào dễ gây nôn, tổn thương dạ dày do có axit. Trong trường hợp bệnh nhân không tỉnh táo uống nước chanh kích thích nôn tăng nguy cơ dịch tràn phổi gây viêm phổi.

Làm gì để tốt cho người say rượu

Ngoài việc giúp cho bệnh nhân ăn và uống thì cần lưu ý ủ ấm cho bệnh nhân, đặc biệt là trời rét.

Đối với trường hợp bệnh nhân bị ngộ độc rượu, nhất là có rối loạn ý thức người nhà giúp cho bệnh nhân nằm đầu cao và nằm nghiêng sang một bên. Nên cho bệnh nhân nằm nghiêng sang bên phải có tác dụng dẫn lưu đờm dãi ra ngoài, đặc biệt trong trường hợp bệnh nhân nôn.

Bác sĩ Nguyên lưu ý gia đình có người say rượu người nhà cần lưu ý vài tiếng phải đánh thức bệnh nhân dậy, nếu bệnh nhân tỉnh và có thể ăn uống được thì cho ăn cháo loãng... tránh hạ đường huyết.

Khi bệnh nhân tỉnh dậy nhưng đau đầu nhiều, chóng mặt và nhìn mờ, sợ ánh sáng, giảm hoặc mất thị lực, ảo thị, cần phải đưa tới bệnh viện khám.

Bác sĩ Nguyên khuyến cáo, ngày vui tuy nhiên cũng không nên quá chén, uống rượu bia nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.

Theo Trí thức trẻ