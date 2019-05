Cho con mang cơm trưa đi học, mẹ ân hận vì đó là nguyên nhân khiến bé dậy thì sớm

Tingting 8 tuổi ở Hàng Châu (Trung Quốc) cao 1,3m. Mới đây, mẹ bé phát hiện tuyến vú của bé đã phát triển khá lớn. Trong khi đó những đứa trẻ cùng lứa thì chuyện này đáng ra chưa nên xảy ra. Ngay sau đó, mẹ Tingting đã đưa cô bé đến bệnh viện để kiểm tra.

Sau khi nghe lời kể của người mẹ, bác sĩ cho rằng đây không phải là một hiện tượng tốt nên yêu cầu chụp X-quang bàn tay của bé. Kết quả cho thấy tuổi xương của Tingting đã tương đương với trẻ 11 tuổi, hơn 3 tuổi so với tuổi thực của cô bé. Điều đó cho thấy Tingting có dấu hiệu dậy thì sớm trước tuổi. Mặc dù cô bé chỉ cao hơn vài cm so với chiều cao trung bình của trẻ 8 tuổi (1,28m) nhưng lại thấp hơn 12cm so với chiều cao trung bình của trẻ 11 tuổi. Theo dự đoán của bác sĩ, trong tương lai khả năng chiều cao của bé chỉ dưới 1,5m.

Tuổi xương của Tingting bằng tuổi xương của bé 11 tuổi

Bác sĩ cũng giải thích thêm, sự phát triển ở ngực của Tingting có thể được ức chế khi điều trị nhưng tuổi xương thì không thể giảm mà chỉ bị trì hoãn. Nghe bác sĩ nói, mẹ Tingting ngẩn ngơ, òa khóc.

Bà mẹ cho biết, chị rất quan tâm đến chế độ ăn uống của con gái, không cho con ăn đồ ăn nhanh, cũng không chơi điện thoại quá nhiều. Chị không hiểu điều gì đã khiến con gái phát triển sớm như thế.

Bác sĩ đã hỏi thêm về đồ dùng ăn uống trong nhà của Tingting, bà mẹ nói rằng nó chủ yếu là đồ nhựa. Hộp cơm trưa của con gái chị cũng bằng nhựa và chị cho bác sĩ xem hình ảnh hộp cơm trưa của bé. Bác sĩ nhìn vào đó và nói rằng hộp cơm bị ố vàng vì thường được làm nóng bằng lò vi sóng, một phần nhựa đã bị cháy.

Hộp cơm trưa bằng nhựa chính là nguyên nhân khiến cô bé bị dậy thì sớm.

Ông giải thích, hộp cơm trưa bằng nhựa được làm nóng và tái sử dụng mỗi ngày rất dễ gây kết tủa các chất giống estrogen như phthalate và bisphenol A có trong nhựa. Các chất này rất khó chuyển hóa trong cơ thể bé. Ngay cả khi hộp nhựa không chứa thành phần bisphenol A nó cũng có thể chứa các thành phần thay thế. Cũng đã có một số trường hợp nghiên cứu cho thấy trẻ bị dậy thì sớm về cơ bản là do sử dụng hộp cơm trưa bằng nhựa.

Nguyên nhân khiến trẻ dễ dậy thì sớm

Hormone giống như estrogen không chỉ xâm nhập vào cơ thể bé qua đường tiêu hóa mà còn qua da, đường hô hấp, ... gây ra tình trạng suy giảm khả năng giới tính, gây chậm phát triển giới tính ở bé gái và rối loạn sinh tinh ở trẻ trai và vô sinh ở phụ nữ trưởng thành. Các khối u buồng trứng, tử cung... cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi thông qua nhau thai, gây ra tác hại lớn cho cơ thể con người.

Các nghiên cứu ở nước ngoài đã xác nhận rằng cốc nhựa, chai nước khoáng, hộp ăn trưa bằng nhựa, túi đóng gói, bọc nhựa, dụng cụ khử trùng làm sạch, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em... thường được chúng ta tiếp xúc và sử dụng có thể chứa các thành phần giống estrogen. Vì thế, tránh làm nóng các vật dụng này mà hãy sử dụng dụng cụ bằng thủy tinh để làm nóng.

Ngoài những vấn đề cần chú ý ở trên, cha mẹ nên chú ý những điều sau: không cho bé ăn hoặc ăn ít đồ ăn nhanh, đồ chiên, ăn ít đồ ngọt, không cho trẻ ăn các nguyên liệu có chứa chất làm chín như rau quả trái cây... Tránh ăn các chất bổ sung, ăn ít sữa non, sữa ong chúa, kén tằm, nhân sâm... có chứa estrogen cao.

Mặt khác, cha mẹ không nên bật đèn ngủ cho bé. Ánh sáng sẽ làm giảm melatonin gây rối loạn giấc ngủ dẫn đến bài tiết sớm estrogen nang.

Tuổi dậy thì sớm cũng có xu hướng di truyền. Thông thường cha mẹ nên chú ý nhiều hơn đến cơ thể tăng trưởng của trẻ và đo tuổi xương nếu cần thiết.

Theo Khám phá