Chi tiền triệu mua vitamin C phòng dịch nCoV và những sai lầm dễ mắc phải

Sau khi đọc thông tin quảng cáo trên các trang mạng về việc uống vitamin C hàng ngày có thể phòng ngừa được bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra, chị Nguyễn Thị Thu (ở Cầu Giấy, Hà Nội) đã cấp tốc đặt mua 20 gói bổ sung vitamin C (mỗi gói 60 viên) với giá 220.000 đồng/gói cho cả nhà dùng dần.

Theo các chuyên gia, vitamin C rất tốt cho sức khỏe, giúp nâng cao sức đề kháng nhưng không phải là "thần dược" phòng dịch bệnh. Ảnh minh họa

Dù giá của mỗi gói vitamin C này bị đội lên vài chục nghìn/gói so với trước đây nhưng chị Thu vẫn "nghiến răng" chi tiền vì theo chị "không có gì quan trọng bằng sức khỏe, mất ít tiền nhưng không bị nhiễm bệnh cũng đáng" (?!)

Cùng suy nghĩ với chị Thu, chị Vũ Thị Nhật (ở Hà Đông, Hà Nội) cũng đang thực hiện việc "ép" 2 con nhỏ uống bổ sung viên C sủi hàng ngày. Không những thế, chị còn tích cực mua cam về vắt nước cho con uống sau mỗi bữa ăn để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, chống lại dịch bệnh.

Theo anh Huy – chồng chị Nhật, bọn trẻ nhà anh ngày nào cũng 2 cốc nước cam, kèm viên C sủi khiến chúng đâm ra sợ. "Chưa biết việc phòng dịch đến đâu nhưng trước mắt, các con tôi đang bị khủng hoảng, cứ thấy đồ chua là sợ", anh Huy nói.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho rằng, vitamin C có vai trò tăng cường miễn dịch, nâng cao sức đề kháng trong cơ thể, giúp chống lại các tác nhân gây bệnh. Do đó, việc cung cấp vitamin C hàng ngày cho cơ thể là cần thiết.

Vitamin C có rất nhiều trong các loại rau xanh (rau ngót, súp lơ, rau đay…) và trái cây tươi (cam, quýt, bưởi, đu đủ…). Nếu chế độ ăn uống hàng ngày đảm bảo có đầy đủ rau xanh và trái cây, nhất là những loại trái cây giàu vitamin C kể trên, nghĩa là đã đủ vitamin C rồi, không nhất thiết phải bổ sung thêm.

Về việc người dân đổ xô đi mua các loại thực phẩm chức năng bổ sung vitamin C để phòng ngừa dịch bệnh do nCoV gây ra, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm cho rằng, điều này là không cần thiết nếu chúng ta đã đảm bảo đủ lượng vitamin C trong bữa ăn hàng ngày.

Đồ họa: Hoàng Việt

Trong khi đó, theo TS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, cùng với nhiều vitamin và khoáng chất khác, vitamin C rất cần thiết cho sức khỏe. Tuy nhiên, vitamin C không có tác dụng chống hay tiêu diệt nCoV như nhiều người lầm tưởng. Bởi hiện nay, chưa có nghiên cứu nào cho thấy, bổ sung vitamin C có thể không mắc bệnh do nCoV gây ra.

Khi nào cần bổ sung thực phẩm chức năng chứa vitamin?

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, trong trường hợp không bổ sung được vitamin C từ thực phẩm hàng ngày, có thể kết hợp dùng thêm các viên uống, cốm (dành cho trẻ nhỏ) bổ sung vitamin C. Tuy nhiên, vị chuyên gia dinh dưỡng này cho biết, việc nâng cao sức khỏe không chỉ tập trung riêng vào vitamin C mà còn rất nhiều các vitamin khác như vitamin A, D, E và các khoáng chất.

Do đó, nếu dùng thực phẩm bổ sung, nên dùng loại đa vi chất dinh dưỡng sẽ đảm bảo cân đối đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Trước khi dùng, nên tham khảo ý kiến chuyên gia và dùng đúng liều lượng chỉ dẫn để đảm bảo đem lại hiệu quả một cách tốt nhất.

Điều quan trọng mà vị chuyên gia này khuyến cáo là tránh mua phải những thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Bởi lẽ, hiện nay trên mạng xã hội đang rao bán rất nhiều sản phẩm, thực phẩm chức năng được quảng cáo giúp ngăn ngừa, chống lại dịch nCoV.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thời điểm hiện tại, chưa có thuốc và vaccine phòng ngừa nCoV. Vì vậy, người dân không nên nghe theo những lời quảng cáo, thổi phồng công dụng của các thực phẩm chức năng để bán hàng với giá cao cho người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, lợi dụng tình hình dịch bệnh và tâm lý lo lắng của người dân, nhiều cơ sở, đơn vị sản xuất hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc cũng tranh thủ "tung" sản phẩm "nhái" để trà trộn vào thị trường. Do đó, người dân cũng nên cảnh giác với các loại sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ để tránh vừa tốn kém tiền của, vừa có nguy cơ rước họa nếu mua phải loại thực phẩm bổ sung kém chất lượng, không đảm bảo cho sức khỏe người dùng.

Đồ họa: Hoàng Việt

Để nâng cao sức khỏe, hỗ trợ phòng ngừa dịch bệnh, theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, việc cần làm là đảm bảo cân đối các nhóm chất dinh dưỡng trong các bữa ăn hàng ngày. Trong đó, nên tăng cường rau xanh và trái cây tươi vì đây là nguồn cung cấp các loại vitamin như vitamin C, vitamin A, B1... và nhiều khoáng chất như kali, canxi, magiê cần thiết cho quá trình chuyển hóa, góp phần tăng sức đề kháng phòng chống các bệnh nhiễm khuẩn, viêm đường hô hấp...

Ngoài việc ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, người dân cần chủ động tuân thủ các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng ngừa dịch nCoV như: Rửa tay thường xuyên; đeo khẩu trang đúng cách, dùng tay che miệng khi ho, hắt hơi; tránh tiếp xúc nơi đông người. Trường hợp có triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV như ho, sốt, khó thở, phải đến các cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị kịp thời, hạn chế nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

Mai Thùy