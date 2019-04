Chị em than vãn 'não cá vàng', có phải là dấu hiệu bệnh cứ 3 giây lại một người bị?

TS Nguyễn Doãn Phương - Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, sa sút trí tuệ là bệnh khá phổ biến ở người cao tuổi. Ước tính có khoảng 10% người trên 60 tuổi bị chứng bệnh này. Hiện trên thế giới cứ 3 giây lại có thêm 1 người mắc sa sút trí tuệ.

Đây là hội chứng lâm sàng được gây ra bởi tổn thương não, với đặc trưng là các biểu hiện suy giảm các lĩnh vực nhận thức như trí nhớ, định hướng, ngôn ngữ, tri giác, suy luận, phán đoán, điều hành, khả năng thực hiện các nhiệm vụ liên tục...

Ngoài ra, người bệnh sa sút trí tuệ có thể có nhiều triệu chứng rối loạn tâm lý, hành vi và suy giảm chức năng nặng nề tùy từng thể, từng giai đoạn của bệnh.

TS Trần Thị Hà An - Trưởng phòng Điều trị tâm thần người già - cho biết, sa sút trí tuệ là bệnh phổ biến ở người cao tuổi, nhưng không phải người cao tuổi nào cũng bị bệnh này, và không phải bệnh chỉ có ở người già. Có những người chỉ mới ngoài 50 đã mắc bệnh.

Nhưng với những chị em hay than vãn "não cá vàng", "dạo này hay quên lắm", TS An khẳng định bệnh sa sút trí tuệ không phải chứng hay quên mà nhiều chị em than mình mắc phải.

Theo nữ bác sĩ này, phần lớn các ca sa sút trí tuệ đều được đưa đến viện ở giai đoạn muộn. Bệnh nhân vào viện thường có triệu chứng bệnh Alzheimer nặng đến mức không tự mặc được quần áo, thụ động, thậm chí có những hành vi bất thường, hoang tưởng, ảo giác, đặc biệt là mất ngủ.

Rất nhiều bệnh nhân khác vào viện trong tình trạng không ăn được, nói rất ít, khó giao tiếp, đi đâu cũng phải có người thân đi theo giám sát. Người bệnh chợt vui, chợt buồn, không nhận ra cả người thân.

TS An cho biết, hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu để chữa khỏi các bệnh về sa sút trí tuệ. Việc phát hiện sớm giúp người bệnh kiểm soát sớm bệnh, làm chậm quá trình sa sút, kéo dài thời gian ổn định, giảm gánh nặng cho bệnh nhân, gia đình và xã hội.

BS Hà An cũng cảnh báo, hiện nay nhiều người cao tuổi có thói quen sử dụng thuốc bổ não, nhưng trong điều trị các bệnh sa sút trí tuệ, đặc biệt là Alzheimer không có các loại thuốc bổ não.

“Việt Nam có 3/4 loại thuốc lưu hành ở thế giới điều trị sa sút trí tuệ. Các loại thuốc mà không do bác sĩ chuyên khoa tâm thần điều trị kê đơn chỉ là thuốc hỗ trợ, bổ trợ cho não chứ không phải thuốc chữa bệnh Alzheimer”, BS An nói.

Khi có 10 biểu hiện sau đây, người bệnh cần đi khám bác sĩ sớm để được tư vấn, điều trị kịp thời:

1. Giảm trí nhớ làm rối loạn cuộc sống hàng ngày.

2. Khó khăn trong việc lên kế hoạch hoặc giải quyết vấn đề.

3. Khó khăn trong việc hoàn thành các nhiệm vụ quen thuộc.

4. Nhầm lẫn về thời gian và không gian.

5. Khó nhận biết về hình ảnh trực quan và mối quan hệ trong không gian.

6. Phát sinh vấn đề mới với từ ngữ khi viết/ đọc.

7. Đặt nhầm chỗ các đồ vật và mất khả năng nhớ lại các bước để tìm lại đồ.

8. Giảm khả năng phán đoán hoặc ra quyết định.

9. Thu mình khỏi công việc hoặc hoạt động xã hội.

10. Thay đổi cảm xúc và nhân cách.

Quỳnh An