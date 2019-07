Chất tai quái khiến bạn gặp tình trạng 'đỏ mặt' mỗi khi nói chuyện

Chứng hôi miệng là một thuật ngữ đặc biệt được dùng để mô tả tình trạng hơi thở hôi có nguồn gốc từ trong khoang miệng. Hôi miệng thường xuyên gây ra sự bối rối, có thể ảnh hưởng đến giao tiếp xã hội. Miệng có 'rau mùi' là nguyên nhân khiến bệnh nhân phải đi khám, chỉ sau bệnh sâu răng và nha chu.

Theo TS Phạm Thị Thu Hằng, khoa Răng miệng, Bệnh viện 108 cho biết, nguyên nhân chủ yếu của chứng hôi miệng là sự giải phóng các hợp chất sulphur dễ bay hơi.

Hợp chất này được tạo ra bởi các vi khuẩn kỵ khí phân giải protein gram âm. Những vi khuẩn này định vị tại những vùng ứ đọng của miệng, như là các túi nha chu, bề mặt lưỡi, vùng kẽ giữa các răng...

Hôi miệng cũng có thể do những nguyên nhân tạm thời. Có thể khi ăn những thức ăn hay nước uống có chứa chất gây khô miệng, như chất lỏng có chứa alcohol (rượu vang hay một số nước súc miệng) và thuốc lá, hay cung cấp hàm lượng protein hay đường cao.

Các thực phẩm từ sữa được khi phân huỷ trong miệng sẽ giải phóng các amino axit chứa rất nhiều sulphur. Hành và tỏi có chứa hàm lượng sulphur cao, có thể đi xuyên qua lớp lót đường ruột vào máu, và sau đó giải phóng vào trong phổi rồi bốc ra ngoài.

Việc hút thuốc lá không chỉ tăng hàm lượng chất dễ bay hơi trong miệng và phổi mà còn làm trầm trọng thêm tình trạng này bởi vì ảnh hưởng làm khô niêm mạc miệng của nó. Hơi thở vào buổi sáng có liên quan đến việc giảm sản xuất và tiết nước bọt dẫn tới làm khô miệng tạm thời và hôi miệng.

Ngoài ra, hôi miệng cũng có thể do những nguyên nhân có nguồn gốc trong miệng như: Bệnh nha chu và nướu (lợi) liên quan đến mảng bám, như viêm nướu, viêm nha chu, viêm nướu hoại tử lở loét cấp tính, viêm quanh thân răng, viêm quanh implant, áp xe.

Những vết loét do ác tính, nguyên nhân tại chỗ hay tác dụng của thuốc; Giảm tiết nước bọt tuổi tác, do dùng thuốc, xạ trị, hoá trị liệu, hội chứng Sjogren; Lớp cặn lưỡi do vệ sinh răng miệng kém, nhiễm nấm candida; Sự lắng đọng các mảnh vụn trên các dụng cụ nha khoa (răng giả, khí cụ…); Bệnh về xương như viêm tuỷ xương, hoại tử xương, viêm ổ răng khô và bệnh ác tính... cũng được nhắc đến như là một trong những yếu tố gây hôi miệng.

Hôi miệng cũng có thể do những nguyên nhân khác không thuộc miệng). Chứng thở hôi thường xuyên ít liên hệ tới các nguyên nhân bên ngoài miệng. Một số thuốc có thể liên quan đến việc gây hôi miệng như amphetamine, chloral hydrate, thuốc gây độc tế bào, dimethyl sulphoxide, disulfiram, nitrate và nitrite, phenothiazine.

Nhiễm trùng đường mũi họng có thể dẫn đến với sự có mặt của khí có mùi trong không khí thở ra khỏi khoang miệng và mũi.

Hôi miệng là triệu chứng thường xuyên của bệnh trào ngược dạ dày - thực quản và có thể được coi là sự biểu hiện của chứng này. Nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori gây nên viêm loét dạ dày cũng có thể là nguyên nhân của chứng thở hôi.

Đái tháo đường cũng có thể đưa tới nguy cơ cơ thể có mùi ketone trong hơi thở do sự phân huỷ mỡ.

Một số người mắc hội chứng mùi cá ươn(trimethylaminuria), đây là hội chứng di truyền hiếm gặp, hiện tại trên thế giới có khoảng 600 người mắc bệnh. Nguyên nhân là do rối loạn chuyển hóa, cơ thể không chuyển hóa trimethylamine có trong thực phẩm có mùi tanh khi ăn vào, làm cho hóa chất tích tụ bên trong cơ thể, nhất là gan trước khi nó được bài tiết ra ngoài dù bệnh nhân đã dùng mọi biện pháp như tắm rửa thường xuyên, vệ sinh nhiều lần trong ngày.

