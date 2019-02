Cảnh báo nguy hiểm từ vụ sản phụ 26 tuổi tử vong do uống rượu gừng suốt 2 tháng sau sinh?

Mới đây, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM) đã tiếp nhận một sản phụ 26 tuổi (ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) nhập viện trong tình trạng suy gan rất nặng, nghi do ngộ độc rượu. Dù các bác sĩ đã cố gắng điều trị nhưng nữ bệnh nhân đã không qua khỏi.

Theo người nhà bệnh nhân, từ sau khi sinh con, theo lời khuyên của nhiều người, mỗi ngày sản phụ này đều uống một ly rượu gừng với mục đích làm ấm bụng. Việc này đã kéo dài được 2 tháng.

Theo TS Trương Thị Ngọc Lan, Phó Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP HCM, việc sử dụng rượu gừng cho phụ nữ sau sinh là khá phổ biến. Tuy nhiên rượu gừng chỉ dùng để xoa bóp bên ngoài cơ thể chứ không phải để uống.

Về nguyên nhân tử vong, TS Trương Thị Ngọc Lan cho biết, nếu bệnh nhân uống rượu gừng thì có hai khả năng. Một là, sản phụ giữ ấm sai chỉ định, dùng trúng cồn công nghiệp gây ngộ độc. Hai là, vì rượu kết hợp với gừng quá nóng mà uống trong thời gian dài khiến gan và cả ruột bệnh nhân bị ảnh hưởng nặng nề.

Trên thực tế, chuyện kiêng cữ sau sinh được xem là một việc làm quan trọng để giúp cơ thể sản phụ được hồi phục sau một thời gian dài mất sức do mang thai và sinh nở. Tuy nhiên, cũng chính vì lẽ đó, nhiều người lại kiêng cữ một cách thái quá, phản khoa học dẫn đến những câu chuyện đáng tiếc, như trường hợp của sản phụ trên.

Kiêng cữ sau sinh hợp lý, khoa học để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé. Ảnh minh họa

Ngoài uống rượu gừng, theo các chuyên gia, một số quan niệm kiêng cữ được coi là sai lầm, tiềm ẩn nguy cơ gây hại như:

Sưởi ấm bằng than trong phòng kín

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Bay, Khoa Y học cổ truyền (Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM), trong tháng đầu tiên, bà mẹ cần giữ ấm tuyệt đối vì sau sinh mất rất nhiều máu, năng lượng và chất dinh dưỡng làm sức đề kháng của cơ thể giảm sút, dễ bị cảm nhiễm từ những yếu tố bên ngoài.

Rất nhiều người chọn cách nằm than, hơ nóng cơ thể mẹ và bé để giúp ấm người. Tuy nhiên, PGS.TS Nguyễn Thị Bay cho biết, nằm than nóng có thể gây ra một số hậu quả như không điều tiết được than gây cháy, bỏng hoặc nếu nằm trong phòng kín, khi đốt than sẽ sản sinh ra nhiều khi CO2 cực kỳ độc cho mẹ và bé. Nhiều trường hợp đã tử vong hoặc rơi vào nguy kịch vì bị ngạt do sưởi ấm bằng than.

Kiêng gội đầu, tắm giặt cả tháng

Theo quan niệm xưa, không gội đầu trong vòng 1 tháng sau sinh để tránh đau nhức đầu và rụng róc về sau. Tuy nhiên, khoa học đã chứng minh, điều này hoàn toàn sai lầm vì nếu không được gội đầu, sản phụ sẽ rơi vào tình trạng đầu tóc bết dính, ứ đọng gầu và các bụi bẩn làm tăng khả năng bị nấm da đầu và các vấn đề da liễu khác.

Tương tự, việc kiêng tắm cả tháng cũng là điều phi lý. Tình trạng vệ sinh không sạch sẽ kéo dài sẽ tạo điều kiện cho mụn nhọt xuất hiện, vi khuẩn có cơ hội phát triển, tấn công vào cơ thể đang còn yếu của phụ nữ sau sinh.

Do vậy, sản phụ vẫn cần tắm gội thường xuyên và lưu ý, nên tắm bằng nước ấm và phải sấy khô tóc cũng như lau khô người để tránh nhiễm lạnh.

Kiêng đánh răng

Trong khoang miệng của tất cả mọi người lúc nào cũng có rất nhiều vi trùng và vi khuẩn và rất nhiều loại khác nữa. Vì vậy, quan niệm trong tháng đầu mới sinh thì mẹ không nên đánh răng là hoàn toàn sai lầm và phản khoa học.

Ngày xưa, mọi người cho rằng sau sinh mà đánh rằng sẽ bị buốt răng và hỏng răng, tuy nhiên đây là một quan niệm không có bất cứ một cơ sở khoa học lý luận nào, và nếu mẹ vẫn không chịu đánh răng sau sinh thì sẽ gây nguy hiểm đến cả sức khỏe của mẹ và bé nếu mẹ thơm bé thường xuyên.

Do đó, sản phụ vẫn nên vệ sinh răng miệng hằng ngày. Có thể chọn bàn chải mềm và đánh răng một cách nhẹ nhàng để không làm tổn thương trong khoang miệng.

Kiêng ăn đồ chua

Một số quan điểm dân gian cho rằng sau sinh, người mẹ cần kiêng cữ tránh đồ chua sợ sau này bị trung tiện nhiều, em bé bị tiêu chảy,… Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, vấn đề kiêng cữ này không đúng hoàn toàn, ăn chua hay bổ sung Vitamin C ở mức độ vừa phải là tốt, nhưng tránh thức ăn quá chua, quá mặn hay có tính hàn như ốc, cải chua… có thể gây ra tiêu chảy và phản ứng sản hậu.

