Cận cảnh kinh hoàng các bệnh do hút thuốc lá gây ra

Theo các bác sĩ thuốc lá là thủ phạm gây ra rất nhiều căn bệnh khác nhau, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, bệnh tim mạch, bệnh hô hấp và ảnh hưởng tới sức khoẻ sinh sản.

Những người không trực tiếp hút thuốc mà hít khói thuốc lá một cách thụ động cũng có nguy cơ mắc các chứng bệnh nguy hiểm. Nếu chồng hút thuốc, khói thuốc không bay lên và tản đi mà bám vào vật dụng trong nhà, quần áo, ga giường… và gây hại tới sức khỏe của những người sử dụng.

Người thân hít lâu ngày thành bệnh, có thể mắc ung thư vú, ung thư phổi, gan, bọng đái, bệnh tim mạch, phình động mạch chủ bụng,… Trẻ nhỏ thì chậm phát triển, bệnh về đường hô hấp, học hành thua kém bạn bè.

Dưới đây là một số bệnh điển hình do thuốc lá gây nên:

Bệnh về hô hấp, ung thư phổi

Những người hút thuốc hay bị nhiễm trùng đường hô hấp hơn những người không hút thuốc và thường bị nặng hơn. Trẻ em có bố mẹ hút thuốc lá bị bệnh đường hô hấp nhiều hơn trẻ em có bố mẹ không hút thuốc.

Theo thống kê của các bệnh viện lớn ở nước ta có 80 đến 90% bệnh nhân bị mắc ung thư phổi do hút thuốc lá. Người hút thuốc lá trong vòng 6 tháng có nguy cơ bị ung thư phổi cao gấp 6,5 lần so với người không hút. Đặc biệt, người hút thuốc lá có thể chết sớm hơn 20 năm so với người không hút.

Tai biến mạch máu não

Đã có nhiều trường hợp bệnh nhân bị tai biến mạch máu não do hút thuốc lá. Nguyên nhân được xác định là các chất độc trong khói thuốc lá (nicotine) ban đầu sẽ kích hoạt các chất truyền dẫn thần kinh trung gian gây tỉnh táo, thư giãn nhưng nếu hút thuốc thường xuyên thì các thành mạch máu bị tổn thương.

Đây là mầm mống gây ra chứng xơ vữa thành mạch máu làm nguy cơ tai biến mạch máu não tăng lên gấp đôi. Nguy cơ tai biến mạch máu não càng tăng cao đối với những người từng có tiền sử mắc bệnh về huyết áp hoặc hút thuốc trong thời gian dài.

Giảm ham muốn

Nam giới hút thuốc lá rất dễ bị suy nhược sinh dục, thậm chí liệt dương. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây nên tình trạng vô sinh và rối loạn cương dương ở nam giới. Cơ chế của việc này rất đơn giản: Chất độc trong khói thuốc khiến mạch máu trong dương vật bị co thắt thường xuyên hoặc tắc mạch máu làm mất khả năng cương cứng. Ngoài ra, khói thuốc còn làm giảm khả năng sản xuất tinh trùng, giảm khả năng di chuyển của tinh trùng khiến nguy cơ vô sinh tăng cao.

Nguy cơ bất thường khi mang thai

Đối với các trường hợp phụ nữ hút thuốc lá trong thời kỳ có thai có thể khiến thai nhi giảm trọng lượng, sinh non, băng huyết sau sinh, dễ sẩy thai ngẫu nhiên, gia tăng tần suất sinh ra thai nhi bị bất thường bẩm sinh. Với người đang cho con bú: nicotine được thải qua sữa có thể ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh.

Bệnh về răng miệng

Thuốc lá làm tăng mức độ nặng và lan rộng của bệnh vùng quanh răng. Những người hút thuốc có nguy cơ bị viêm lợi nhiều hơn, có nhiều mảng bám răng và cao răng ở cả trên và dưới lợi. Người trẻ hút thuốc nhiều có nguy cơ bị viêm lợi hoại tử loét, đây là một loại bệnh nặng và nhanh chóng dẫn đến viêm quanh răng hoại tử loét, cuối cùng là mất răng.

Những người có sức khỏe tốt mà hút thuốc kéo dài nhiều năm sẽ có nguy cơ bị viêm quanh răng mạn tính, bệnh tiến triển từ từ làm lung lay nhiều răng.

Những thay đổi kỳ diệu của cơ thể nếu cai thuốc lá

Để có động lực từ bỏ thứ chất độc chết người này, hãy xem những thay đổi kỳ diệu của cơ thể sau đây nếu bạn cai thuốc lá:

M.H (th)