Cam ngon đến mấy bạn cũng đừng ham ăn vào buổi tối nếu biết được sự thật này

Cam là loại trái cây ngon, vị chua ngọt dễ uống, chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin C, acid citric, glucose… có thể đáp ứng nhu cầu cơ bản của cơ thể con người.

Tuy nhiên, bạn cần nhớ tuyệt đối tránh uống nước cam buổi tối để tránh gây hại cho sức khỏe của bạn và gia đình.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, không nên uống nước cam vào buổi tối bởi nó có tác dụng sinh tân dịch và lợi tiểu, dễ gây đi tiểu đêm và làm mất ngủ. Ngoài ra, trước khi đi ngủ, nếu bạn uống nước cam, nước bọt không tiết nhiều như khi bạn còn thức, lượng axit còn bám trên răng sẽ tấn công và làm hỏng lớp men răng của bạn. Bởi khi ngủ, lượng nước bọt tiết ra không nhiều như khi bạn thức nên không thể dung hòa hết được lượng axit trong cam và nếu như còn bám lại trên răng thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến men răng.

Bạn không nên uống nước cam vào buổi tối. Ảnh minh họa

Thêm một yếu tố quan trọng bạn cần lưu ý không được uống nước cam ban đêm, là vì hàm lượng khoáng chất dồi dào và nguồn năng lượng có trong nước cam sẽ thích hợp bổ sung khi cơ thể chúng ta lao động và hao hụt năng lượng. Và buổi tối là lúc cơ thể nghỉ ngơi và không tốn năng lượng, nếu uống nước cam vào buổi tối sẽ khiến co thể dư thừa năng lượng và tích tụ nước, chất béo ở bụng. Do vậy sẽ làm mất tác dụng giảm cân thay vào đó sẽ khiến bạn tăng cân do dư thừa dinh dưỡng, mất khả năng hỗ trợ điều trị sỏi thận thay vào đó là khả năng hình thành sỏi thận cao vì dư thừa các khoáng chất và sẽ lắng đọng rồi hình thành sỏi thận.

Để cam đem lại nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe nhất, bạn hãy cùng tham khảo các cách uống nước cam đúng dưới đây. Uống nước cam vào buổi sáng: Trong nước cam có nhiều dưỡng chất như khoáng chất, sắt, vitamin và các nguồn dưỡng chất khác. Vì vậy, với mỗi lý cam vào buổi sáng có thể giúp cho bạn nạp đầy năng lượng cho cả một ngày hoạt động năng suất hơn đó. Tốt nhất bạn nên ăn và uống nước cam vào buổi sáng khi dạ dày còn trống (chưa ăn sáng), thời điểm này là tốt nhất, giúp dạ dày dễ hấp thu các chất dinh dưỡng. Uống nước cam sau khi ăn khoảng 1-2 giờ: Thường thì sau khi ăn, khi các thức ăn chưa kịp tiêu hóa thì khó hấp thu dưỡng chất và lượng đường trong máu sẽ dễ tăng hơn nếu bạn uống nước cam ngay lúc này. Bên cạnh đó, uống nước cam khi trong bụng chưa có gì, khi đói thì bạn sẽ dễ bị xót ruột và có thể bị đau dạ dày, bởi trong cam có nhiều axit. Do đó, bạn nên nghỉ 1 – 2 giờ đồng hồ sau khi ăn rồi mới uống nước cam để đạt được hiểu quả và hấp thụ được dưỡng chất nhé. Không nên uống nước cam cùng sữa: Theo thành phần trong cam chứa nhiều axit và nếu kết hợp với protein trong sữa sẽ có thể tạo ra phản ứng của axid trong cam và bạn có thể bị chứng khó tiêu, chướng bụng thậm chí tiêu chảy nếu kết hợp uống nước cam và sữa. Nếu muốn uống cả nước cam và sữa thì bạn nên giãn cách thời gian sử dụng hai thực phẩm này riêng biệt. Không dùng nước cam để uống kháng sinh: Khi ốm thường mọi người vẫn có thói quen cần bổ sung các chất bổ dưỡng hơn và đặc biệt là cam sẽ là loại quả được lựa chọn nhiều nhất để tăng sức đề kháng. Nhưng sẽ là sai lầm nếu bạn lại sử dụng nước cam cùng lúc khi uống kháng sinh. Khi uống kháng sinh bạn cần thời gian để thuốc ngấm vào người trước khi bị axit trong cam “đánh” trôi tuột đi mất. Bạn nên uống nước cam sau khi uống thuốc kháng sinh khoảng 5-6h đồng hồ để thuốc có thời gian ngấm vào người. Không uống nước cam trước khi đánh răng: Axít trong nước cam bám lên bề mặt của men răng và dưới tác dụng chà xát của bàn chải có thể làm cho men răng của bạn bị tổn thương nếu bạn thường xuyên ăn và uống nước cam trước khi đánh răng. Bạn nên súc miệng ngay sau khi uống nước cam để loại trừ sự bám dính của a xít trên răng, ngăn chặn sự ăn mòn của a xít với men răng của bạn.

Châu Anh (th)