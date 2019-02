Cách giảm cân và làm đẹp da từ cà chua, chị em không nên bỏ qua

Theo các chuyên gia, giảm cân bằng các loại hoa quả sẽ cung cấp dinh dưỡng và vitamin cần thiết cho cơ thể, một trong những loại hoa quả được nhiều bạn gái lựa chọn để giảm cân và làm đẹp đấy là cà chua. Đây là loại quả giàu vitamin và ít chất ngọt, chất béo, lượng calo thấp, chất đường citric và axít trong cà chua có thể thúc đẩy sự trao đổi chất, đốt cháy chất béo và lycopene có thể ức chế tăng trưởng các tế bào mỡ, hấp thụ các chất béo dư thừa.

Theo nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học, cà chua giúp ngăn ngừa và giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến xuống 20 – 34% ở nam giới. Đối với nữ, ăn nhiều cà chua còn giúp tái tạo hồng cầu, duy trì sự đàn hồi của da và thành mạch máu, giúp cho bạn có làn da trắng mịn. Có thể sử dụng cà chua bằng nhiều đường: xay sinh tố, nước ép cà chua hoặc chế biến thức ăn.

Để giảm cân bằng cà chua thật hiệu quả, bạn có thể tham khảo thực đơn sau:

Bữa sáng

Một cốc nước cà chua ép kèm 2 miếng bánh mì (tốt nhất là bánh mì đen) có quệt một lớp mỏng pho mát ít béo, 1 quả trái cây (táo, hoặc lê).

Bữa trưa

Một cốc nước cà chua ép, cơm, rau (một bát nhỏ salát), một quả táo xanh, cá hấp nóng. Không ăn cùng các loại bơ, muối, và các đồ gia vị khác.

Bữa tối

Một cốc nước cà chua ép, thịt bò băm viên (có thể hấp hoặc nướng bằng giấy nhôm), rau (phải có hai loại rau bất kỳ trừ khoai tây), cơm.

3 cách làm đẹp da phổ biến bằng cà chua

Cách 1: Bạn có thể cắt mỏng trái cà chua, đắp trực tiếp lên da mặt và cổ khoảng 15- 20 phút, sau đó rửa mặt sạch sẽ.

Cách 2: Cà chua tươi ép lấy nước để uống, lấy phần xác trộn với 100ml sữa tươi. Dùng hỗn hợp trên đắp lên mặt và bàn tay, còn bàn chân ngâm khoảng 10 – 15 phút, như vậy sẽ giúp da mặt, da tay, da chân của bạn sáng, mềm và mịn.

Cách 3: Lấy nước ép cà chua trộn với sữa ong chúa, thoa đều hỗn hợp trên lên cổ và mặt, để khoảng 15 – 20 phút sẽ giúp da không lão hóa và giảm nám.

Để kết hợp và có sự hoàn hảo cho làn da, nên sử dụng cả 2 đường ăn uống và săn sóc da với mặt nạ cà chua. Bạn có thể tăng cà chua trong bữa ăn để bù đắp lại sự thiếu hụt vitamin C và chống lại quá trình lão hóa của cơ thể.

Một số lưu ý cần tránh khi ăn cà chua

Không ăn khi đói

Trong thành phần của cà chua có một lượng lớn chất cầm máu có thể hòa tan. Nó có thể gây ra phản ứng với a xít dạ dày, kết thành các khối cứng không dễ tan. Những khối cứng này có thể làm tắc nghẽn môn vị dạ dày, dẫn đến những triệu chứng khó chịu như sưng trướng dạ dày, đau bụng…

Không ăn cùng dưa chuột

Lý do vì dưa chuột chứa một loại enzyme catabolic, sẽ phá hủy hàm lượng vitamin C có trong các loại rau khác. Trong khi đó, cà chua là một loại rau có chứa một số lượng lớn vitamin C. Nếu bạn ăn hai loại thực phẩm với nhau, vitamin C trong cà chua sẽ bị phân hủy và bị phá hủy bởi các enzyme catabolic trong dưa chuột.

Không nấu quá kĩ

Khi bạn sử dụng cà chua đã bị nấu chín kĩ hoặc để trong thời gian dài, dinh dưỡng và hương vị sẽ bị mất đi. Bên cạnh đó, nếu bạn ăn phải cà chua không còn chất dinh dưỡng có thể gây nên tình trạng ngộc độc thực phẩm, không tốt cho sức khỏe, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.

Không ăn cà chua xanh

Cà chua chưa chín có chứa số lượng lớn các yếu tố "alkaloid" nếu tiêu thụ sẽ dễ gây ngộ độc biểu hiện như buồn nôn, nôn mửa, tiết nước bọt, yếu sức, mệt mỏi và các triệu chứng khác... thậm chí trường hợp nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng.

Khi cà chua chín, các chất độc hại trong cà chua có tên là "alkaloid" sẽ giảm dần và sẽ biến mất trong cà chua chín đỏ. Vì vậy, với những quả cà chua màu xanh lá cây chưa chín, tuyệt đối không nên ăn.

