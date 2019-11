Cách đơn giản tự phát hiện sớm ung thư phổi

Giữa hai ngón tay người khỏe mạnh xuất hiện 'khoảng trống kim cương'. Ảnh: Metro.

Giữa hai móng tay nếu không có khoảnh trống này có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư phổi. Y học gọi đây là "thử nghiệm cửa sổ Schamroth", thường được các bác sĩ sử dụng để tầm soát ung thư một cách đơn giản.



Theo Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Anh, hiện tượng tích tụ chất lỏng do khối u sản xuất hormone khiến gốc móng tay của người bệnh ung thư sưng to. Đây là triệu chứng tương đối phổ biến, khoảng 35% người bệnh mắc phải. Do sưng, khi hai móng áp sát vào nhau sẽ không có khoảnh trống nữa.

Sưng móng tay biểu hiện ở nhiều giai đoạn khác nhau của bệnh ung thư. Ban đầu, móng tay của người bệnh mềm đi và cong dần lên, vùng da xung quanh trở nên sáng bóng. Phần gốc móng phát triển lớn hơn bình thường.

Emma Norton, y tá chuyên khoa Ung thư tại tập đoàn cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế BUPA khuyên: "Nếu giữa hai móng tay không xuất hiện khoảnh trống, bạn nên đến bác sĩ càng sớm càng tốt để kiểm tra". Đây còn là dấu hiệu của bệnh tim mạch.

Năm ngoái, Jean Taylor, một người phụ nữ 53 tuổi sống tại Anh đã phát hiện mắc ung thư phổi nhờ quan sát móng tay theo cách này.

Các triệu chứng khác của bệnh ung thư phổi bao gồm ho kéo dài hoặc ho ra máu, khó thở, chán ăn, giảm cân và thiếu năng lượng. Đây là loại ung thư phổ biến và nguy hiểm. Ai cũng có thể mắc bệnh, dù có hút thuốc lá hay không. Tại Anh, mỗi năm có khoảng 47.000 người được chẩn đoán mắc ung thư phổi. Tại Mỹ, trong năm 2019 có 228.150 ca mắc mới và 142.670 người tử vong do ung thư phổi.

Tại Việt Nam, ung thư phổi đứng thứ hai trong số các loại bệnh ung thư nguy hiểm. Năm 2018, nước ta có thêm 23.667 người được chẩn đoán ung thư phổi, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Ở nam giới, ung thư phổi chiếm tỷ lệ mắc và tử vong hàng đầu, tiếp đến là dạ dày, gan và đại trực tràng.

