Các loại thực phẩm và đồ uống giúp cơ thể thoát khỏi bị giữ nước

Quả dưa chuột: Dưa chuột có hàm lượng nước cao và chứa các chất dinh dưỡng giúp làm sạch axit uric từ thận. Chúng cũng chứa axit caffeic giúp loại bỏ khả năng giữ nước. Vì dưa chuột cũng có hàm lượng calo thấp nên chúng là một món ăn vặt tốt cho những người muốn giảm cân.

Nam việt quất: Loại quả này rất giàu chất chống oxy hóa và vitamin C. Chúng giúp loại bỏ tất cả lượng nước dư thừa ra khỏi cơ thể. Nam việt quất cũng bảo vệ các tế bào của cơ thể khỏi bị hư hại do độc tố và các gốc tự do được tạo ra trong quá trình chuyển hóa.

Dưa hấu: Dưa hấu có tới 92% là nước và có rất nhiều khoáng chất hay vitamin có đặc tính lợi tiểu.

Cần tây: Cần tây có chứa một hợp chất gọi là coumarin giúp làm sạch cơ thể bằng cách bài tiết lượng nước không mong muốn dưới dạng nước tiểu. Nó cũng giúp tiêu hóa và ngăn ngừa huyết áp cao.

Gừng: Gừng được coi là một trong những loại thực phẩm lợi tiểu hiệu quả nhất. Nó hỗ trợ tiêu hóa và giúp loại bỏ tất cả độc tố có hại khỏi cơ thể.

Cà rốt: Cà rốt rất giàu chất chống oxy hóa và vitamin giúp tạo điều kiện giải độc trong cơ thể. Nhờ hàm lượng kali của nó, cà rốt cũng giúp duy trì lượng cholesterol và lượng đường trong máu.

Quế: Quế chứa khoáng chất chromium giúp kiểm soát sự thèm ăn. Nó cũng giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể và là một thực phẩm giải độc tuyệt vời.

Măng tây: Hàm lượng kali cao trong măng tây giúp ngăn ngừa sự giữ nước không cần thiết của cơ thể.

Trà xanh: Trà xanh là thuốc lợi tiểu tự nhiên. Nghiên cứu cho thấy uống trà xanh thường xuyên có thể làm giảm mỡ cơ thể lên đến 19%.

Trà bồ công anh: Bồ công anh từ lâu đã được sử dụng như một thuốc lợi tiểu tự nhiên. Ở châu Âu, chiết xuất bồ công anh được sử dụng để điều trị nhiều bệnh và giảm phù nề, giữ nước.

