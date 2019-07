Bụng chứa đầy chất lỏng như sữa, chàng trai suýt chết vì bệnh không ít người dễ gặp

Bác sĩ Tằng Hiến Thành, thuộc Bệnh viện nhân dân số 2 tỉnh Quảng Đông cho biết: “Khi đó phán đoán người bệnh bị viêm tụy cấp tính rất nguy hiểm đến tính mạng, kiến nghị tiến hành phẫu thuật, nhưng nam thanh niên này từ chối. Xét nghiệm cho thấy các chỉ số đều cao hơn rất nhiều so với với bình thường, như lipid máu của anh ta cao gấp 18 lần, đường huyết cao gấp 3 lần, và cholesterol cao gấp 2 lần. Sau khi chụp CT, phát hiện rất nhiều chất lỏng gần tuyến tụy”.

Chất lỏng giống như sữa được hút ra từ bụng nam thanh niên

Sau đó, nam thanh niên bắt đầu xuất hiện tình trạng sốt, suy đa tạng, gần như chết. Sau đó bác sĩ Tằng Hiến Thành tiến hành phẫu thuật loại bỏ tiết dịch xung quanh tuyến tụy, cắt bỏ một phần tuyến tụy, đặt ống dẫn lưu để hút dịch lỏng. Bác sĩ hút ra khoảng 2000-3000 triglyceride từ ổ bụng người bệnh và nó có màu giống như sữa.

Viêm tụy cấp là bệnh gì?

Viêm tụy cấp là chứng viêm (sưng) ở tụy và thường xảy ra đột ngột. Tuyến tụy sản xuất ra một chất được gọi là dịch tụy (chứa enzyme tiêu hóa) và hormone bao gồm insulin để cơ thể điều chỉnh lượng glucose. Sự tổn thương liên tục của tuyến tụy có thể dẫn đến tình trạng mãn tính. Viêm tụy cấp tính có thể gây chết người với nhiều biến chứng. Tuy nhiên, bệnh không lây.

Những triệu chứng của viêm tụy cấp là gì?

Đau bụng: Triệu chứng chính của viêm tụy cấp là một cơn đau bụng dữ dội. Đau bụng đột ngột thường xảy ra sau bữa ăn “thịnh soạn”, bữa ăn có nhiều dầu mỡ, rượu. Vị trí đau vùng bụng trên rốn, có khi đau ¼ bụng trên bên phải hay bên trái. Cơn đau dữ dội, mức độ đau tăng dần sau 10 -20 phút sau và có thể kéo dài đến nhiều giờ. Đau có thể lan ra sau lưng, đau tăng lên sau khi ăn. Đau giảm khi nghiêng người về phía trước hoặc nằm co người lại ( nghiêng, đầu co xuống gối, gối co lên). Nằm ngửa, ho, cử động mạnh và thở sâu đau tăng lên.

Nôn: Đa số đều có biểu hiện nôn, nôn ra nhiều nước, nôn vẫn không làm giảm đau bụng. Nếu không tìm được nguyên nhân gây nôn cần nghĩ đến viêm tụy.

Các triệu chứng khác của viêm tụy cấp: Tiêu chảy, khó tiêu, sốt từ 38C trở lên , Vàng da, vàng mắt, nhịp tim nhanh…

Những nguyên nhân nào hay dẫn đến viêm tụy cấp?

Viêm tụy cấp có ba nguyên nhân chính là do sỏi mật, do bia rượu và tăng mỡ máu. Viêm tụy cũng có thể xuất hiện do dùng thuốc, bệnh lý tự miễn, nhiễm trùng, chấn thương, rối loạn chuyển hóa và tổn thương tụy sau phẫu thuật ổ bụng... Có tới 15% người bị viêm tụy cấp chưa tim được nguyên nhân.

Biến chứng: hầu hết sẽ ổn định trong vòng 7-10 ngày mà không có biến chứng. Khoảng 13-20% sẽ kéo dài và có biến chứng.

Các biến chứng chính của viêm tụy cấp là:

- Hạ huyết áp, sốc, suy đa cơ quan

- Tổn thương các cơ quan khác: viêm phúc mạc, viêm phổi, tim,…

- Tắc ruột

- Tụy dịch quanh tụy và nang giả tụy.

- Viêm tụy hoại tử và viêm tụy xuất huyết.

- Áp xe tụy

- Bệnh não do tụy

- Viêm tụy mãn tính

Cách phòng ngừa viêm tụy là gì?

Bỏ rượu là biện pháp phòng ngừa viêm tuyến tụy tốt nhất. (Ảnh minh họa)

Viêm tụy cấp thường do sỏi mật hoặc uống quá nhiều rượu. Vì vậy một lối sống lành mạnh có thể làm giảm cơ hội phát triển tình trạng này.

Sỏi mật: Cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa sỏi mật là ăn nhiều rau củ quả mỗi ngày. Ăn nhiều bánh mì nguyên hạt, yến mạch và gạo nâu, giảm chất béo - điều này giúp giảm lượng cholesterol trong cơ thể bạn. Thừa cân cũng làm tăng cơ hội phát triển sỏi mật. Duy trì cân nặng khỏe mạnh bằng cách ăn một chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục thường xuyên để giảm nguy cơ phát triển tình trạng này.

Rượu: Giảm uống rượu, hoặc tốt nhất không nên uống, điều này giúp ngăn ngừa tuyến tụy của bạn bị hư hại. Đồng thời không hút thuốc lá.

Theo Khám phá