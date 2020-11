Bức ảnh ngồi trên bồn cầu của nữ bác sĩ xinh đẹp được hàng nghìn người theo dõi ủng hộ, nhưng thông điệp trong đó mới là điều cần lưu ý

Mới đây, bức ảnh ngồi trên bồn cầu của một nữ bác sĩ xinh đẹp kèm theo thông điệp về bệnh táo bón đang nhận được nhiều sự ủng hộ của những người dùng mạng xã hội.

Nhắc đến bệnh táo bón , nhiều người chủ quan cho rằng đó là một bệnh về tiêu hóa phổ biến như các bệnh tiêu hóa khác. Nhưng với bác sĩ Megan Rossi là một trong những chuyên gia về sức khỏe tiêu hóa có ảnh hưởng nhất toàn cầu thì đây là vấn đề quan trọng mà bất kì ai cũng không được bỏ qua.

Tiến sĩ Megan Rossi, là một chuyên gia sức khỏe đường ruột có ảnh hưởng nhất toàn cầu. Tốt nghiệp Khoa Y học và Khoa học Y sinh tại Đại học Queensland, Úc, nữ bác sĩ gốc Úc có kinh nghiệm đa dạng về dinh dưỡng. Cô là người từng dẫn đầu một nghiên cứu của Đại học King's College London điều tra về các liệu pháp dựa trên dinh dưỡng trong sức khỏe đường tiêu hóa. Cô cũng là chuyên gia dinh dưỡng đã được đăng kí và là tác giả cuốn sách: "Eat Yourself Healthy, an easy-to-digest guide to health from the inside out".

Bên cạnh việc nghiên cứu về tiêu chảy, BS Megan Rossi cũng tập trung vào vấn đề tiêu hóa với mong muốn mọi người hiểu được chính xác tầm quan trọng của vấn đề và biết cách phòng tránh tốt nhất.

Không chỉ tích cực đưa thông tin đến cho mọi người thông qua các bài cộng tác trên các trang báo điện tử, ngay cả ở các ứng dụng mạng xã hội của mình, bác sĩ Megan cũng không ngần ngại chia sẻ kiến thức về dinh dưỡng cũng như cách phòng bệnh. Với tài khoản Instagram có hơn 245.000 người theo dõi, và trang Facebook cá nhân với 12.000 người thích, các bài chia sẻ của BS Megan luôn nhận được sự ủng hộ và bình luận của đông đảo người khác.

Mới đây, trên cả 2 ứng dụng mạng xã hội Instagram và Facebook, BS xinh đẹp này đã đăng tải một bức ảnh cô ngồi trên toilet kèm theo thông điệp về căn bệnh táo bón - bệnh tiêu hóa ít được mọi người quan tâm.

BS Megan viết: "Có thể táo bón không phải là chủ đề hấp dẫn nhất, nhưng nó ảnh hưởng đến HÀNG TRIỆU người trong chúng ta và nó thực sự có thể gây suy nhược.

Một lưu ý nghiêm trọng là bị táo bón có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của chúng ta. Và nếu bạn nghĩ rằng chỉ có mình bạn bị táo bón thì hãy suy nghĩ lại. Số liệu thống kê mới nhất cho thấy:

- Cứ 7 người lớn và 3 trẻ em thì có 1 người lớn và 1 trẻ em bị táo bón.

- 168 triệu bảng Anh đã được NHS (Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh) chi trong năm 2018-2019 để điều trị táo bón.

- Mỗi tuần có 200.000 lượt khám tại Anh là khám về chứng táo bón.

- 211 người nhập viện mỗi ngày ở Anh vì táo bón, 3/4 trong số đó là cấp cứu.

Đó là lý do tại sao việc loại bỏ những điều cấm kỵ và hiểu rõ hơn về đường ruột của chúng ta là điều rất quan trọng".

"Bạn có thể làm gì nếu bạn đang bị táo bón? Không có phương pháp nào phù hợp với tất cả mọi người vì điều quan trọng là tìm ra nguyên nhân gây táo bón mà nguyên nhân có thể khác nhau ở mỗi người" - đó là điều BS Megan muốn mọi người cần biết.

Bên cạnh đó, cũng trong bài đăng của mình, BS. Megan đã chia sẻ những điều mọi người cần suy nghĩ để phòng ngừa táo bón như sau:

- Bạn có thường xuyên vận động cơ thể không?

- Bạn có đang uống đủ 2 lít nước mỗi ngày không?

- Bạn có bổ sung đủ 30g chất xơ mỗi ngày không? Còn về các loại chất xơ, bạn có ăn các loại ngũ cốc nguyên hạt không?

- Bạn có đi tiêu đúng tư thế (là tư thế ngồi xổm - squat) để dễ dàng hơn không? Đây chính là tư thế như là BS Megan đã ngồi trong ảnh.

- Bạn đã thử tự massage ruột chưa?

Cuối cùng, BS Megan khuyên mọi người nên đi khám nếu gặp hiện tượng có máu trong phân, sụt cân ngoài ý muốn, nồng độ sắt thấp, sốt, có tiền sử gia đình bị táo bón...

Không giới hạn trong phạm vi dinh dưỡng, BS Megan xinh đẹp còn mong muốn cải thiện sức khỏe của người dân ở bất kì phạm vi nào. Minh chứng rõ ràng là trên các tài khoản mạng xã hội, bác sĩ luôn đưa ra lời khuyên cho mọi người về các cách bảo vệ sức khỏe, như là:

Thử thách 4 tuần bỏ điện thoại trước khi ngủ

Nếu bạn đang cảm thấy lo lắng và trằn trọc khó ngủ, hãy tham gia cùng tôi trong 4 tuần tới và thử đặt điện thoại của bạn ra xa ít nhất 30-60 phút trước khi đi ngủ. Hãy cho tôi biết bạn thế nào cảm thấy thế nào?

"Giấc ngủ cực kỳ quan trọng đối với đường ruột của chúng ta và sức khỏe tổng thể. Việc thiếu ngủ có liên quan đến việc gia tăng các hormone gây viêm và căng thẳng trong cơ thể bạn. Ngủ không đủ giấc thực sự có thể có tác động tiêu cực đến vi khuẩn đường ruột của chúng ta - chúng cũng có đồng hồ cơ thể của riêng mình! Khi ngủ không đủ giấc, bạn cũng dễ bị ốm hơn, vì nó có liên quan đến khả năng miễn dịch thấp hơn", BS Megan viết.

Chìa khóa cho sức khỏe đường ruột là sự đa dạng của thực vật

BS Megan tiết lộ, bí quyết chăm sóc sức khỏe đường ruột hàng đầu của mình là ăn tới 30 loại thực phẩm thực vật mỗi tuần. "Đó là 30 loại thực phẩm thực vật khác nhau trên tất cả 6 nhóm thực phẩm: Trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, các loại hạt và hạt giống, thảo mộc & gia vị", BS viết.

Theo lý giải của bác sĩ thì bạn càng ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật đa dạng, bạn càng có nhiều khả năng tăng cường sự đa dạng của hàng nghìn tỷ vi sinh vật đường ruột (tên khoa học là Gut Microbiota- GM). Tại sao điều đó quan trọng? Thực chất, vi sinh vật của bạn càng đa dạng, nhóm GM của bạn càng có nhiều kỹ năng và chúng càng có thể chăm sóc bạn nhiều hơn.

Có thể thấy, cho dù về bất kì vấn đề liên quan đến sức khỏe nào, các bài đăng của BS Megan đều nhận được phản hồi rất tốt từ người xem.

X.T