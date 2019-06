Những cách giải rượu hiệu quả

Ths.BS Hoàng Khánh Toàn, Chủ nhiệm khoa Y học Cổ truyền (Bệnh viện T.Ư Quân đội 108), nhiều khi phải tiếp khách, bạn bè tụ họp... uống một chút rượu để tăng thêm phần hứng khởi, còn giúp cho khí huyết được lưu thông dễ dàng, tỳ vị trở nên ấm áp, ăn uống ngon miệng hơn lại phòng chống được chứng bệnh cảm mạo do phong hàn gây ra.

Nhưng uống rượu bia tới mức say - ngộ độc rượu rất nguy hiểm. Nhiều người sau cơn say rất mệt mỏi và cần có nhu cầu giải rượu.

Ảnh minh họa.

Trong dân gian thường dùng mật ong, hoa quả, chuối, nho, nước cà chua để giải rượu như sau:

Nước cà chua: 1 một cốc nước cà chua ngăn chặn hiện tượng mệt mỏi, chóng mặt... do sau khi uống rượu cơ thể mất đi một lượng đường nhất định trong máu gây nên. Nước cà chua còn có tác dụng kháng viêm hiệu quả,

Nho: Nho xanh và nho tím đều có nhiều axit tartaric kết hợp với ethanol trong rượu tạo thành este giúp gây nôn và giải rượu. Nếu ăn nho trước khi uống rượu có thể tránh bị say rượu.

Mật ong: Chất Tructose trong mật ong giúp cơ thể phân hủy thành những sản phẩm phụ vô hại và giảm đau đầu, đặc biệt là cơn đau đầu do uống rượu vang.

Hoa quả: Một số loại hoa quả như quýt, cam chứa axit hữu cơ cũng có tác dụng giải rượu tốt, an toàn cho sức khỏe.

Chuối: Khi uống rượu quá nhiều, hãy ăn 1-3 quả chuối để tăng cường kali, đường huyết, giảm độ cồn trong máu.

Ảnh minh họa từ Internet.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Bay Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM tư vấn giải rượu bằng cách:

- Pha nước cốt rau cần với đường giúp giải rượu, không bị đau đầu sau khi tỉnh.

- Dùng khoảng 200 g lá dong, giã nát vắt lấy nước cốt pha đường uống.

- Giã khoảng 10 g đậu xanh cả vỏ, pha đường uống.

Ảnh minh họa.

Cách dùng chanh giải rượu

Về chanh giải rượu, Ths.BS Hoàng Khánh Toàn chia sẻ, khi có người say rượu, hãy cho người say uống một lượng nước vừa đủ (ít nhất cũng bằng lượng rượu uống vào) để pha loãng nồng độ rượu trong cơ thể và giúp đào thải rượu nhanh.

- Chanh tươi 1 quả, vắt lấy nước cho uống hoặc thái mỏng cho ăn luôn cả quả càng tốt.

- Hoặc vỏ quả chanh 50g, vỏ quả quýt 50g, hoa sắn dây 25g, hoa đậu xanh 25g, nhân sâm 10g, nhục đậu khấu 10g, muối ăn 30g. Các vị sấy khô, nghiền thành bột, đựng trong bình kín để dùng dần. Khi say rượu, lấy 5 - 7g pha nước uống, mỗi ngày 3 lần.

Nước cốt chanh giúp được người say thoát khỏi cảm giác nôn nao, khó chịu do bia rượu gây nên. Nước chanh giàu vitamin C, chứa các thành phần axit hữu cơ sẽ kết hợp với ethanol trong rượu để tạo ra este, giúp giải rượu hiệu quả, còn cung cấp năng lượng, tăng cường hệ miễn dịch, giảm mất nước do chất cồn gây ra.

Nhưng người có bệnh lý dạ dày và tá tràng thì cân nhắc khi dùng nước chanh. Các cụ xưa thường cho người say có bệnh lý dạ dày dùng đồ uống có đường, mật ong, muối, sữa...

Kinh nghiệm của nhiều bợm nhậu là sau khi uống rượu mê man, khi tỉnh dậy nên húp cháo, hay súp nóng để giải rượu. Vì khi cháo và súp gặp chất cồn, súp sẽ ngưng tụ lại cơ thể sẽ không còn hấp thụ được nữa mà còn giúp cho cơ thể bổ sung muối natri và kali giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng.

Mùa hè nắng nóng oi bức, và để “giải nhiệt” nhiều người chọn rượu bia để giải khát – cách này hoàn toàn không tốt cho sức khỏe, vì sẽ khiến cho gan và thận bị suy yếu nhanh, có thể đẩy nhanh tiến trình xơ hóa trong gan. Để có tác dụng giải rượu và giảm tác hại của rượu cho cơ thể hãy bảo vệ sức khỏe bản thân, biết lượng mình đến đâu và tốt nhất là nên hạn chế rượu.

Vài lưu ý giải rượu: - Có thể giải rượu bằng sữa tươi bằng cách uống sữa tươi trước khi uống rượu khoảng 30 phút sẽ hình thành một lớp màng bảo vệ ở thành dạ dày. - Tuyệt đối không dùng sữa chua để giải rượu vì dễ gây kích ứng dạ dày, dẫn đến tiêu chảy. - Không dùng trà đặc để giải rượu, vì trà và rượu kết hợp có thể gây rối loạn nhịp tim, suy tim. Trà đặc còn cản trở chuyển hóa rượu và gây hại cho thận.

Ngọc Hà