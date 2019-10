Biến chứng cắt mí ở spa, cô gái đi ngủ không nhắm được mắt

Một ca bị cắt mí hỏng. Ảnh:BSCC

Thủng mi mắt vì cắt mí



Nhiều spa hiện nay quảng cáo dịch vụ cắt mí "không sưng, không đau" với giá rất rẻ. Không ít chị em cắt mí, nhấn mí "bất chấp" dù không biết tay nghề chủ spa đến đâu và tai biến có thể gặp phải là gì. Đến khi xảy ra hậu quả nghiêm trọng, họ mới cầu cứu những bác sĩ có tay nghề trong ngành thẩm mỹ.

Là người thường xuyên nhận được những lời cầu cứu sửa chữa "cửa sổ tâm hồn" sau khi thực hiện phẫu thuật thẩm mĩ bị hỏng, BS Nguyễn Thị Hồng Vân (Trung tâm tạo hình thẩm mỹ Dr.D, Bệnh viện Đông Đô) cũng rùng mình khi nhắc đến những ca bị tai biến. BS Vân kể, gần đây nhất có ca ham cắt mí giá rẻ, người phụ nữ rất trẻ tuổi đã bị spa làm thủng toàn bộ chiều dày của mi, nhìn thấy cả nhãn cầu.

Hay một trường hợp khác khổ sở vì mắt trợn, đêm ngủ không nhắm được mắt. Chị N.T. M (ở Hà Nội) khốn khổ với đôi mắt sửa đến lần thứ 4 vẫn chưa thể trở lại bình thường, chỉ hồi được 50%. Sau ca tiểu phẫu đơn giản cắt mí, chị khấp khởi mừng khi có mắt đẹp và trẻ ra. Tuy nhiên, do spa nơi chị cắt quá đà khiến mí cao không thể nhắm mắt kín. Mí dưới bị ngửa, mi trên thì nhắm không kín.

"Đây là một tai biến vô cùng nghiêm trọng khi cắt mí. Việc điều trị không cẩn thận, nguy cơ mù lòa là rất lớn. Hơn nữa, với các ca tai nạn nghiêm trọng như này để hồi phục cũng không hề đơn giản. Có những ca bác sĩ thực sự bó tay vì da mắt bị cắt quá mức, không còn da để sửa nữa, đành khuyên bệnh nhân cố gắng chờ đợi để tổ chức mắt mềm trở lại mới có thể sửa", BS Hồng Vân cho hay.

Theo TS.BS Nguyễn Huy Thọ, nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), sai lầm của nhiều người nghĩ cắt mí là đơn giản. Đây là một phẫu thuật nhỏ đã được cho phép thực hiện ở các phòng mạch và dù đơn giản vẫn là thủ thuật ngoại khoa tác động lên mí mắt nên có thể gây ra các biến chứng. Mắt lại là vùng tập trung nhiều mạch máu, dây thần kinh quan trọng... đòi hỏi khi thực hiện phải chính xác thao tác.

Nếu phương pháp này được thực hiện bởi một phẫu thuật viên không có kinh nghiệm, dễ gặp các biến chứng nguy hiểm. Khi biến chứng để lại nặng nề sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sống về sau. Các biến chứng không mong muốn có thể gặp phải như bờ mi bị lật ngược ra ngoài, không nhắm được mắt, mắt bị lệch, chảy nước mắt triền miên. Ngoài ra, một số người dễ bị sẹo tại vị trí cắt và thành tật trên mắt khiến mắt bị cứng và bị trợn, không được tự nhiên. Thậm chí thị giác cũng ảnh hưởng.

Mắt đẹp cần phải được làm đúng chỉ định

Hiện nay, theo trào lưu nhiều chị em đã đi mở góc mắt giọt lệ, nhấn mí, cắt mí, tiêm bọng mắt cho giống diễn viên Hàn Quốc, làm mắt sâu như mắt diễn viên Ấn Độ ở các spa, trung tâm thẩm mỹ…

Theo các chuyên gia thẩm mĩ, phẫu thuật cắt mí xét theo quan điểm thuần túy của y khoa là một tiểu phẫu đơn giản, tiến trình bao gồm: Cắt da – loại bỏ túi mỡ - có thể cắt một phần cơ vòng mi và cuối cùng khâu đính da vào cơ nâng mi. Mặc dù đó chỉ là một tiểu phẫu nhưng khi có nhu cầu làm đẹp, chị em cần cân nhắc đến đúng địa chỉ thay vì chạy theo trào lưu.

BS Hồng Vân cho biết, với riêng cắt mí mắt có hai xu hướng là cắt mí mini và cắt mí Ấn Độ. Cắt mí mini rộ lên vì nhiều người cho rằng can thiệp ít, đường rạch ngắn sẽ ít gây tổn thương và cũng hiệu quả. Tuy nhiên, cắt mí ở nơi không có điều kiện vô khuẩn, kỹ thuật của bác sĩ, cầm máu, nhiễm trùng, thậm chí nhấn cao quá có thể dẫn đến không nhắm được mắt.

Hơn nữa cắt mí cũng có những chỉ định. Cắt mí mini chỉ cho những người không có da thừa. Ưu điểm của cắt mí mini hơn nhấn mí là lâu dài, bền vững hơn tới 10 năm. Nhưng chạy theo trào lưu, nhiều người không đúng chỉ định cũng vẫn muốn làm. Có người 50, 60 tuổi cắt mí mini là sai chỉ định. Khi da thừa cần cắt đi mới tạo nếp mí được. Nếu không cắt da phải đẩy sẹo cao lên, từ đó dẫn tới biến chứng khiến nếp mí bị to, sụp mi, dễ bị lệch.

Thứ hai là trào lưu cắt mí Ấn Độ để mắt to và sâu. Người châu Á chúng ta có đặc điểm mắt nhỏ, ngắn, nếp mí nhỏ, nhiều mỡ, hay có nếp quạt (nếp chân vịt). Với đặc điểm này rất khó để tạo mí to, sâu như người Ấn độ. Hốc mắt người châu Âu rất sâu, khoảng cách từ mi lên cung mày xa nhau, con mắt dài, nếp mí to, sụn mi cao nên tạo được nếp mí to dễ dàng và đẹp hơn. Người châu Á muốn tạo mắt như vậy phải làm rất nhiều thứ là cắt nếp mí to, mở góc trong, mở góc ngoài.

Những chị em mắt nhỏ đi làm ở cơ sở không uy tín, chỉ chạy theo "nhu cầu" mà không tính đến nền tảng giải phẫu dễ gặp tai biến xảy ra. Tai biến thường gặp là làm nếp mí to khiến mặt dữ, già; đẩy nếp mí to lên gây sụp mi, mắt trợn, lông mi vểnh không đúng tỉ lệ vàng của thẩm mĩ. Một nếp mí đẹp là chiều cao nếp mí = 1/3 chiều cao từ bờ mi lên chân mày. Khi mà muốn cắt nếp mí to bất chấp sẽ phá vỡ đi tỉ lệ đẹp đó.

Phương Thuận