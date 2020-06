Khi thấy các triệu chứng bị đau họng, rát họng, ho, sổ mũi, sốt nhẹ, người mệt mỏi, đau đầu… là dấu hiệu bị cảm lạnh, cảm nóng, người dân cần:

- Nghỉ ngơi ngay khi có dấu hiệu cảm (có thể ngủ nhiều hơn, hạn chế làm việc).



- Súc miệng thường xuyên bằng nước muối.

- Bổ sung vitamin C cho cơ thể (ăn và uống các loại rau quả có nhiều Vitamin C như: cam, bưởi, chanh…) và uống thêm viên C.

- Ăn tỏi: Tỏi sống có tác dụng như một loại kháng sinh giúp kích thích hệ miễn dịch của cơ thể.

- Tắm nước ấm, hoặc xông hơi trong những ngày bị cảm cúm cũng giúp cơ thể thư giãn, giảm bớt mệt mỏi.

- Rửa tay thường xuyên, phòng tránh vi rút mới và vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Ngoài ra, người bệnh có thể xông lá để trị cảm cúm.