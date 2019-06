Bé trai 3 tuổi đột nhiên không thể đứng dậy, nói cười sau giấc ngủ trưa ở trường học

Đó là trường hợp cháu P.B.A. (3 tuổi, ở TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Theo chia sẻ của gia đình cháu B.A. trước khi vào viện khoảng 1 tuần cháu bé có bị sởi, tuy nhiên đã được điều trị ổn định chỉ còn một ít ban dưới da.

Sau khi được chẩn đoán điều trị sởi đã khỏi, gia đình đã đưa cháu B.A. đến trường để tiếp tục học mầm non. Buổi sáng khi tới trường cháu B.A. vẫn bình thường, nhưng sau giấc ngủ trưa trẻ không thể đứng dậy được, gọi hỏi không trả lời và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bé B.A. khi được đưa đến viện cấp cứu.

BSCKI. Đào Thị Loan - Phó Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh) cho biết, khi vào viện bệnh nhi đã ở trong tình liệt 2 chi dưới, sau đó trẻ liệt 2 chi trên, giãn đồng tử, rối loạn nhịp tim chậm, tiếp xúc chậm.

Qua thăm khám và dựa trên kết quả xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi mắc Hội chứng Guillain - barré (Viêm đa rễ dây thần kinh ngoại biên). Bệnh có thể tiến triển nặng gây tình trạng liệt cơ hô hấp, nguy cơ tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ khoa Nhi bệnh viện đã nhanh chóng tiến hành điều trị tích cực. Bệnh nhi được thở oxy và phối hợp nhiều phương pháp điều trị: kháng viêm, sử dụng thuốc immunoglobulin theo phác đồ, tập phục hồi chức năng…

BS Loan cho biết, đây là ca bệnh nặng, bệnh diễn tiến nhanh nhưng rất may mắn việc điều trị kịp thời và sức khỏe trẻ đáp ứng tốt với phác đồ điều trị. Hiện sau 6 ngày điều trị trẻ đã tỉnh táo, ăn uống tốt, chân tay đã cử động được.

Sau 6 ngày điều trị bé B.A. đã có tiến triển tốt.

Được biết, Hội chứng Guillain - barré (viêm đa rễ và dây thần kinh cấp tính hay viêm đa rễ và dây thần kinh sau nhiễm khuẩn) là một bệnh tổn thương thần kinh ngoại biên cấp tính (rễ và dây thần kinh ở tủy sống và dây thần kinh sọ não). Ðây là một cấp cứu thần kinh, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ tử vong do suy hô hấp hoặc sặc phổi do rối loạn chức năng nuốt hoặc thậm chí có thể bị ngừng tim do tổn thương dây thần kinh chi phối tim.

Biểu hiện ban đầu của bệnh là cảm giác tê bì, kiến bò ở ngọn chi, lúc đầu ở chi dưới sau lan lên chi trên, đôi lúc có thể tê ở mặt, triệu chứng thường xuất hiện ở cả hai bên (có tính chất đối xứng).

Kèm theo bệnh nhân thấy yếu hoặc liệt tăng dần hai chân hoặc tứ chi, đi lại khó khăn, nhưng không rối loạn đại tiểu tiện. Đồng thời bệnh nhân thấy đau mình mẩy hoặc đau các bắp cơ, liệt dây VII ngoại biên (liệt mặt ngoại biên) hai bên (hai mắt nhắm không kín, không nhe răng hay thổi lửa được, ăn uống hay bị vãi), trường hợp nặng bệnh nhân thấy khó nuốt, uống nước sặc, kèm theo không ho khạc được, khó thở, rối loạn nhịp tim dẫn đến nguy cơ tử vong cao.

Nếu bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng trên cần đưa ngay đến khám tại các chuyên khoa thần kinh hoặc khoa hồi sức cấp cứu để được điều trị kịp thời, giảm nguy cơ tử vong và di chứng.

Các bác sĩ cho biết, khi cấp cứu người bệnh mắc Hội chứng Guillain - Barré qua được giai đoạn nguy hiểm, đại đa số các trường hợp đều hồi phục hoàn toàn sau 6 tháng đến 1 năm, tuy nhiên khoảng 10% các trường hợp để lại di chứng về vận động hoặc cảm giác.

Theo Khám phá