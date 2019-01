Bé gái 2 tuổi bị sỏi thận do mẹ thường làm một việc mà ai cũng tin rằng tốt cho trẻ con lẫn người lớn

Trẻ em cũng có thể bị sỏi thận

Cách đây không lâu (tháng 12 năm 2018), một bé gái 22 tháng tuổi đến từ Quảng Châu, Trung Quốc đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện sau mẹ bé phát hiện thấy khi nước tiểu của con có màu của máu. Sau khi kiểm tra qua siêu âm, bác sĩ đã rất sốc khi phát hiện ra 9 viên sỏi thận ở cả hai quả thận của cô bé, viên lớn nhất là 2cm. Sau khi tìm hiểu, các bác sĩ biết rằng nguyên nhân là do mẹ bé đã cho con bổ sung quá nhiều canxi.

Trang thông tin Guang Ming đã đưa tin về trường hợp này và nói rằng một vài viên sỏi thận thậm chí đã chặn phần trên và dưới của niệu quản, gây ra bệnh hydronephrosis - sưng thận. Bên cạnh đó, chức năng thận của bé gái cũng bắt đầu xuất hiện một số bất thường.

Với độ tuổi và tình trạng của bé gái, bác sĩ không thể hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là gì cho đến khi người mẹ thú nhận.

Hóa ra, đứa trẻ được sinh ra sớm và cơ thể nhỏ hơn so với những đứa trẻ khác cùng tuổi. Lo lắng con gái sẽ không có chiều cao lý tưởng trong tương lai, người mẹ đã mua một số viên canxi và nghiền chúng thành bột trước khi trộn vào sữa cho con uống. Theo sự thú nhận của người mẹ thì cô đã cho con gái ăn như vậy từ khi bé mới mới 10 tháng tuổi và vẫn chưa có răng.

Bởi luôn nghĩ lo lắng con mình thiếu canxi nên người mẹ này đã cho con ăn thêm chất bổ sung canxi và dầu cá mà cô mua từ hiệu thuốc.

Việc sử dụng một loạt các chất bổ sung không phù hợp như trên đã dẫn đến sự tích tụ của sỏi thận trong cơ thể bé gái. May mắn là những viên sỏi đã được bác sĩ phẫu thuật lấy ra và sau đó bé gái đã khỏe mạnh trở lại và được xuất viện.

Các bác sĩ cũng nhắc nhở tất cả các bậc cha mẹ không nên cho bé ăn bất kỳ chất bổ sung nào khi trẻ dưới 6 tháng tuổi và sữa mẹ là công thức tốt nhất cho bé. Cho dù rất yêu thương con cái nhưng cha mẹ nên tìm kiếm lời khuyên y tế từ nhân viên có trình độ trước khi bổ sung bất cứ thứ gì cho con chứ đừng tự ý làm để tránh nguy hiểm cho sức khỏe của con.

Không nên xem thường bệnh sỏi thận ở trẻ em

Nhiều người nghĩ rằng sỏi thận ít gặp ở trẻ em, tuy nhiên, trong cuộc sống hiện nay, khi mà cha mẹ chỉ cần lơ là một chút trong ăn uống và chăm sóc con, khả năng bị sỏi thận ở các em nhỏ vẫn có thể xảy ra.

ỏi thận bắt đầu hình thành với tinh thể kết tủa do thành phần hóa học có trong nước tiểu. Chúng thường được hình thành trong thận hoặc đường tiết niệu. Ở trẻ nhỏ, nguyên nhân dẫn đến sỏi thận chủ yếu là do chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt không hợp lý. Ngoài ra, một số nguyên nhân khác như nhiễm trùng thận, tắc nghẽn đường tiết niệu hay di truyền... cũng có thể gây ra sỏi thận ở trẻ.

Các triệu chứng của sỏi thận ở trẻ nhỏ thường là: Đau lưng, đau bụng, sốt, nôn mửa hay buồn nôn, đau ở vùng háng, có khi đi tiểu ra máu...

Nhiều người không biết rằng lạm dụng canxi sẽ đem đến hậu quả xấu nhiều hơn.

Không phải cứ bổ sung canxi là sẽ cao lớn, tốt cho xương

Không chỉ có các bà mẹ tin rằng tăng cường bổ sung canxi cho con mỗi ngày là sẽ giúp con cao lớn, thông minh mà rất nhiều người lớn khác còn cho rằng bổ sung nhiều canxi sẽ tốt cho xương khớp của mình. Thực tế, họ không biết rằng sự lạm dụng này sẽ đem đến hậu quả xấu nhiều hơn.

Khi cơ thể hấp thu quá nhiều canxi, thận sẽ phải làm việc nhiều để thải lượng dư thừa, lâu ngày sẽ gây sỏi thận. Đặc biệt, nếu uống quá liều, uống vào buổi tối, lượng canxi không hấp thụ hết có thể tích tụ, gây vôi hóa thận, sỏi mật, táo bón, tăng canxi trong máu.

Ngoài ra, có không ít phụ nữ do sợ bị loãng xương nên đã tự ý dùng các thực phẩm có hàm lượng canxi cao mà không biết rằng như vậy có thể dẫn đến thừa canxi. Tùy mức độ thừa canxi mà dẫn đến các biến chứng từ nhẹ đến nặng như ăn không ngon miệng, táo bón, buồn nôn, mệt mỏi, đau cơ, đau xương, mất nước (do tiểu nhiều). Lượng canxi thải qua đường tiểu cao sẽ kết hợp với phốt phát hoặc oxalat tạo thành sỏi thận. Do đó, nếu bạn nghi ngờ loãng xương, cần đến chuyên khoa xương khớp đo mật độ xương, tìm nguyên nhân cụ thể.

Sỏi thận để lâu ngày có thể thành ung thư thận

Theo các chuyên gia y tế, ung thư thận có thể do nhiều yếu tố như thói quen nhịn tiểu, tiền sử gia đình, tiền sử bệnh tật, môi trường sống… Tuy nhiên, có một nguyên nhân gây ung thư thận mà ít ai ngờ tới, đó là sỏi thận.

Nếu không được điều trị đúng và kịp thời, sỏi thận có thể gây những biến chứng cho người bệnh như: Nhiễm trùng, tắc nghẽn đường tiết niệu, suy thận, từ đó ảnh hưởng đến chức năng của cơ thể cũng như có thể gây tử vong.

Ngoài ra, những trường hợp để sỏi lâu năm không điều trị có thể gây nhiễm trùng nặng, làm tổn thương niêm mạc thận, từ đó dẫn đến ung thư thận. Do đó, điều trị sỏi thận không chỉ để cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân mà còn giúp triệt tiêu một tác nhân gây nên ung thư.

Một trong những yếu tố dẫn đến ung thư thận có thể là do sỏi thận.

Những thói quen gây sỏi thận cần loại bỏ ngay

Để tránh những tổn thương thận, hãy tránh ngay những thói quen xấu như thế này trong cuộc sống hàng ngày và thay bằng những thói quen tốt cho sức khỏe:

- Uống ít nước: Uống ít nước sẽ khiến hệ tiết niệu ít việc, lượng nước tiểu lưu cữu, trở nên đậm đặc, chất đọng lại tăng lên dễ hình thành nên sỏi thận và sỏi đường tiết niệu.

- Ăn quá mặn: Thực phẩm chứa nhiều muối sẽ làm giảm độ pH nước tiểu, kích thích bài tiết chất canxi và cystine, gây ra sỏi. Ngoài ra chúng còn làm giảm bài tiết chất citrate - chất giúp ngăn chặn sự tạo thành sỏi.

- Nhịn tiểu: Nhịn tiểu khiến cho nước tiểu được chứa trong bàng quang trong một thời gian dài sẽ không chỉ gây hậu quả nặng nề như nhiễm trùng tiểu, bệnh lý về thận, sỏi thân, bàng quang, đường tiết niệu, làm giảm chức năng sinh lý…

- Lười vận động: Lười vận động khiến lượng canxi bài tiết vào nước tiểu tăng lên, tích tụ từ đó hình thành nên sỏi.

- Ngồi nhiều: Tiến sĩ Thomas Yates, giảng viên cao cấp về hoạt động thể chất, hành vi ít vận động và sức khỏe tại Đại học Leicester ở Vương quốc Anh, cùng đồng nghiệp đã tiến hành nghiên cứu và thấy rằng phụ nữ ngồi trong thời gian dài mà không di chuyển có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận 30%.

Theo Helino