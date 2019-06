Bé gái 12 tháng liệt dây thần kinh ngoại biên do nằm điều hòa: BS khuyến cáo cách chăm sóc con an toàn

Tại khoa Điều trị Liệt vận động, Bệnh viện Châm cứu Trung ương (Hà Nội), vừa tiếp nhận bệnh nhi Nguyễn Hoàng My (đã đổi tên, 12 tháng tuổi, ở Tuyên Quang) liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên vì nhiễm lạnh.

Trước đó, cả gia đình be My đã phát hiện ra bé có biểu hiện khác thường khi có dấu hiệu sưng ở vùng mắt và mắt nhíu sáng một bếm, nhìn mặt bé hơi méo nhất là khi cười. Khi gia đình cho bé My đi khám các bác sĩ tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương, bệnh nhi được chẩn đoán bị liệt dây thần kinh số 7 do lạnh.

Thạc sĩ, bác sĩ Dương Văn Tâm, Trưởng khoa Điều trị Liệt vận động, cho biết: Trong khoảng thời gian này khoa thường xuyên tiếp nhận trẻ bị dây thần kinh số 7 do bị nhiễm phong hàn.

Bé 12 tháng bị liệt mặ do nằm điều hòa

Căn bệnh này thường gặp khi thơi tiết chuyển mùa hoặc vào mùa hè nắng nóng khi mọi người đều dùng điều hòa máy lạnh, quạt gió, quạt phun xương nhiều.

Khi trẻ có dấu hiệu ăn uống rơi vãi, mặt lệch sang một bên ba mẹ cần cho trẻ tới gặp bác sĩ để được điều trị kịp thời. Bởi đó là những dấu hiệu trẻ bí liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên do lạnh. Bác sĩ Tâm nói.

Chuyên gia khuyến cáo cho trẻ dùng điều hòa đúng cách

Để nhiệt độ từ 25-28độ: Nhiệt độ này là nhiệt độ thích hợp với trẻ nhỏ để trẻ không bị quá lạnh và cảm thấy thoải mái khi nằm điều hòa mỗi ngày. Ngoài ra, trước khi đưa trẻ ra ngoài, nên tắt điều hòa, mở toàn bộ cửa phòng để trẻ thích nghi với nhiệt độ ngoài trời. Ngược lại, khi trẻ vừa đi ra ngoài về và có mồ hôi cũng không nên bật điều hòa ngay.

Chú ý hướng gió của điều hòa: Cha mẹ nên lưu ý tránh hướng gió của quạt và điều hòa phả thẳng vào mặt con sẽ khiến trẻ dễ nhiễm lạnh, ảnh hưởng tới sức khỏe của bé.

Cho trẻ nằm điều hòa nên điều chỉnh nhiệt độ

Duy trì độ ẩm trong phòng: Khi cho trẻ nằm điều hòa cha mẹ cần chú ý để một ca nước lạnh để duy trì độ ẩm của phòng, không để cho da trẻ bị khô khó chịu

Đảm bảo không khí trong lành: Cha mẹ nên thường xuyên mở cửa để lưu thông không khí trong phòng để gió và oxy từ ngoài tràn vào phòng thay đổi không khí cho trẻ, giúp trẻ có một không gian thoải mái nhất.

