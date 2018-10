Bé 2 tháng tuổi bị tiêu chảy nhưng việc làm sai lầm của cha mẹ đã khiến em tử vong

Cách đây không lâu, báo chí đưa tin anh Lý An Sơn ở tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) có cậu con trai 2 tháng tuổi bị tiêu chảy suốt 2 ngày. Vợ của anh Lý nghĩ rằng con không thoải mái nên đã mua massage cho trẻ dựa theo hướng dẫn trên mạng.

Sau khi được massage, đứa trẻ khóc càng to hơn, hơi thở dần trở nên yếu ớt. Ngay lập tức gia đình đã gọi cấp cứu tới nhưng đáng tiếc không thể cứu sống đứa trẻ. Sau sự việc đau lòng, anh Lý và gia đình vô cùng đau buồn, được biết đây là đứa con được thụ tinh trong ống nghiệm mà gia đình đã phải mất một thời gian dài công sức và tiền bạc mới có được.

Đáng tiếc, cha mẹ của đứa trẻ 2 tháng tuổi quá chủ quan khi con bị bệnh mà không hay biết để kịp thời đưa tới bệnh viện và lựa chọn phương pháp sai lầm. Bác sĩ Nhi Fudan Huang Zhiheng đã đưa ra lời cảnh báo với các bậc phụ huynh.

Tất cả các bậc cha mẹ phải nhớ: tiêu chảy ở trẻ em không hề đơn giản

Trong năm 2009, UNICEF và Tổ chức Y tế Thế giới đã xác định rằng tiêu chảy là kẻ giết người nguy hiểm thứ hai đối với trẻ em. Giám đốc điều hành UNICEF, Ann M. Veneman cho biết, “Ở các nước đang phát triển, 1,5 triệu trẻ em tử vong mỗi năm do bệnh tiêu chảy.”

Có nhiều nguyên nhân gây tiêu chảy ở trẻ em như do các bệnh nhiễm khuẩn vào mùa hè, các bệnh do nhiễm virus xuất hiện nhiều vào mùa thu, đông. Ngoài ra, một số trẻ có thể không dung nạp lactose dẫn tới tiêu chảy hoặc do protein sữa cũng có thể khó tiêu, trẻ cũng có thể bị ảnh hưởng do gen.

Trẻ mắc tiêu chảy thường dễ bị mất nước nghiêm trọng, nhiễm toan, mất cân bằng điện giải, suy dinh dưỡng, suy đa cơ quan và thậm chí tử vong. Trẻ càng nhỏ, nguy hiểm càng cao, đặc biệt là đối với trẻ dưới 1 tuổi, phụ huynh nhất định phải cảnh giác.

Tất cả các bậc cha mẹ nhớ: massage trẻ em không chữa khỏi tất cả các bệnh

Nhiều phụ huynh vì thương con nên không muốn để cho trẻ phải tới viện, đặc biệt khi nhiều người ngày nay rất tin vào các phương pháp massage cho trẻ sơ sinh giúp bé ăn ngon, ngủ yên thậm chí còn chữa táo bón, tiêu chảy,…

Thực tế, massage chỉ là một phương pháp vật lý trị liệu có giới hạn nhất định. Các bệnh do nhiễm virus, vi khuẩn như viêm phế quản, viêm não, viêm ruột, viêm cơ tim,… không thể dùng phương pháp massage. Bởi massage không thể cải thiện khả năng miễn dịch chỉ bằng vài cách xoa bóp ngắn hạn.

Cha mẹ cần hiểu rõ được tình trạng, vấn đề sức khỏe của con và đến bệnh viện uy tín để khám chữa.

Những sai lầm của cha mẹ khi chữa tiêu chảy cho con

Dùng nước lọc từ lá ổi, lá hồng xiêm

Các biện pháp gia đình các bé thường sử dụng nước lọc từ các loại lá ổi, hồng xiêm giã nhỏ khiến bệnh không những không thuyên giảm mà còn kéo dài và nặng thêm.

Bù nước bằng thực phẩm chức năng dạng oresol

Về nguyên tắc, oresol là thuốc cứu sống trẻ bị tiêu chảy, cứu rất nhiều trẻ bị tiêu chảy trên toàn thế giới. Nhưng hiện nay, người ta sản xuất oresol dạng thực phẩm chức năng, cho hương liệu vào để cho dễ uống, nhưng nó không còn là “thuốc” mà là dạng thực phẩm bổ sung. Điều này vô cùng nguy hiểm, bởi oresol vốn là thuốc chữa mất nước trong tiêu chảy, giờ sản xuất những dạng tương tự dễ khiến người dân nhầm là thuốc chữa bệnh. Trong khi đó, thuốc sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn về hàm lượng, liều dùng.

Mỗi lần trẻ hay người lớn đi ngoài phải uống hàng trăm ml oresol để bù nước, điện giải bị mất đi. Do đó, bù nước bằng oresol phải liên tục, ít một, thay nước lọc hoàn toàn mới giảm được nguy cơ mất nước, điện giải do tiêu chảy.

Điều sai lầm là người dân vẫn nhầm tưởng những dạng thực phẩm chức năng này là thuốc gây ra hậu quả đáng tiếc.

Tự ý sử dụng kháng sinh

Nhiều trẻ mắc tiêu chảy do rotavirut, kháng sinh cũng không có tác dụng trong trường hợp này.

Việc tự ý sử dụng kháng sinh có thể làm rối loạn hệ vi khuẩn có ích trong đường tiêu hóa, làm tiêu chảy kéo dài, khiến trẻ hấp thu càng kém và lâu bình phục.

Dùng thuốc cầm tiêu chảy

Những sai lầm thường gặp này bắt nguồn từ tâm lý nóng vội muốn con khỏi bệnh nhanh của người lớn nhưng cũng là nguyên nhân khiến tình trạng tiêu chảy của trẻ càng trở nên trầm trọng. Sử dụng các thuốc cầm tiêu chảy sẽ làm cho thời gian lưu trú của các virus, vi khuẩn trong đường tiêu hóa kéo dài hơn làm nặng thêm tình trạng tiêu chảy của trẻ và làm cho tiêu chảy kéo dài hơn.

Cho trẻ ăn kiêng

Khi trẻ bị tiêu chảy, cha mẹ kiêng khem quá mức sẽ làm cho cơ thể trẻ thiếu năng lượng, trẻ dễ bị suy dinh dưỡng, không đủ năng lượng để chống đỡ với nhiễm trùng trong cơ thể cũng như chậm hồi phục tổ chức ruột bị tổn thương dẫn đến tiêu chảy kéo dài khiến các bé bị suy dinh dưỡng, ảnh hưởng tới sự phát triển. Các gia đình chỉ cần tạm ngưng các thực phẩm nhuận tràng, hạn chế đồ uống có ga và thức ăn quá ngọt…

Cha mẹ nên tích cực cho trẻ ăn chế độ ăn như khi trẻ bình thường, không kiêng khem và không nên thay đổi thành phần thức ăn của trẻ.

Theo Khám phá