Bất thường khi đi tiểu, bạn nên đi khám ngay

Bác sĩ Nguyễn Quang Cừ - BV An Việt, Hà Nội

Theo bác sĩ Cừ, cách đây không lâu ông gặp trường hợp nam thanh niên khoảng 30 tuổi, đi tiểu có màu hồng, tia máu nhưng ngại không đi khám mà nghĩ do viêm tiết niệu bình thường.

Bệnh nhân tự mua thuốc về uống nhưng khi đến bệnh viện khám bác sĩ phát hiện có u ở bàng quang. Phẫu thuật sinh thiết giải phẫu bệnh thì phát hiện đó là ung thư bàng quang. Chính vì thế, màu nước tiểu cũng là cảnh báo bệnh tật.

Bác sĩ Cừ cho biết nếu nước tiểu có máu vàng sậm đây là dấu hiệu cảnh báo bạn đang mắc một bệnh lý về gan. Theo bác sĩ Ngọc khi đó có thể gan của bạn có thể bị viêm gan cấp tính do vi rút viêm gan như B, C, D, E thậm chí lá gan bị xơ hoặc suy gan. Do chức năng gan bị tổn thương khiến thải ra quá nhiều sắc tố da cam trong nước tiểu.

Ngoài ra, bác sĩ Ngọc cho biết nước tiểu vàng sậm cũng là dấu hiệu của một số bệnh nguy hiểm khác ngoài gan như nhiễm trùng đường tiết niệu, viêm niệu đạo do lậu, suy thận.

Nước tiểu có màu máu, hồng nhạt khi đó liên quan đến đường tiết niệu, bệnh lý tuyến tiền liệt hoặc thận.

Nước tiểu trắng đục như sữa hoặc như nước vo gạo, có những váng mỡ, để lắng lại có những mảng keo, mảng trắng như sữa đông hoặc mỡ đông là những triệu chứng điển hình của bệnh tiểu dưỡng chấp.

Ngoài màu của nước tiểu, những triệu chứng khi đi tiểu cũng cần chú ý. Theo bác sĩ Cừ khi có các triệu chứng dưới đây người bệnh cần nghĩ tới các bệnh lý tiết niệu có thể mắc.

Đi tiểu đau rát

Khi đi tiểu có cảm giác khó chịu, nóng rát là dấu hiệu cho thấy bàng quang hoặc niệu đạo có thể đang gặp vấn đề. Một số người có thể cho rằng đây là dấu hiệu của chứng khó tiểu, tuy nhiên căn bệnh này ít gặp ở người trẻ tuổi.

Tiểu nhiều lần

Nếu một ngày bạn đi tiểu khoảng 8 lần hoặc thường xuyên phải thức giấc trong giấc ngủ để đi tiểu thì cũng đáng chú ý. Đi tiểu thường xuyên có thể là dấu hiệu của bệnh viêm bàng quang kẽ. Đây là bệnh gây viêm các lớp cơ của bàng quang và khiến bệnh nhân bị đau ở vùng xương chậu.

Đi tiểu đột ngột, gấp gáp

Bên cạnh việc đi tiểu nhiều lần, nếu bạn thường xuyên phải đi tiểu dù vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì cũng cần chú ý. Bên cạnh việc đi tiểu bất thường này là những cơn đau, khó chịu ở bàng quang và đường tiết niệu.

Đi tiểu có mùi nặng

Khi bị nhiễm trùng đường tiết liệu, nước tiểu sẽ có mùi hôi hoặc mùi amoniac mạnh, tạo ra một mùi hương hơi ngọt hoặc mùi hôi thối gây khó chịu, đó là cách mà cơ thể bạn cảnh báo về tình trạng sức khỏe.

Trong nước tiểu có mủ

Khác với bình thường, nếu bị nhiễm trùng đường tiết niệu bạn có thể bị chảy mủ ở trong nước tiểu. Vì vậy, khi thấy màu nước tiểu có màu trắng đục, bạn nên đi khám để biết rõ và điều trị tận gốc vấn đề, loại trừ sớm bệnh tật.