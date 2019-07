Bạn trai “rùng mình” vội từ chối hôn ngay khi mở miệng, cô gái đi khám mới biết lý do

Jiang Kunjun, giáo sư phẫu thuật tại Bệnh viện Cơ Long Trường Canh đã chia sẻ một trường hợp về nữ bệnh nhân có vẻ ngoài xinh đẹp chẳng kém các cô hotgirl nhưng không hiểu sao có một thời gian cô đột nhiên không thích nói chuyện với bạn bè, tránh xa mọi người. Lúc đầu bạn bè nghĩ rằng cô gái trẻ bị tự kỷ. Sợ bạn bè hiểu lầm nên cô buộc phải lên tiếng và khi mọi người nhìn vào miệng của cô thì đều bất ngờ với những vòng xoáy kỳ lạ trên lưỡi.

Cô gái bị bạn trai từ chối hôn sau khi nhìn thấy lưỡi của cô. (Ảnh minh họa)

Sau này khi cô gái trẻ có bạn trai, lúc cả hai định hôn nhau, người bạn trai bất ngờ dừng lại và cảm thấy rùng mình, sợ hãi với điểm khác thường trên lưỡi của bạn gái. Chính vì vậy tình cảm của cả hai cũng dần lạnh nhạt bởi chàng trai nghi ngờ cô gái có bệnh tật nên không dám hôn hay yêu đương.

Cuối cùng vì không chịu được tình cảnh bạn bè cười chê, người yêu xa lánh nên cô gái đã đi khám. Giáo sư Jiang Kunjun nhận định lưỡi của cô gái được gọi là lưỡi bản đồ. Lưỡi bản đồ tự nhiên chủ yếu được tìm thấy ở những bệnh nhân bị dị ứng mũi, viêm da dị ứng và hen suyễn, điều đó có nghĩa là hệ thống miễn dịch có vấn đề.

Lưỡi bản đồ. (Ảnh minh họa)

Về cơ bản thì đây là bệnh lành tính, không có liên quan đến nhiễm trùng hay ung thư . Bệnh này còn có tên gọi khác là bệnh viêm lưỡi di chuyển lành tính và ban đỏ di chuyển.

Tuy nhiên, khi bệnh trở nên nghiêm trọng thì có thể dẫn đến nhiễm trùng, nứt lưỡi và cảm giác đau đớn, khó chịu. Bệnh ảnh hưởng tới khoảng 1–3% dân số và có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, bệnh cũng phổ biến ở nữ giới hơn so với nam giới. Bệnh viêm lưỡi bản đồ là một căn bệnh ảnh hưởng đến niêm mạc lưỡi.

Triệu chứng chính của viêm lưỡi bản đồ

• Xuất hiện các mảng màu xám trắng trên lưỡi.

• Sưng và sau đó ảnh hưởng tới các vùng biểu mô.

• Xuất hiện của các đốm màu đỏ hoặc hồng đa dạng về kích thước và hình dạng.

• Ở những vùng xảy ra hiện tượng bong tróc, có những nhú giống như nấm. Chúng xuất hiện như những đốm đỏ. Hiếm khi xuất hiện chỉ ở một dạng duy nhất mà thường ở các phần khác nhau của lưỡi.

Những dấu hiệu ở lưỡi cảnh báo tình trạng sức khỏe

Lưỡi màu đỏ

Khi cơ thể bạn nóng thì lưỡi sẽ có màu đỏ và hơi sưng. Nếu lưỡi sáng bóng hoặc đỏ dâu tây, điều đó có nghĩa là bạn không có đủ chất sắt hoặc vitamin B12, B-3 và có thể bạn mắc bệnh Kawasaki. Do đó hãy bổ sung các vitamin này trong chế độ ăn uống hàng ngày.

Lưỡi có mảng bám đen hoặc nâu

Mảng bám màu đen hoặc nâu trên lưỡi có thể trông khá đáng sợ nhưng hầu hết là dấu hiệu của việc vệ sinh kém, hút thuốc hoặc uống nhiều cà phê, trà đen. Kết quả là, có thể gây ra mùi khó chịu từ miệng. Điều đầu tiên bạn nên làm là từ bỏ những thói quen xấu gây ra mảng bám và đừng chỉ làm sạch răng mà cả lưỡi cũng cần vệ sinh.

Lưỡi vàng

Lý do của lưỡi vàng và lưỡi đen khá tương tự. Lưỡi vàng xảy ra do sự hình thành của nấm men trên bề mặt lưỡi do vệ sinh răng miệng không tốt. Sau một thời gian vệ sinh răng miệng tốt, vấn đề sẽ được cải thiện.

Lưỡi có mảng trắng dày

Mảng trắng rất giống phô mai là dấu hiệu của nhiễm trùng nấm men hoặc nấm candida. Mảng bám này xuất hiện khi candida albicans phát triển quá mức, bao gồm các loại men có trong miệng của một người khỏe mạnh. Những lý do cho điều này có thể khác nhau: dùng thuốc kháng sinh, tiểu đường, hệ thống miễn dịch yếu hoặc huyết áp cao. Tốt nhất bạn nên đi khám bác sĩ.

Lưỡi có nếp nhăn

Lưỡi nhăn nheo đơn giản có thể là dấu hiệu của sự lão hóa. Thông thường, các vết nứt là an toàn nhưng nếu bạn không đánh răng sạch sẽ, nhiễm trùng có thể phát triển. Nấm có thể phát triển ngay trong vết nứt và gây đau. Vấn đề có thể được giải quyết bằng các loại thuốc đặc biệt. Ngoài ra, nếu bạn trồng răng sai cách, bạn có thể phát triển tình trạng lưỡi bị nhăn.

Lưỡi có đốm trắng nhỏ

Những đốm như vậy có thể là dấu hiệu cho thấy có một cái gì đó gây kích ứng. Ví dụ, một chiếc răng liên tục cọ xát vào lưỡi có thể gây ra điều này. Nhưng hầu hết thời gian, những đốm này là do sự gia tăng sản xuất tế bào ở những người hút thuốc. 5%-17% các tế bào này có thể là các tế bào tiền ung thư. Nếu các đốm không biến mất trong vài tuần, điều quan trọng là bạn phải gặp bác sĩ và thực hiện tất cả các xét nghiệm cần thiết.

Theo Khám phá