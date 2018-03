Bạn sẽ bất ngờ khi biết chất béo không hẳn là nguyên nhân khiến bạn béo

Theo Bonnie Taub-Dix, tác giả cuốn sách về dinh dưỡng nổi tiếng Read It Before You Eat It cho biết, bổ sung một lượng chất béo nhất định vào khẩu phần ăn vừa giúp đồ ăn thơm ngon hơn, vừa giúp bạn giảm cân.

Quả bơ, bánh mì ngũ cốc nguyên cám và pho mát đều có thành phần chất béo cao, nhưng vẫn là những loại thực phẩm ưa thích trong việc giảm cân.

Nghe có vẻ kì lạ, nhưng chất béo không phải nguyên nhân chính khiến bạn tăng cân, mà thậm chí là làm điều ngược lại. Nó có thể giúp bạn giảm cân, nếu bạn sử dụng đúng cách.

Vì sao chất béo luôn bị gán mác "không tốt cho sức khỏe"

Nguyên nhân chính là do những loại đồ ăn chứa nhiều chất béo thường cũng lại là những loại dính với cái mác "không tốt cho sức khỏe", như đồ ăn nhanh, bánh donut, bim bim... Và thực chất là chúng ta thường thích hương vị thơm ngon mà chất béo mang lại sẽ khiến việc ăn quá nhiều dễ xảy ra hơn.

Tại sao chất béo lại tốt cho sức khỏe?

Ngày trước, khi mà đồ ăn không phong phú và dễ tìm thấy như bây giờ, con người luôn phải kiếm tìm những loại thực phẩm chứa nhiều năng lượng nhất, và chất béo là một trong số đó.

Vitamin C có trong cam sẽ không được hấp thụ nếu không có sự trợ giúp của chất béo.

Và mặc dù hàng nghìn thế kỉ trôi qua, việc duy trì sự sống khỏi việc chết đói không còn quá cấp thiết, nhưng chất béo vẫn đóng vai trò quan trọng. Theo cô Taub- Dix: "Vitamin A, D, E và K đều là vitamin tan trong chất béo. Nếu không có chất béo, những loại vitamin này sẽ không được hấp thụ vào cơ thể đúng cách"

Và chất béo cũng có thể giúp bạn giảm cân

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, thực phẩm với chất béo tốt như quả bơ và các loại hạt, cần nhiều thời gian để tiêu hóa hơn, đồng nghĩa với việc mang lại cho người dùng càm giác no lâu hơn.

Loại bỏ tất cả chất béo khỏi khẩu phần ăn, đồng nghĩa với việc tự khiến quá trình giảm cân trở nên khó khăn hơn, cả về mặt tinh thần lẫn thể chất. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Diabetes Carefound cho thấy, chất béo không bão hòa đơn (monounsaturated fat) có nhiều trong các loại hạt giúp ngăn ngừa sự tích tụ mỡ của cơ thể. Không chỉ vậy, kết hợp chất béo và carbs trong bữa ăn giúp giữ ổn định lượng đường trong máu, tránh việc bị đói vì hạ đường huyết (khiến chúng ta ăn nhiều hơn vào bữa sau).

Nhưng có một loại chất béo mà bạn không nên ăn quá nhiều

Thay vì chỉ chú trọng nhãn low-fat thì các bạn nên xem kĩ thành phần dinh dưỡng của đồ ăn xem chúng có chứa trans-fat không. Khác với các loại chất béo khác, trans-fat được tạo ra bởi con người thông qua công đoạn hydro hóa, giúp bảo quản thực phẩm tốt hơn. Vì vậy, chúng được sử dụng nhiều trong các loại thực phẩm chế biến sẵn như đồ đóng hộp, bánh kẹo...

Tuy cũng là chất béo, trans-fat lại không mang đến nhiều lợi ích sức khỏe cho chúng ta. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trans-fat làm tăng lượng cholesterol xấu (LDL) và làm giảm lượng cholesterol tốt (HDL). Để biết đồ ăn của mình có chứa loại chất béo này không, các bạn có thể xem thành phần dinh dưỡng, và thành phần có chứa các từ như trans-fat, hydrogenated, partially hydrogenated oils...

Vậy dùng chất béo như thế nào để giảm cân?

Luôn luôn chú ý đến số lượng, kể cả với chất béo tốt. Chất béo dù dưới bất kì hình thức nào cũng chứa nhiều calo gấp 2 lần protein và carbs. Theo cô Taub-Dix: "Thông thường, mọi người chọn đúng loại đồ ăn, nhưng lại ăn quá nhiều".

Cô Taub-Dix thường khuyên khách hàng của cô chỉ nên sử dụng 2 thìa cà phê (teaspoon) dầu olive cho mỗi phần ăn. Vì chỉ một thìa (tablespoon) dầu olive đã chứa đến 120 calo, và nếu không đong đếm cẩn thận thì sẽ rất dễ để bạn dùng quá nhiều.

Ngoài dầu olive thì các bạn cũng có thể thêm chất béo tốt vào khẩu phần ăn với bơ lạc, cá hồi, sữa và các chế phẩm từ sữa, các loại ngũ cốc nguyên cám, các loại hạt... Lưu ý phụ thuộc vào chế độ ăn của mình, các bạn cần điểu chỉnh lượng chất béo phù hợp. Chẳng hạn như, chế độ ăn ít béo cần khoảng 30% calo từ chất béo, chế độ ăn ketogenic cần 50 – 70% calo từ chất béo và chế độ ăn Địa Trung Hải cần 35 - 40% calo từ chất béo.

Theo Helino