Bác sĩ nhắc không được tìm hiểu bệnh qua google, người phụ nữ đã làm thế này và cứu được bản thân

Bài viết này là một bài trong loạt bài mới của Health kể về những câu chuyện của những người phụ nữ thực sự có triệu chứng bệnh nhưng lại bị loại bỏ hoặc chẩn đoán sai. Và đây là câu chuyện của Lina Kharnak do chính cô kể lại.

Tôi luôn coi mình là người có sức khỏe tương đối tốt. Tôi luôn đi kiểm tra sức khỏe hàng năm, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và cố gắng tập thể dục. Nhìn chung, tôi rất vui khi được kết luận hoàn toàn bình thường. Mặc dù tôi có chu kì kinh nguyệt nặng nề và kéo dài, cùng với chứng chuột rút tồi tệ, nhưng mẹ tôi cũng vậy, con gái tôi cũng vậy nên tôi nghĩ đó là bình thường.

Lina Kharnak đã kể lại câu chuyện bác sĩ chẩn đoán mình sai ra sao.

Năm 2011, sau hai lần mang thai khỏe mạnh trước đó, tôi bị sẩy thai khi mang bầu 4 tháng. Ngay sau đó, tôi bắt đầu bị đau lưng và chân nghiêm trọng. Lúc đầu, tôi đổ lỗi cho việc mình đang già đi hoặc do thực tế là tôi đã ngồi rất nhiều trong ngày (do đặc thù công việc là một luật sư). Khi cơn đau không biến mất, tôi nghĩ có vẻ như đó là do đau thần kinh tọa hoặc dây thần kinh bị chèn ép. Sau khi kiểm tra vùng chậu và siêu âm bình thường, bác sĩ của tôi cũng cho là như vậy. Tôi cũng đã tham khảo ý kiến của những người bị bệnh này.

Cơn đau ngày càng tồi tệ

Tôi đã tham gia các lớp vật lý trị liệu và Pilates, nhưng cơn đau không bao giờ hết hẳn. Mãi đến năm 2014 tôi mới nhận ra rằng nó trở nên tồi tệ hơn trong và sau những ngày tôi có kinh nguyệt. Tôi cũng bắt đầu bị các triệu chứng khác như nhiễm trùng đường tiết niệu thường xuyên, táo bón và huyết áp cao. Ngay cả chuyện tình dục cũng trở nên đau đớn. Tôi cảm thấy rất bối rối. Nếu không có gì bất thường xuất hiện trong các kì kiểm tra và xét nghiệm, vậy thì điều gì đã gây ra cơn đau của tôi?

Bác sĩ khuyên tôi nên tham khảo ý kiến các bác sĩ chuyên về các vấn đề tử cung nhưng tôi đã không làm như vậy ngay lập tức. Tôi không thể tưởng tượng rằng có điều gì xấu xảy đến với tôi. Thêm vào đó, đến thời điểm này, tôi đã quen với việc 2 tuần đau, 2 tuần không đau. Phải đến 14 tháng sau tôi mới đến gặp bác sĩ chuyên khoa. Nhìn lại, đó là một sai lầm rất lớn của tôi.

Lina Kharnak dần quen với cuộc sống quen với việc 2 tuần đau, 2 tuần không đau.

"Ngừng ngay việc nghe theo bác sĩ google"

Vào năm 2015, trong khi nghiên cứu các triệu chứng của mình trên internet, tôi thấy có liên quan đến lạc nội mạc tử cung - các mô trong tử cung phát triển bên ngoài tử cung. Dường như nó chính là nguyên nhân gây ra các triệu chứng của tôi, nhưng cả 2 chuyên gia mà tôi gặp năm đó đều không đề cập đến nó, giống như kiểu họ đang chọc tức tôi. Thậm chí, trên thực tế, một trong những bác sĩ đã nói với tôi rằng hãy dừng việc nghe theo bác sĩ google lại ngay.

Mặc dù cả 2 bác sĩ đều nói rằng họ có thể điều trị các triệu chứng của tôi bằng nhiều loại thuốc khác nhau. Tôi đã thử dùng thuốc tránh thai mà họ đã gợi ý nhưng rồi đã phải dừng lại vì nó khiến tôi nôn nao suốt và thường xuyên bị đau đầu.

Tôi nhớ, vào một ngày thứ 2 trong tháng Tám nóng bức, ra khỏi văn phòng, tôi đã phải đi bộ qua vài tòa nhà đến ga xe lửa, và trong khi đi bộ, tôi đã nghĩ mình sẽ không đến gặp 2 vị bác sĩ kia nữa bởi họ không hề nghe mình. Tôi sẽ đối phó với cuộc sống 2 tuần đau, 2 tuần không đau của mình cho đến khi mãn kinh.

Nhưng cơn đau ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Vào năm 2017, bác sĩ sản phụ khoa đề nghị tôi nên siêu âm lại sau khi biết tôi đã bực tức như thế nào. Khi khuôn mặt của cô ấy chuyển sang cảm giác rất tệ cũng là lúc tôi phát hiện ra rằng cô ấy không thể tìm thấy buồng trứng trái của tôi trên hình ảnh đâu.

Một siêu âm bụng đã cũng như chụp CT nhanh chóng được thực hiện. Kết quả cho thấy tôi có một tình trạng gọi là hydronephrosis (sưng thận, do dự trữ nước tiểu). Nó nghiêm trọng đến mức thận của tôi đã ngừng hoạt động. Tôi đã rất ngạc nhiên. Buồn bã. Sợ hãi. Và tôi không biết phải làm gì, vì các bác sĩ cũng không biết nguyên nhân.

Tôi đã quay lại tìm kiếm thông tin trên mạng thì đọc được trường hợp một người phụ nữ mô tả thận của mình bị ảnh hưởng như thế nào do lạc nội mạc tử cung. Tôi biết có khi tôi cũng có bệnh đó. Tôi bắt đầu tìm kiếm một chuyên gia lạc nội mạc tử cung cho mình.

Một trong những bác sĩ đã nói với Lina Kharnak rằng hãy dừng việc nghe theo bác sĩ google lại ngay.

Chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời

Ba tháng sau, tôi gặp tiến sĩ Tamer Seckin, một bác sĩ phẫu thuật nội soi phụ khoa ở New York. Sau khi dành thời gian để đọc tất cả các bệnh án của tôi, anh ấy đã rất kinh hoàng khi không ai phát hiện ra các triệu chứng lạc nội mạc tử cung cổ điển, chẳng hạn như đau lưng và đau khi quan hệ.

Bên cạnh lạc nội mạc tử cung, tôi đã bị adenomyosis (đó là khi niêm mạc tử cung phát triển thành cơ tử cung). Bác sĩ Seckin cũng chẩn đoán tôi bị vỡ xương chậu - biến chứng nặng của lạc nội mạc tử cung khiến các cơ quan vùng chậu của tôi dính vào xương.Tôi đã phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung, buồng trứng và ống dẫn trứng.

Các triệu chứng lạc nội mạc tử cung cổ điển là đau lưng và đau khi quan hệ.

Cuộc phẫu thuật kéo dài 9 giờ đồng hồ. Ngoài bác sĩ Seckin tham gia phẫu thuật còn có bác sĩ tiết niệu và chuyên khoa đại trực tràng. Trong quá trình phẫu thuật, họ phát hiện ra rằng thận của tôi đã bị nhiễm trùng và sưng to gấp 4 lần kích thước bình thường của nó. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc lấy nó ra.

Không ai cảm thấy tuyệt vời sau ca phẫu thuật như thế này, nhưng tôi thì có. Tôi thực sự thấy hạnh phúc. Cơn đau đã biến mất. Tôi nhớ rất rõ việc ngồi trong phòng chờ trước khi phẫu thuật, ký giấy tờ và không thể đặt vật nặng lên phía chân trái vì cơn đau dữ dội bắn xuống chân tôi. Sau cuộc phẫu thuật, tôi đau đớn và lảo đảo, nhưng cơn đau bên trái cơ thể tôi đã biến mất.

Cuối cùng, sau 3 tháng nghỉ ngơi, tôi đã có lại được sự bình yên về tinh thần. Sau 7 năm sống trong đau đớn, bây giờ, tôi cảm thấy mình được sống lại một lần nữa.

Theo Helino