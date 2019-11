Bác sĩ giật mình khi nắn ngực nam bệnh nhân thấy chảy sữa, hóa ra là vì bệnh này

Một số người tìm đủ mọi cách để khiến ngực trông lớn hơn nhưng có một số người lại muốn thu nhỏ "vòng một" lại. Đối với chàng trai 25 tuổi, Xiao Wang, bộ ngực lớn chính là vấn đề của anh.

Khi còn thiếu niên, Xiao Wang không dám vào nhà tắm công cộng hay đi bơi bởi khi đó, anh sẽ phải cởi trần và để lộ ra bộ ngực lớn như con gái. Và điều đó sẽ khiến anh trở thành trò đùa của người khác. Không chỉ ngực lớn, Xiao Wang cũng có vẻ ngoài như con gái, râu gần như không có, giọng nói mảnh cao như con gái, làn da mỏng manh, mịn màng tới mức đồng nghiệp còn hỏi anh dùng sản phẩm chăm sóc da nào. Vì điều này, Xiao Wang rất tự ti.

Ngực của nam thanh niên lớn như con gái lại còn tiết ra sữa.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Xiao Wang đã có bạn gái là sinh viên y khoa. Sau khi phát hiện "điểm bất thường" của Xiao Wang, người bạn gái với kiến thức y khoa không hề ghét bỏ anh mà còn khuyên anh nên tới viện khám. "Anh hãy tới bệnh viện kiểm tra xem vấn đề gì, nếu chỉ đơn giản là do béo thì hoàn toàn có thể giải quyết bằng phẫu thuật thẩm mỹ", bạn gái Xiao Wang khuyên.

Tại bệnh viện y học cổ truyền Trung Quốc, Hàng Châu, bác sĩ Jin Jianhong, phó khoa Nội tiết đã tiến hành kiểm tra,. Khi kiểm tra phần ngực, bác sĩ Jin Jianhong còn nhận thấy ngực của Xiao Wang có tiết sữa nếu ấn mạnh. Kết quả chẩn đoán cuối cùng là Xiao Wang bị u tuyến yên tiết prolactin (u tiết prolactin).

Bác sĩ Jin Jianhong cho biết: Đây là tình trạng khối u nằm ở tuyến yên tạo ra quá nhiều prolactin đi vào máu. Đây là bệnh phổ biến nhất của u nội tiết tố có thể phát triển trong tuyến yên của bạn. Bệnh có thể ảnh hưởng tới bài tiết các hormone sinh dục, nữ hóa tuyến vú ở nam giới và có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Xiao Wang bị u tuyến yên tiết prolactin.

Khi Xiao Wang được đưa vào bệnh viện, mức độ prolactin đạt hơn mười lần so với mức bình thường, cao hơn mức của các bà mẹ cho con bú và mức độ androgen rất thấp. May mắn thay, có những loại thuốc đặc biệt cho bệnh này. Hiện tại, sau 3 tháng điều trị, Xiao Wang không còn tiết sữa và ngực đang dần co lại, khối u tuyến yên cũng đã bị thu hẹp.

Xiao Wang cũng ngạc nhiên khi thấy rằng khuôn mặt bắt đầu mọc râu và làn da của anh ta không còn quá mỏng manh. Mặc dù xuất hiện thêm vài nốt mụn nhưng anh rất vui vì nó chỉ ra rằng nội tiết tố nam tăng lên. Cách đây không lâu, anh đã đưa bạn gái về quê, hàng xóm cũng nói rằng giọng nói của Xiao Wang trầm và nam tính hơn trước.

Những triệu chứng cảnh báo u tuyến yên

Đối với nữ giới:

- Núm vú tiết dịch bất thường;

- Đau vú;

- Giảm ham muốn tình dục;

- Suy giảm thị lực;

- Đau đầu;

- Vô sinh;

- Kinh nguyệt không đều hoặc vô kinh;

Đối với nam giới:

- Suy giảm thị lực;

- Nữ hóa tuyến vú nam giới;

- Đau đầu;

- Giảm ham muốn tình dục;

- Vô sinh;

- Suy giảm thị lực.

Ngoài những triệu chứng trên, bạn cũng có thể sẽ cảm thấy buồn nôn hoặc ói mửa hoặc thậm chí là hôn mê.

Theo Khám phá