Bà mẹ đột nhiên bị vàng da, toàn thân xước đến chảy máu vì thứ nhiều chị em cũng dùng

Laura Hutchinson, 27 tuổi đến từ Nottinghamshire, Anh sau nhiều năm tiêm thuốc tránh thai đã quyết định chuyển sang dùng thuốc. Vì cô nghĩ rằng nếu dùng thuốc thì sau khi ngưng dùng, cô sẽ nhanh chóng có con hơn so với việc tiêm thuốc.

Tuy nhiên sau khi dùng thuốc được 1 tháng, da của Hutchinson bắt đầu bị ngứa ngáy. Sau đó, cô đã được khuyên nên đến Bệnh viện Bassetlas ở Worksop để tiến hành xét nghiệm máu. Sau nhiều lần kiểm tra, các bác sĩ nghi ngờ gan của cô Hutchinson có vấn đề. Họ tiếp tục gửi cô đi xét nghiệm thêm khi các triệu chứng của cô trở nên tồi tệ hơn.

Có lúc đi vệ sinh, bà mẹ một con còn nhìn thấy nước tiểu chuyển màu tối và da cô đột nhiên chuyển dần sang màu vàng, ngay cả tròng mắt cũng chuyển vàng, cô liên tục bị đau bụng cũng như mệt mỏi. Lúc này, cô mới nghĩ có thể bản thân đã bị xơ gan - bệnh thường là do tổn thương lâu dài do rượu hoặc viêm gan B, viêm gan C và bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Tuy nhiên các bác sĩ tại bệnh viện lại nói rằng vấn đề của cô không phải như vậy.

Nhưng chẳng lâu sau, các triệu chứng của Hutchingson trở nên tồi tệ hơn khi cô bắt đầu chảy máu do trầy xước da. "Đến thời điểm này, tôi đã nghỉ làm rất nhiều ngày và vẫn không biết điều gì đang xảy đến với mình. Sau đó tôi bắt đầu cảm thấy rất sốt và yếu, nhưng bác sĩ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ bắt đầu xét nghiệm viêm gan và những thứ khác, thậm chí họ còn kiểm tra xem tôi có thực sự mang thai không", Laura Hutchinson nói.

Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng tìm ra nguyên nhân nhưng họ vẫn chưa thể đưa ra được kết luận chính xác. Đến tháng 11, Hutchingson được tiến hành sinh thiết gan và xác nhận nội tạng của cô đã bị tổn thương. Kết quả sinh thiết cho thấy nồng độ bilirubin trong gan của cô khá cao - 245. Đây là một sắc tố màu vàng trong máu được gan xử lý. Bất kỳ bệnh nào ảnh hưởng đến chức năng của gan và ảnh hưởng đến khả năng loại bỏ bilirubin khỏi máu, đều có thể khiến cho bilirubin tích tụ.

Cô Hutchinson đã trải qua 11 ngày trong bệnh viện. Đến ngày thứ 11, cô đã xin y tá về nhà vì không thể chịu đựng được sự căng thẳng nữa. Sau khi ra viện, cô được bác sĩ thông báo rằng vấn đề của cô bắt nguồn từ chính loại thuốc tránh thai mà cô uống.

Sau sự việc này, Hutchinson đã rút ra được kinh nghiệm cho mình và muốn chia sẻ với mọi người để biết cách bảo vệ bản thân. "Điều này đã khiến tôi luôn nhớ là phải suy nghĩ 2 lần trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc tránh thai nào vì tôi tin rằng bất cứ loại nào cũng có thể rất nguy hiểm. Chị em phụ nữ cần lưu ý rằng những tác dụng phụ này tồn tại và có thể ảnh hưởng đến mình", cô nói.

Hiện tại, cô Laura Hutchinson vẫn tiếp tục đi xét nghiệm máu một cách thường xuyên. Cô cũng chăm chỉ vận động ngoài trời nhiều hơn với hy vọng sẽ sớm trở lại làm việc.

Từ năm 2016 đã có những kiến nghị yêu cầu loại bỏ thuốc tránh thai Rigvedon vì một số tác dụng phụ của nó. Tuy nhiên, theo NHS, những rủi ro khi sử dụng thuốc tránh thai kết hợp khá nhỏ và đối với hầu hết phụ nữ, lợi ích của thuốc vẫn vượt trội hơn so với những mối lo ngại.

Phía công ty sản xuất loại thuốc tránh thai này nói rằng họ sẽ điều tra trường hợp của cô Hutchinson. Người phát ngôn của công ty cho biết: "Có nhiều nguyên nhân khác nhau có thể dẫn đến tổn thương gan, ví dụ như là dùng các loại thuốc khác, nhiễm virus hoặc các tình trạng bệnh lý tiềm ẩn của gan. Do đó, trong trường hợp hiện tại, dựa trên thông tin rất hạn chế, mối quan hệ nhân quả giữa sản phẩm tránh thai có chứa levonorgestrel và chấn thương gan là không thể đánh giá được. Các kết luận về sản phẩm sẽ sớm được đưa ra".

"Rối loạn chức năng gan là tác dụng phụ hiếm gặp liên quan đến toàn bộ nhóm thuốc tránh thai nội tiết tố và oestrogen. Để nắm được thông tin đầy đủ, tốt nhất là người dùng nên trao đổi với bác sĩ để biết các rủi ro và tác dụng của thuốc tránh thai đường uống trước khi dùng", ông nói thêm.

Theo Khám phá