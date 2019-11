Ăn quả bơ thế này vừa vứt hết chất bổ, vừa rước độc hại vào người

Ảnh minh họa: Internet

Một ly bơ có chứa 23% folate, chất đã được chứng minh có tác dụng giảm nguy cơ do bệnh tim gây ra so với những người không ăn. Việc dùng bơ thường xuyên có tác dụng duy trì tình trạng khỏe khoắn và tăng cường hệ miễn dịch. Bơ giúp làm dịu phần bề ngoài nhạy cảm, niêm mạc của bao tử và tá tràng, do vậy sẽ có tác dụng điều trị hiệu quả các vết loét.

Tốt cho mắt

Trong bơ có chứa lượng lutein carotene cao hơn bất cứ loại trái cây nào khác. Chất này giúp chống sự thoái hóa thành các vết đen, bệnh đục nhân mắt và một số bệnh về mắt liên quan đến tuổi thọ.

Giảm cholesterol

Bơ có chứa rất nhiều beta-sitosterol, là một hợp chất làm giảm tỉ lệ cholesterol. Một nghiên cứu tiến hành trên 45 người đã cho thấy ăn một quả mỗi ngày sẽ giúp giảm tỉ lệ chất béo xuống khoảng 17% chỉ trong vòng một tuần.

Giúp điều chỉnh huyết áp

Với hàm lượng cao axít folic và kali có trong trái bơ sẽ giúp điều chỉnh huyết áp và chống đột quỵ, cũng như ngăn ngừa những vấn đề về tim và các bệnh liên quan đến hệ tuần hoàn. Không thể phủ nhận những tác dụng tuyệt vời mà bơ đem lại cho sức khỏe con người, tuy nhiên, khi ăn bơ bạn cần lưu ý điều dưới đây:

Người gan yếu không nên ăn quả bơ

Một số chất dầu chứa trong quả bơ có hại cho gan, gây ra những tổn thương sâu hơn khi gặp phải những trục trặc sẵn có ở gan. Do đó, những người bị bệnh gan, gan yếu thì không nên ăn quả bơ.

Phụ nữ đang cho con bú

Quả bơ rất tốt cho phụ nữ mang thai nhưng lại có hại cho phụ nữ đang cho con bú. Bởi các chất trong bơ sẽ làm giảm quá trình sản xuất sữa của phụ nữ. Bệnh cạnh đó nếu phụ nữ mang thai cho con bú ăn bơ nhiều cũng sẽ dễ bị đau bụng, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bé.

Người có cơ địa quá mẫn cảm

Những chất chứa trong quả bơ có thể gây nên những phản ứng trên da cho bạn.

Do đó, những cơ địa mẫn cảm nếu ăn bơ sẽ bị phát ban, mẩm ngứa, thậm chí là eczenma nếu ăn quá nhiều và thường xuyên.

Không ăn nhiều nếu muốn giảm cân

Hàm lượng calo trong quả bơ khá cao nên nếu ăn nhiều có thể khiến bạn nạp nhiều calo cho cơ thể, gây tăng cân. Nếu bạn quyết định thêm bơ vào chế độ ăn của mình thì hãy chắc chắn cắt giảm lượng calo ở các món ăn khác.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong một ngày bạn chỉ nên dùng khoảng 2 thìa cà phê tương đương với 1/6 quả bơ thế là đủ bởi lẽ với mỗi thìa cà phê trái bơ, cơ thể bạn đã được cung cấp 5 g chất béo và 55 đơn vị calo.

Người nhạy cảm với latex

Tinh chất của bơ có tác dụng làm tăng kháng thể IgE trong huyết thanh của cơ thể do đó những người bị mẫn cảm với latex không nên ăn bơ nếu không sẽ gây những phản ứng dị ứng cho bạn.

Ảnh hưởng đến tác dụng của một số loại thuốc

Quả bơ có tác dụng kháng viêm nhưng nó đồng thời cũng ảnh hưởng đến hiệu quả khi uống một số loại thuốc. Nếu bạn đang uống thuốc làm loãng máu, hãy hỏi ý kiến bác sĩ khi muốn ăn bơ vì quả bơ có thể làm cho loại thuốc này mất tác dụng.

Người thừa cân, béo phì

Quả bơ chứa nhiều chất béo, nếu ăn vào sẽ tăng cân vù vù. Nếu muốn ăn bơ thì hãy chắc chắn cắt giảm lượng calo ở các món ăn khác. Sở dĩ phải làm như vậy là bởi vì hàm lượng calo trong quả bơ khá cao nên nếu ăn nhiều có thể khiến bạn nạp nhiều calo cho cơ thể, gây tăng cân.

Giảm cholesterol có lợi

Bơ có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể, tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều, hàm lượng beta-sitosterol trong bơ sẽ hấp thụ các cholesterol có lợi, gây hại cho sức khỏe.

Bỏ phần màu xanh sát vỏ

Phần thịt xanh sát vỏ bơ thường có vị hơi đắng, không ngon và nhiều người thường cắt bỏ đi. Tuy nhiên, đây là việc làm hết sức sai lầm bởi nhiều nghiên cứu trên thế giới phát hiện phần chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất của trái bơ chính là phần thịt màu xanh đậm sát vỏ. Phần thịt này có chất dinh dưỡng vô cùng tốt cho sức khoẻ.

Vì thế sau khi bổ đôi trái bơ và bỏ hột, bạn hãy dùng dao lột vỏ để giữ lại phần thịt một cách trọn vẹn.

Dùng bơ bọc trong giấy báo

Dùng giấy báo bọc kín bơ để mau chín là mẹo vặt phổ biến được nhiều chị em nội trợ áp dụng. Tuy nhiên, cách làm này có thể mang đến một số rắc rối cho sức khỏe của người dùng. Nguyên nhân vì mực in trên giấy báo, tạp chí thường chứa hóa chất độc hại, chúng có thể thấm vào bơ khi tiếp xúc lâu ngày.

Muốn bơ chín nhanh và đảm bảo an toàn cho sức khỏe, các chị em hãy đặt những trái còn xanh vào thùng đựng gạo, đậy nắp kín. Sau 2 - 3 ngày bơ sẽ chín đều.

Ăn nhiều sẽ là gánh nặng cho gan

Theo nghiên cứu, trong quả bơ có chứa một loại dầu gây hại cho gan nếu ăn quá nhiều. Bởi vậy, để bảo vệ gan tránh bị tổn thương, những người có vấn đề về gan không nên ăn quá nhiều bơ. Nếu chức năng gan của bạn đang bị tổn thương, và để tránh tác dụng phụ từ dầu bơ, bạn nên ngừng ăn loại quả này.

Theo Tiền phong