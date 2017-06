Ăn kiêng mà nhớ được những tiêu chí này thì giảm cân chỉ còn là chuyện nhỏ

Khi nói đến chế độ ăn kiêng, có rất nhiều ý tưởng mâu thuẫn nhau, đặc biệt là việc đưa ra lựa chọn thực phẩm hợp lý - "chọn món này chứ không phải món kia". Và ngay cả những người nổi tiếng nhất cũng có vẻ bối rối về cách giảm cân lành mạnh. Tuy nhiên, hầu hết các chuyên gia về dinh dưỡng và giảm cân đều thống nhất một điều rằng chế độ ăn kiêng tốt có tác dụng giảm cân phải đảm bảo về lượng calo, tránh bị giảm cơ và đầy đủ các nhóm thực phẩm quan trọng.

Dưới đây, các chuyên gia dinh dưỡng đã đưa ra những tiêu chí để áp dụng chế độ ăn kiêng giúp bạn giảm cân mà vẫn khỏe mạnh.

1. Giảm cân từ từ

Nigel Penny, giảng viên Khoa Khoa học Dinh dưỡng tại Đại học Birmingham City, nói: "Chế độ ăn uống tốt và thực sự có tác dụng giảm cân nếu bạn giảm không quá 0,5-1kg/tuần. Nếu bạn giảm hơn 2kg/tuần sau tuần lễ thứ 2 áp dụng chế độ ăn kiêng thì có thể là bạn đang thực sự bị mất mô cơ".

2. Cắt giảm đường chứ không phải chất béo

Marisa Peer, tác giả của cuốn "You Can Be Thin: The Ultimate Programme to End Dieting... Forever", cho biết: "Nhiều chế độ ăn uống mới và tốt hơn xung quanh việc ủng hộ việc cắt giảm đường và tinh bột thay vì chất béo.

Giống như chất béo, cơ thể bạn lưu trữ lượng đường dư thừa từ các loại thực phẩm giàu chất béo như mì ống và bánh mì. Nhưng chất béo tốt sẽ giúp bạn bổ sung chất dinh dưỡng và là yếu tố cần thiết cho sức khoẻ. Thậm chí, chế độ ăn ít chất béo sẽ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, đói khát, dễ cáu kỉnh và sẽ không giúp bạn duy trì giảm cân".

3. Ưu tiên bữa ăn sáng

Nhà dinh dưỡng Jacqui Cleaver thuộc tổ chức New You Bootcamp cho biết: Một bữa ăn sáng chất lượng là điều rất cần thiết cho bạn vì nó cung cấp năng lượng trong suốt thời gian còn lại của ngày. Tất cả các chế độ ăn uống tốt đều khuyên bạn nên bắt đầu ngày mới bằng cách bổ sung chất đạm, chất béo tốt vào bữa sáng. Trứng, bánh mì, yến mạch với quả mọng và các loại hạt là gợi ý tuyệt vời cho bữa sáng mà bạn nên ăn.

4. Ăn uống thường xuyên

Kate Arthur, chuyên gia dinh dưỡng của tổ chức Alpro chia sẻ: Tất cả các chế độ ăn uống giảm cân lành mạnh đều nên có tiêu chí ăn thường xuyên, ăn thành những bữa nhẹ và nhỏ trong suốt cả ngày.

5. Thay đổi lối sống cho lành mạnh

Chuyên gia dinh dưỡng Penny nói: "Kế hoạch giảm cân hiệu quả cần phải thực tế và kèm theo sự thay đổi lối sống lâu dài thay vì chỉ dựa vào các công thức ăn uống hoặc các loại thực phẩm đặc biệt".

6. Nên ăn đủ protein với carbs

Tác giả Marisa Peer nói: "Chìa khóa để giảm cân lâu dài là giữ cho lượng đường trong máu thấp. Nếu bạn ăn chất đạm với carbs, nó sẽ làm giảm lượng đường. Tất cả các chế độ ăn uống tốt đều khuyến khích bạn thêm protein và carbs chính là bởi vì lý do này".

7. Cân bằng dinh dưỡng

"Trong chế độ ăn kiêng tốt, tất cả các nhóm thực phẩm cần được bổ sung đầy đủ. Việc khuyến khích sử dụng một loại thực phẩm kỳ diệu đặc biệt hoặc ủng hộ việc tránh các loại thực phẩm cụ thể sẽ dẫn tới một chế độ ăn kiêng không cân bằng. Điều này có thể không đem tác dụng giảm cân như mong muốn", chuyên gia Penny chia sẻ.

8. Không khuyến khích đếm lượng calo

Chuyên gia dinh dưỡng Peer cho biết: "Đếm lượng calo là một khái niệm rất lạc hậu và giờ đây đã được chứng minh là không hiệu quả để giảm cân. Việc tiêu thụ một chiếc bánh muffin ít chất béo và chất xơ thấp sẽ làm cho bạn tăng cân nhiều hơn so với ăn một quả trứng rán với một tách trà dù rằng bánh muffin có thể ít calo hơn".

9. Tránh thực phẩm chế biến sẵn

Chuyên gia dinh dưỡng Peer cũng cho biết thêm: "Tất cả các chế độ ăn uống tốt sẽ khuyên bạn tránh thực phẩm chế biến sẵn vì nó không những có nhiều đường mà còn có cả chất béo xấu. Nếu bạn không thể nấu ăn thường xuyên thì cũng nên tránh ăn thực phẩm chế biến một cách tối đa".

