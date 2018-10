Ăn khoai lang vào mùa thu để da đẹp, dáng xinh như thế này sao bạn còn chưa áp dụng?

Thạc sĩ, bác sĩ Dzoãn Thị Tường Vi, nguyên Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện 198 cho biết, khoai lang là sự lựa chọn số một cho những người muốn giảm béo. Bởi năng lượng có trong khoai lang rất ít, chỉ bằng 1/3 so với cơm và 1/2 so với khoai tây. Loại củ này không chứa chất béo và cholesterol, ngăn ngừa quá trình chuyển hoá đường trong thức ăn thành mỡ và chất béo trong cơ thể. Ăn khoai lang trước bữa ăn sẽ tạo cảm giác no bụng, vì thế sẽ giảm được lượng thức ăn hấp thụ trong bữa ăn chính. Đối với bệnh nhân đái tháo đường, loại củ này rất hữu ích.