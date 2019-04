Ăn gì thoát nỗi ám ảnh say tàu xe khi đi chơi ngày lễ 30/4-1/5?

Làm thế nào để thoát khỏi hiện tượng say xe ?

1. Không nên nhịn đói khi đi xe

Khi bị đói bụng rất dễ bị say xe, vì vậy bạn nên ăn một chút gì đó trước khi lên xe. Tuy nhiên không nên ăn quá no. Bởi khi có quá nhiều thức ăn trong dạ dày, cơ quan này phải làm việc vất vả, tiêu hóa thức ăn liên tục sẽ khiến bạn dễ bị say xe hơn.

Nhiều người ám ảnh cảm giác say tàu xe khi đi chơi ngày lễ 30/4-1/5

2. Uống thuốc chống say

Mỗi lần có kế hoạch đi xe đường dài, bạn có thể uống thuốc chống say xe trước khi lên xe khoảng 40 phút. Uống thuốc với nước ấm hoặc bổ sung thêm Vitamin B1 để giảm thiểu khả năng bị say xe.

3. Nhìn ra xa, cố gắng ngủ

Khi lên xe, nếu bị say thì nên hạn chế nhìn vào những vật gần, màn hình điện thoại hay đọc sách. Hãy cố gắng nhìn ra các điểm càng xa càng tốt, tập trung tầm mắt vào những nơi xa bên ngoài cửa sổ xe có thể giúp não xác định các tín hiệu chính xác rằng bạn đang di chuyển.

Nên ngồi thẳng, nhìn về phía trước và nhìn ra xa. Không nên ngồi ngược hướng xe chạy, ngồi nghiêng lệch sang hai bên hoặc liên tục "ngọ nguậy" quá nhiều trên xe, di chuyển qua lại cũng sẽ gây chóng mặt.

Thực phẩm giúp chống say xe

1. Gừng tươi

Gừng là bài thuốc chữa đau bụng rất hiệu quả, làm dịu những cơn buồn nôn chóng mặt do say tàu xe.

Gừng tươi giúp chống say xe hiệu quả

Có thể dùng một miếng gừng tươi hoặc một miếng khoai tây tươi dán vào vùng rốn, sau đó dùng băng dính dán dính chặt vào trong quá trình di chuyển. Đồng thời có thể dán ở huyệt nội quan hoặc ngậm một miếng gừng tươi trong miệng cũng mang lại hiệu quả tương tự.

Nhấm một chút gừng tươi khi bạn bắt đầu cảm thấy những dấu hiệu say tàu xe. Ngoài ra, bạn có thể uống trà gừng khoảng 1 giờ trước khi khởi hành để giảm các triệu chứng buồn nôn, đau bụng, chóng mặt khi đi tàu xe.

2. Vỏ chanh, cam, quýt

Dùng một ít vỏ chanh, cam, quýt tươi cuộn tròn lại nhét vào mũi, tinh dầu ở vỏ cam sẽ giải phóng trong mũi, làm cho bạn giảm cảm giác buồn nôn và ói mửa.

Có thể ngửi hoặc ngậm vỏ chanh, cam, quýt để giảm cảm giác say xe. Nhưng không được ăn các loại hoa quả có tính axit cao như các loại này.

Bạn có thể ngậm một chút vỏ chanh để giảm cảm giác nôn nao. Tuy nhiên, bạn tuyệt đối không nên ăn các loại hoa quả chua, tính axit cao như cam chanh trước khi lên tàu xe. Tính chất chua của cam, chanh sẽ gây cảm giác nôn nao và hại cho dạ dày của bạn.

3. Bánh quy

Các loại bánh quy, đồ ăn khô giúp giảm lượng nước bọt và dịch dạ dày. Chúng có thể giảm cảm giác buồn nôn, khó chịu cho những người mắc chứng say tàu xe.

Hãy ăn bánh trước khi chuyến đi của bạn bắt đầu và dự trữ thêm bánh để nhấm nháp trong suốt hành trình. Bạn nên chọn hương vị ưa thích và tránh các loại bánh có vị đặc biệt như cay, hành tây, vị tỏi… bởi chúng có thể khiến các triệu chứng say xe tồi tệ hơn.

4. Bánh mì khô

Bánh mì giúp bạn chống say xe hiệu quả khi bạn ăn chúng để giảm cảm giác say xe vì khi ăn bánh mì, tuyến tụy sẽ tiết ra trypsin. Men này trao đổi chất với axit amin trong bánh mì có tác dụng trấn tĩnh thần kinh. Ngoài ra, ngửi một mẩu bánh mỳ có thể giúp giảm bớt mùi tàu xe, giảm cảm giác say xe.

Bánh mỳ cũng là thực phẩm cứu bạn khỏi cảm giác say xe

5. Cây bạc hà hoặc quế

Trà bạc hà, hoặc trà quế cũng có ích để ngăn chặn nôn. Bạn có thể dễ dàng làm một tách trà bạc hà bằng cách đun sôi lá cây tươi hoặc khô trong nước và thêm một ít mật ong để uống. Bạn cũng có thể nhai lá bạc hà nếu bạn đang trên đường. Hương thơm của nó cũng giúp ngăn ngừa buồn nôn và nôn.

Tương tự như vậy bạn có thể pha trà quế bằng cách đun sôi quế trong nước và thêm một chút mật ong vào nước quế sau khi nấu. Nó sẽ giúp bạn chống say xe hiệu quả.

Q.An (t/h)