9 thói quen hàng ngày tưởng chừng đơn giản nhưng có thể làm thay đổi cuộc sống của bạn tốt hơn

Đôi khi, để có được những thay đổi tích cực trong cuộc sống, chúng ta chỉ cần thay đổi những thói quen của mình.

Trong một ngày, chúng ta thực thực hiện rất nhiều việc. Vậy tại sao không thực hiện những thói quen hàng ngày một cách hữu ích? Điều này không hề khó khăn hay nhàm chán chút nào.

Bright Side tập hợp 9 thói quen hữu ích nên làm hàng ngày để thay đổi cuộc sống của bạn theo hướng tốt hơn.

1. Bắt đầu ngày mới với một ly nước với chanh

Mỗi sáng, pha một cốc nước ấm với chút nước cốt chanh để uống sẽ đánh thức và thúc đẩy sự trao đổi chất của cơ thể. Nước chanh có chứa vitamin C, sẽ làm tăng khả năng miễn dịch, diệt khuẩn. Nếu duy trì thói quen này lâu dài sẽ cải thiện làn da của bạn rất đáng kể.

Theo FitDay, vitamin C hỗ trợ việc sản xuất collagen, do đó có thể ngăn ngừa hình thành nếp nhăn. Không những thế, một tổ chức về thực phẩm The World's Healthiest Foods còn khuyến khích bạn tiêu thụ thực phẩm chứa vitamin C hàng ngày vì nó giúp giữ cho bạn khỏe mạnh cũng như ngăn ngừa nhiễm trùng.

Tiến sĩ David Williams cũng khuyên bạn nên uống nước chanh ấm buổi sáng, nhất là trong trời lạnh để hạn chế tình trạng xuất hiện đờm trong họng.

2. Lau mặt bằng các viên đá được làm từ nước có hoa cúc

Một thói quen buổi sáng hữu ích khác là dùng các khối viên đá làm từ nước có hoa cúc để lau mặt. Việc này này sẽ cung cấp nước cho da và giảm nếp nhăn. Trong hoa cúc có vitamin A, E và đặc biệt là flavonoid... mà đây là những chất chống oxy hóa cực kì tốt.

Vitamin A kích thích sự liền sẹo và phòng ngừa các chứng bệnh của da như bệnh trứng cá, đồng thời kéo dài quá trình lão hóa do làm ngăn chặn sự phát triển của các gốc tự do (chống lão hóa). Vitamin E giúp bảo vệ da khỏi ô nhiễm môi trường, chống lại tia cực tím... Còn flavonoid có tác dụng đảm bảo tính đàn hồi và giữ nước cho da, vì thế nó được dùng nhiều trong các mỹ phẩm dưỡng da.

Ngoài ra, lau mặt cách này còn kích thích quá trình trao đổi trong da. Ngay sau khi làm việc này buổi sáng, làn da bạn không những không sưng phù mà còn căng mọng, mịn màng và đàn hồi tốt hơn.

3. Mang theo đồ ăn nhẹ là thói quen hàng ngày không thể thiếu

Ăn uống vô tổ chức là một trong những kẻ thù của lối sống lành mạnh. Để giảm ham muốn ăn vặt giữa các bữa chính, bạn nên tạo cho mình thói quen mang đồ ăn nhẹ lành mạnh mỗi ngày đi làm hoặc phải đi đâu đó. Đồ ăn nhẹ đơn giản chỉ cần là trái cây hoặc sữa chua . Chỉ sau 1 tháng thực hiện thói quen ăn đồ ăn nhẹ không có carbohydrate, bạn sẽ nhận thấy những khác biệt tích cực trong sức khỏe.

4. Dùng chỉ tơ nha khoa

Sức khỏe răng miệng của bạn liên quan trực tiếp vào sức khỏe của cơ thể. Các nhà khoa học thậm chí đã chứng minh được mối liên hệ giữa răng miệng và các bệnh tim mạch. Đó là lý do tại sao khi chăm sóc khoang miệng, chúng ta nên sử dụng chỉ tơ nha khoa. Sản phẩm này không những giúp làm sạch các kẽ răng mà còn loại bỏ mảng bám ở những nơi khó tiếp cận.

Sở Y tế Anh quốc khuyến cáo, khi bắt đầu dùng chỉ nha khoa, nướu răng của bạn có thể chảy máu một chút do chưa làm đúng cách. Vì vậy, nên thực hiện theo chỉ dẫn của nha sĩ. Trong trường hợp thấy chảy máu thì nên dừng lại đến khi lợi của bạn trở nên khỏe mạnh hơn. Nếu bạn vẫn bị chảy máu thường xuyên sau vài ngày, hãy đến gặp nha sĩ để được kiểm tra xem bạn đang sử dụng chỉ nha khoa một cách chính xác hay chưa, cần khắc phục những gì...

5. Ăn một quả táo sau mỗi bữa ăn

Đánh răng sau mỗi bữa ăn có thể tốt trong việc làm sạch răng nhưng không phải lúc nào bạn cũng có thể làm vậy. Hơn nữa, đánh răng nhiều cũng không phải là điều gì có lợi cho răng miệng. Có một giải pháp tốt hơn cho bạn, đó là ăn 1 quả táo sau mỗi bữa ăn.

Ăn táo không nhưng cũng làm sạch răng miệng mà còn cải thiện lưu thông máu trong lợi và bình thường hóa lượng axit trong miệng của bạn. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu Đại học Cornell kiểm tra tác động của chiết xuất từ trái cây trên tế bào thần kinh động vật, họ nhận thấy rằng các chất chống oxy hoá đặc biệt bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hoá. Các nhà nghiên cứu nói rằng ăn trái cây tươi như táo, cam và chuối có thể ngăn ngừa tổn thương não và các rối loạn thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer.

6. Tắm bằng vòi hoa sen

Chỉ mất một vài phút thực hiện thói quen hàng ngày hết sức bình thường này sẽ đem lại những lợi ích to lớn cho sức khỏe của bạn. Tắm bằng vòi hoa sen củng cố hệ thần kinh và mạch máu tốt hơn. Hơn nữa, cách tắm này còn có tác dụng trong việc ngăn ngừa và điều trị các tĩnh mạch gây tĩnh mạch.

Theo Emmanuel Abraham, nhà nghiên cứu y sinh tại Bệnh viện Bumrungrad International (Bangkok, Thái Lan), tần suất lý tưởng cho việc tắm rửa là một lần một ngày. Những lợi ích mà việc tắm rửa thường xuyên mang lại cho bạn bao gồm giảm căng thẳng và mệt mỏi, tăng cường tuần hoàn, thải loại các độc tố qua lỗ chân lông hiệu quả hơn.

7. Đặt một chai nước trên bàn làm việc

Hầu hết mọi người thậm chí không nhận thấy rằng mình bị mất nước, chính vì vậy có thể họ sẽ uống nước không đủ. Nếu bạn đã quyết định có một lối sống lành mạnh, điều đầu tiên trong danh sách việc nên làm là uống nhiều nước hơn. Đồng thời, bạn cần hạn chế uống trà, cà phê, và đồ uống có ga.

Hãy luôn mang theo một chai nước tinh khiết mỗi khi phải đi đâu đó và đừng quên đặt một chai trên bàn làm việc hàng ngày của bạn, nhờ đó bạn sẽ luôn có nước để uống và vô tình bạn đã uống nhiều nước hơn mà không biết.

8. Ăn các loại hạt

Ăn ít nhất 50g các loại hạt mỗi ngày - bất kì loại hạt nào mà bạn thích. Axit béo và omega-3 trong các loại hạt sẽ giúp tăng cường hệ thống tim mạch, tóc và móng tay.

Ngoài ra, trong nhóm thực phẩm này có chứa selen, chất chống oxy hóa, vitamin E, Sterol thực vật (chất làm giảm mức cholesterol có hại), kali, canxi, sắt, magiê và kẽm... nên chúng là kho chứa các vitamin và chất dinh dưỡng mà chúng ta không phải lo lắng.

9. Đọc sách hàng ngày

Đọc nên trở thành một thói quen tốt vô điều kiện bởi vì nó cải thiện trí nhớ, tư duy logic và trí tưởng tượng của bạn. Duy trì thói quen đọc hàng ngày đã được chứng minh là có thể làm chậm (hoặc thậm chí dừng lại) bệnh Alzheimer và chứng sa sút trí tuệ.

Để bắt đầu với thói quen này, hãy đặt sách ở mọi góc nhà: Trong phòng tắm, trong nhà bếp, dưới giường. Ngoài ra, đừng quên đặt một cuốn sách trong túi của bạn để bạn có thể đọc ngay cả khi bạn đang ở ngoài, ví dụ như trên phương tiện giao thông công cộng, chờ bạn ở quán cà phê... Nếu bạn chỉ mới bắt đầu phát triển thói quen đọc, chỉ cần đọc trong 15-20 phút, và sau đó bắt đầu tăng thời gian lên.

Theo Trí thức trẻ