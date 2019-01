8 thói quen không ít người làm mỗi ngày có thể khiến bạn thiệt mạng "trong tích tắc"

Một nghiên cứu của Phòng thí nghiệm chính về Sức khỏe và An toàn của Bộ Giáo dục thuộc Đại học Fudan cho thấy cứ giảm 1 độ C ngoài trời, huyết áp tâm thu ở người tăng khoảng 0,19mm Hg và huyết áp tâm trương tăng khoảng 0,12mm Hg.

Điều này sẽ làm tăng tải trọng tim, lạnh và ấm đột ngột có thể gây co thắt mạch vành, ảnh hưởng đến việc cung cấp máu cho tim, gây đau thắt ngực hoặc nhồi máu cơ tim. Một số thói quen bạn thường hay làm trong mùa đông có thể gây nguy hiểm tính mạng.

Từ 6 đến 10 giờ sáng, thành tim mạch của người dễ bị tổn thương nhất và 70% đến 80% các vụ tổn thương tim mạch đột ngột là vào thời điểm này.

Khi bạn thức dậy, huyết áp của bạn sẽ tăng nhanh. Nếu bạn thức dậy quá nhanh, nó có thể gây tăng huyết áp đột ngột, dẫn đến một cơn đau tim mạch cấp tính.

Luôn luôn tuân theo nguyên tắc "221" khi bạn thức dậy: thức dậy và nằm trên giường trong 2 phút, ngồi dậy và ngồi trên giường trong 2 phút, sau đó hạ chân xuống giường trong 1 phút, cuối cùng đứng dậy và đi xuống đất.

Vào mùa đông, nếu bạn rửa mặt trực tiếp bằng nước máy, nó sẽ kích thích các mạch máu, mạch máu sẽ co lại đột ngột và huyết áp bắt đầu tăng trong vòng một phút, dễ dẫn đến đau thắt ngực.

Nên rửa mặt và đánh răng bằng nước ấm ở xấp xỉ 40-50 độ C để giảm kích ứng cho các mạch máu. Trước khi đi ngủ vào ban đêm, ngâm chân nước nóng khoảng 60 độ C để thúc đẩy lưu thông máu ở bàn chân và cũng giúp cải thiện giấc ngủ.

Nhiệt độ mùa đông thấp, đặc biệt trong trường hợp thời tiết có gió, cái lạnh sẽ kích thích các mạch máu của cơ thể con người. Đột nhiên quay đầu, vặn cổ sẽ gây tổn hại động mạch cảnh, không đủ cung cấp máu cho não, dễ gây đột quỵ cấp tính.

Để tránh co thắt mạch máu và co thắt cơ cổ do lạnh ở cổ, hãy nhớ đeo khăn quàng cổ hoặc mặc áo cao cổ, đặc biệt hạn chế việc cổ bị lộ.

Khi nhiệt độ xuống thấp, xả nước nóng đột ngột ngay từ trên đầu sẽ khiến cơ thể không kịp chuẩn bị, gây ra sự giãn nở đột ngột của các mạch máu trong đầu và cơ thể.

Một lượng lớn máu sẽ phải tập trung trên bề mặt da, gây ra thiếu máu cục bộ cấp tính của các cơ quan quan trọng như tim và não. Co thắt ngực, thậm chí đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim,… sẽ xảy đến.

Rửa chân bằng nước nóng trước khi tắm. Sau khi chân ấm, từ từ đổ nước lên cơ thể, để cơ thể có quá trình thích nghi dần. Ngoài ra, không tắm ngay sau khi ăn, nên cách nhau nửa giờ.

Hầu hết nhiệt của cơ thể được phát ra từ đầu và cổ. Nếu đầu và cổ bị lạnh có thể gây co mạch và co thắt cơ cổ. Người già trên 65 tuổi, ra ngoài trời lạnh có gió nên giữ ấm đầu.

Đối với người cao tuổi mắc các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, tăng lipid máu, tiểu đường, bệnh mạch vành hoặc đã bị nhồi máu não, việc đi ra ngoài trời lạnh không đội mũ ấm sẽ khá nguy hiểm.

Nhiều người cao tuổi đi ra ngoài hoặc mở cửa sổ ngay sau khi thức dậy. Động tác nhỏ này có thể trở thành một yếu tố gây tử vong trong việc gây ra các bệnh tim mạch và mạch máu não.